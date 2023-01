Más acciones para desahogar el tránsito vehicular en Cancún

José Luis Montañez

Entregan licitación por 239 mdp para obra en la Chac Mool

Es bien sabido que actualmente se vive una crisis de tránsito en las principales arterias de Cancún, con motivo de la reparación de algunas avenidas, así como la construcción de nuevas vías de distribución a fin de mejorar la movilidad, no obstante, esto se ha vuelto una queja por parte de los turistas y empresarios, quienes se han visto afectados por la situación.

En ese marco, las autoridades han anunciado que van a redoblar esfuerzos, a fin de acelerar la obras en marcha e implementar algunas otras con el fin de mejorar el flujo de vehículos en la ciudad que representa el principal motor del turismo en el estado y quizá del país entero.

Una de las obras pendientes es la conclusión de la avenida Chac Mool, cuya licitación fue obtenida por la empresa Constructora y Edificadora León S.A de C.V., que se debe encargar de arrancar con las obras, precisamente hoy 6 de enero y cumplir con el contrato establecido con las autoridades.

Los trabajos consisten en lograr esta vía de 5 kilómetros que convierte en ruta alterna para desahogar el tráfico del Boulevard Colosio y contará con paraderos, andadores, camellones e iluminación a fin de que sea beneficiado no solo el tránsito, sino la seguridad de los transeúntes en la zona.

Ruta alterna para salir al Boulevard Colosio

A finales de noviembre, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT) realizó el relanzamiento de la licitación de dicha obra, para con ello cumplir con un compromiso del gobierno federal y convertir a esta vía en ruta alterna para salir al Boulevard Colosio, que conecta con el Aeropuerto Internacional de Cancún, por lo que es una de las principales vías utilizada por turistas, trabajadores y la misma población local.

El presupuesto entregado con la licitación es de 239 millones de pesos y de acuerdo con la información de la SICT, se construirá una vía de 17 metros de ancho con cuatro carriles, dos por sentido, de 3.5 metros y acotamientos laterales de 1 metro, con una longitud de 3.5 kilómetros, entre las avenidas Chac Mool y Huayacán, hasta avenida Mónaco, desde donde tendrá otro tramo de 1.7 kilómetros hasta su entronque con el Boulevard Colosio.

Cabe recordar, que esta obra se suma a las que son contempladas dentro del paquete de infraestructura vial dispuesto por el gobierno federal en Quintana Roo, en el marco del mejoramiento de calles y avenidas de cara a la inauguración del Tren Maya, prevista para finales de este 2023.

Asimismo, se avanza en otras obras, como el Puente Nichupté, que hasta ahora es la construcción más joven, pero que también debe ser concluida a la brevedad, en la intención de mejorar la movilidad en esta ciudad que cada vez es más transitada.

80 mdp para semáforos en Cancún

Por otro lado, autoridades de Cancún informaron que se estiman destinar aproximadamente 80 millones de pesos con el objetivo de reparar todos los semáforos dañados que hay en la demarcación, pues es un problema que debe resolverse a fin de prevenir accidentes.

La alcaldesa de Benito Juárez (Cancún) reconoció que la mayoría de los semáforos en la ciudad están inservibles, pues son dañados por choques de automovilistas, entre otros factores. Cabe destacar que los responsables de los accidentes, en su mayoría carecen de seguro para pagar la reparación, por lo que se quedan así por mucho tiempo.

“Este año también viene la renovación de algunos semáforos, en otros casos habrá que cambiarlos por unos nuevos y también los entronques. Traemos un proyecto integral de semáforos, que se detallará más adelante, lo que puedo decir es que se invertirán poco más de 80 millones de pesos” dijo.

Cabe mencionar, que el proyecto forma parte de un paquete de obras de infraestructura para el municipio que será presentado a mediados de enero para llevarse a cabo durante todo el 2023, con la mira de tener una ciudad renovada en materia de movilidad, para beneficio de todos.

Si bien, en varias arterias viales existen semáforos descompuestos, lo más común es que muchos de los afectados por accidentes viales se queden así, ya que no se termina de pagar la compostura de dichos controladores para garantizar el flujo vehicular. “Cuando los automovilistas no tienen seguro, es muy complicado, porque los automóviles se van al corralón y hay un proceso por medio de la Fiscalía y si no pueden salir los coches es porque no pagan el seguro o el semáforo, porque cuestan mucho”, explicó.

Lo anterior termina por afectar a toda la población y no sólo a los automovilistas, pues mientras no se controla el flujo vehicular, el cruce de las avenidas es peligroso, sobre todo para los niños y personas de la tercera edad, por lo que es una urgencia que se repare cada semáforo descompuesto.

La Dirección de Tránsito municipal, reveló que se registraron durante todo 2022, alrededor de 3 mil 200 incidentes de tránsito, en los cuales en muchas ocasiones se daña la infraestructura de la ciudad, desde banquetas, guarniciones y los mismos semáforos.

Cozumel también con problemas de movilidad

Por otro lado, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (Amav) de Quintana Roo informó que ya están trabajando en implementar estrategias que permitan resolver las problemáticas de movilidad en Cozumel, derivadas del monopolio que mantienen los taxistas, quienes no permiten circulación de camionetas de turismo ni de transporte urbano.

El presidente ejecutivo de Amav Quintana Roo, Sergio González Rubiera, explicó que este 2023 quieren perseguir que se regularice la situación del transporte en Cozumel, ya que es uno de los retos más urgentes que han notado. “En la isla de Cozumel no hemos logrado una verdadera liberalización del transporte, nos es muy difícil, casi imposible circular con nuestras placas federales, es decir, nuestras unidades de lujo no pueden circular en Cozumel porque es un monopolio de los taxistas”, aseguró.

