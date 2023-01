“Carne”

Bajo la producción de Lobos Producciones y Península Films

Cuando el deseo y la sangre llaman

A partir del 23 de enero al 11 de abril en el Teatro del Centro Cultural Helénico

Isabel Violeta

“Carne”, un drama escrito por Reynolds Robledo, dirigida por el maestro Enrique Singer, interpretado por Nailea Norvind, Hernán Mendoza, Adrián Ladrón y Jesusa Ochoa, que se presentará a partir del 23 de enero al 11 de abril de 2023 en el Teatro del Centro Cultural Helénico.

Una tragedia griega contemporánea que se vuelve un viaje estancado en el secreto, la traición, la venganza y la sangre, comenzando en la cocina de la hacienda Arango, mientras que en el jardín ocurre una fiesta sorpresa por el cumpleaños de Eva, una actriz retirada que se ve obligada por su esposo Román, ayudado por su sobrina Abigail a celebrar su día, pero la llegada de Darío, el hijo de Román, creará un incómodo reencuentro en el que los secretos del pasado les cambiarán la vida a todos.

En conferencia de prensa, con el elenco, director y productores, donde se dio a conocer este próximo lanzamiento, Enrique Singer mencionó “me uno a todos los agradecimientos que hay que dar porque cada día es mayor el esfuerzo que hacemos los de teatro por llevarlo al público. Esta obra me la propuso Reynolds, me gusta mucho por que tiene una visión de teatro muy buena, sus personajes son muy consistentes y es creador de situaciones muy dramáticas y eso me llama más la atención, por eso estoy contentísimo de hacerla. La obra es una tragedia y es que se puede usar de manera muy superficial, una familia hace que en una fiesta se desaten los monstruos y no me meteré más en la trama para no spoilear, solo diré que se escapan de la realidad”.

En cuanto a los actores , quienes explicaron un poco de su sentir y sus personajes comenzó hablando Naiela Norvind quien dijo “es un placer para mí trabajar con Enrique, siempre me encanta trabajar con él y si el trabajo no nos junta es a él a quien le pido consejos. También estoy agradecida de conocer a nuevos actores en este proyecto como es Jesusa. Y hablando de Eva puedo decirles que es parte de la familia, una mujer que se encuentra celebrando su cumpleaños pasando por un momento de rechazo hacia todo lo que la rodea, tiene un secreto y un pecado como cada uno de los personajes”.

Siendo el turno de hablar de Hernán Mendoza confesó “ya tenía cinco años sin hacer teatro y ahora finalmente me doy el tiempo, soy el fan de Reynolds, me siento súper cómodo con este trabajo, pero con miedo de haber perdido mi peso teatral. Mi personaje se llama Román, y solo diré que soy el macho alfa y me encargo que toda la familia sea feliz”.

Jesusa Ochoa es una joven actriz que se está integrando a este mundo del teatro y por su parte dijo “agradezco mucho que me dieran la oportunidad, aprender es lo que estoy haciendo con tanta gente bonita a mi alrededor. Siento que a mi personaje siempre quiero darle un abrazo y decirle todo va a estar bien, es muy bonito verla y que a pesar de la familia disfuncional que tiene va creciendo”.

Adrián Ladrón enfatizó “una de las razones por las que acepté es por el peso que tiene este libreto, un proyecto muy sólido, nos costó una pandemia de por medio para que nos dieran permiso así que ahora estoy disfrutándolo mucho. Mi personaje Darío esta a punto de convertirse en sacerdote, pero no es el hombre que aparenta”.

Casi al terminar el escritor Reynolds Robledo dijo “la diferencia de esta obra es que siempre los personajes ya tienen una tragedia previa, ahora, esta noche la tragedia sucederá en el momento, mientras los personajes aparentan que han madurado y por ejemplo Eva ya no quiere mentir, vamos a ir destapando a los personajes todo esto se lleva por un olor que empieza a apestar y tiene que ver con este secreto, creo que con estos 3 años que ha llevado hacerlo, me reafirma lo difícil que es hacer teatro y dramaturgia en México, en esta obra el público no se cuestionará ¿Yo que haría? más bien habrá una reflexión de temas que sin difíciles de tratar”.

El problema de esta puesta en escena es la traición y la mentira, no es una clase de moral es la visión del escritor y director sobre esos problemas éticos

El horario será los lunes y martes 20:00 horas, con una duración de 90 minutos, apta para personas a partir de los 17 años.

Los boletos estarán en preventa del 30% de descuento hasta el 22 de enero, y de venta en taquilla y página del Teatro Helénico.

Dirigida por Enrique Singer y escrita por Reynolds Robledo, se presentará en del 23 de enero al 11 de abril todos los lunes y martes a las 8 de la noche.