Apoyo integral a quienes viven con obesidad en México

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Sensibilizar a la población sobre la realidad que enfrenta la niñez

En la conferencia de prensa “Necesidades de apoyo integral de las personas que viven con obesidad en el México actual”, organizada por Novo Nordisk y la asociación civil Obesidades, el doctor Fernando Pérez Galaz, cirujano gastro bariatra y cofundador de Obesidades, explicó que la obesidad es una enfermedad crónica, compleja, multicausal y progresiva, que resulta de la interacción de factores conductuales, medioambientales, genéticos y metabólicos. México tiene una de las tasas de sobrepeso y obesidad más altas del mundo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, ambas condiciones afectan al 42.9% de la población de 12 a 19 años y al 72.4% de la población de 20 y más año. La obesidad causa múltiples comorbilidades que contribuyen a la discapacidad y muerte prematura en la población El especialista añadió que “es importante hacer hincapié en que no se debe juzgar a la persona que vive con obesidad como carente de fuerza de voluntad, ya que la obesidad responde a múltiples causas, entre ellas que se vive en un ambiente obesogénico, que promueve el consumo de alimentos hipercalóricos y donde los mecanismos de esfuerzo y recompensa giran alrededor de la comida. Así se crea una dependencia a nivel cerebral que pide más comida como compensación a los problemas de la vida cotidiana e inclusive como respuesta a la pérdida de peso, favoreciendo la recuperación de este. La obesidad requiere de un tratamiento multidisciplinario, que incluye un estilo de vida saludable con actividad física; un abordaje integrativo cognitivo, psicodinámico y humanista; tratamiento farmacológico con medicamentos innovadores como los agonistas del receptor de GLP-1, fentermina y psicofármacos, y cirugía bariátrica”, explica el doctor Pérez Galaz. En su intervención, la doctora Verónica Vázquez Velázquez, psicóloga clínica y presidenta de Obesidades, enfatizó en que la obesidad no es una sola, sino que hay diferentes tipos de obesidad, por lo que el diagnóstico debe hacerse entendiendo las causas. “Para asegurar un tratamiento adecuado, el primer paso es que el paciente acepte su condición y que entienda que existen factores ajenos a su voluntad. El tratamiento debe centrarse en la persona, considerando aspectos como estilo de vida, alimentación y situación económica. Las respuestas a necesidades tan diversas deben crearse junto con el paciente. Ver cómo se siente y cómo interactúa en los ámbitos familiar, social y laborar es determinante, ya que puede ser discriminado en algunos de estos ámbitos. “En la asociación Obesidades nuestro objetivo es tender un puente entre las necesidades de tratamiento de las personas con obesidad y todo lo que existe para ellos. Entre las soluciones multidisciplinarias que ofrecemos están asesoría en nutrición, atención médica, educación y capacitación a profesionales de la salud”, indicó la especialista en psicogia. “Para acceder a estos apoyos, visitar la página www.obesidades.

*****

World Vision México realizó un evento en el Museo de Antropología llamado “Seamos más niños", cuyo objetivo es sensibilizar a la población sobre la realidad que enfrenta la niñez; considerando que la infancia solo se vive una vez, y la niñez debe vivir su infancia seguros y protegidos. El trabajo infantil atenta contra el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, violentando sus derechos y poniendo en riesgo su desarrollo físico, mental y social .“Estamos trabajando para que existan procesos que garanticen la condición libre de trabajo infantil que garanticen sus derechos. No es que los jóvenes mayores de 15 años no puedan trabajar, estamos conscientes de la situación económica por la que atraviesa nuestro país pero, las condiciones laborales deberán estar alineadas con sus derechos”, dijo Tonatiuh Magos, Director de Incidencia en Políticas Públicas, Movilización y Grants de World Vision México. Asistieron al evento: Constanza Tort San Román, encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, Nancy Ramírez, Directora de Incidencia Política y temas globales, Save The Children México. Natalia Espinosa Trujillo, Coordinadora del Área de Trata de Personas. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Luis Castañeda, Director Jurídico de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Karina Minujín, Directora del cortometraje “Mía”. Parte de los compromisos de World Vision México es escuchar la voz de los menores por lo que han realizado diferentes consultas con la finalidad de conocer sus perspectivas, puntos de vista y opiniones.

