El primer episodio de “The Last Of Us” es el estreno más visto en HBO Max en Latinoamérica

En sus primeras 24 horas

El estreno del episodio titulado “Cuando estés perdido en la oscuridad” superó los lanzamientos de los primeros episodios de LA CASA DEL DRAGÓN y de EUPHORIA t2 en sus primeras horas en la plataforma

El primer episodio de la serie original de HBO THE LAST OF US, titulado “Cuando estés perdido en la oscuridad”, se estrenó el domingo pasado y se convirtió en el lanzamiento más visto de HBO Max en Latinoamérica a sus primeras 24 horas, superando el primer día del episodio 1 de LA CASA DEL DRAGÓN y de EUPHORIA t2 en la plataforma. La serie ha sido aclamada por la crítica internacional y por los fans alrededor del mundo, quienes esperaron fielmente el poder ver en pantalla la adaptación a serie de su videojuego favorito.

THE LAST OF US también fue un suceso en redes sociales a nivel mundial. La serie estuvo como tendencia #1 alrededor del mundo en Twitter durante la noche del domingo 15 de enero. Brasil fue el mercado con más conversación de la serie en redes sociales en general a nivel global sumando más del 50% de esta y dominando 15 de los treinta hashtags más importantes del país durante el Domingo por la noche en Twitter.

“Cuando estés perdido en la oscuridad” te lleva a 2003, cuando un brote de hongos parasitarios comienza a devastar al país y el mundo. Joel Miller intenta escapar del creciente caos con su hija y su hermano. Veinte años después, un cínico y rudo Joel y su compañera Tess luchan por sobrevivir bajo un régimen totalitario, mientras que las Luciérnagas, un grupo de insurgentes, albergan a una adolescente con un don único.

De Craig Mazin, creador de CHERNOBYL y ganador del premio Emmy®, y de Neil Druckmann, creador del aclamado videojuego del mismo nombre, la serie original de HBO THE LAST OF US estrena su segundo episodio este Domingo 22 de enero a las 8 pm hora México en HBO Max y HBO, con un nuevo episodio cada semana.

Acerca de The Last of Us

La serie contará lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) —una niña de 14 años— de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convertirá en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deberán atravesar EU dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

El elenco incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene (Dandridge puso voz en inglés al personaje de Marlene en los videojuegos “The Last of Us” y “The Last of Us Part II”), Jeffrey Pierce como Perry (Pierce puso voz al personaje Tommy en los videojuegos “The Last of Us” y “The Last of Us Part II”), Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence.

THE LAST OF US es co-creada y escrita por Craig Mazin y Neil Druckmann. La serie es una coproducción con Sony Pictures Television y cuenta con la producción ejecutiva de Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan y Rose Lam. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog también producen.

THE LAST OF US también fue un suceso en redes sociales a nivel mundial. La serie estuvo como tendencia #1 alrededor del mundo en Twitter durante la noche del domingo 15 de enero