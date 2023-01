“Vie de Cirque” llenó de magia el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

El espectáculo es contado desde la nostalgia

Paquín Jr. y Ángelo dan muestra de un clown de gran calidad

Isabel Violeta

Una vez más en la Cuidad de México, Vie de Cirque cumplió con su propósito de llevar la magia y las risas al público, promoviendo el arte, el circo y el clown a través de un show lleno de diferentes talentos y en diferentes matices que van de la risa, al llanto y a la nostalgia, siempre recordándonos la inocencia de quienes fuimos en la niñez.

Meses atrás la mágica y nostálgica historia escrita por Paquín Jr. y Ángelo, se había presentado en el Teatro Centenario Coyoacán, pero en esta ocasión iniciando con toda la ilusión el año y como un sueño cumplido, a decir de los artistas, se presentaron el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde dieron una catedra de las artes circenses.

Las luces apagadas y Paquín Jr., un simpático payaso con su maletín de viaje, son el comienzo de esta historia, la emoción entre él y los asistentes comienza a sentirse cuando del cielo cae una soga misteriosa que ínsita al augusto a emprender el viaje, pero no lo hará solo, sino de la mano de Angelo, un clown cara blanca que trae seriedad al espectáculo.

Así es como van abriendo camino a los demás artistas como malabaristas, contorsionistas, bailarinas, acróbatas aéreas, que desde el comienzo nos impresionan con su talento. Y es que, una de las muchas características que resaltan de este espectáculo, es que, además de sentir la felicidad, entre el público, se puede disfrutar la entrega, satisfacción y felicidad de los actores al estar en el escenario, haciendo lo que más aman.

Este show nos enseña y hace revivir la magia del circo, del teatro y nos hace disfrutar de un rato sin la tecnología, llenándonos de realidad, con una dosis de risas y sorpresas sin parar. Demostrándonos que no hacen falta las palabras para comunicarnos o divertirnos, asimismo, que es sano, despegarnos por un momento de los celulares y dispositivos móviles.

Uno de los momentos más que sorprendentes y emotivos, fue cuando al terminar, Ángelo presentó su número solista, interpretando el tema “A mi manera” con diferentes instrumentos, el público no solo reconoció su talento con aplausos, si no con una ovación de pie, instantes en los que el músico y clown, no pudo contener las lágrimas y la emoción de abrazar a su querido padre Paquín Jr. a quien le debe cada paso en el escenario y cada gota de maquillaje convertida en alegría para los demás.

Al terminar la sorprendente función y agradeciendo a los presentes, Ángelo comentó “queremos darles las gracias por acompañarnos en una noche tan especial, y gracias a esta admirable empresa, a cada técnico que hace posible este maravilloso espectáculo, haciendo nuestro sueño realidad, y gracias a mi madre que nos acompaña hoy, a nuestro querido director Fernando Hondall, que no se encuentra, por motivos de trabajo, pero siempre nos apoya. Sobre todas las cosas, quiero pedir un aplauso grande, para la persona más especial, mi padre”.

Así culminó esta velada de magia, con él publicó reconociendo el gran trabajo artístico de los artistas, con aplausos y una ovación interminable de pie.

Y si bien, se ofrecieron dos únicas funciones en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Paquin Jr. y Angelo no descartan regresar con una nueva temporada en los próximos meses, aunque se debe estar al pendiente de sus redes sociales, para conocer las fechas y los teatros hasta donde llegarán con este mágico “Vie de Cirque”.

Y si bien, se ofrecieron dos únicas funciones en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Paquin Jr. y Angelo no descartan regresar con una nueva temporada en los próximos meses, aunque se debe estar al pendiente de sus redes sociales, para conocer las fechas y los teatros hasta donde llegarán con este mágico “Vie de Cirque”