México, bandera electoral en EU

Desde el portal

Ángel Soriano

Desde el envío de tropas gringas a la frontera con México hasta persecuciones racistas y agresiones contra el Presidente de México, todo se vale en la lucha electoral en la Unión Americana, donde el más irónico es el ex presidente Trump, que presume haber sometido al tabasqueño en política migratoria.

El presidente López Obrador considera que esos dichos son parte de la lucha electoral y que no hay motivo de preocupación, no amerita respuesta, lo que sí no se aceptará es que se entrometan en asuntos internos en franca violación a la soberanía nacional.

Indicó que la bandera antimexicana resultaría perjudicial para los candidatos a los puestos de elección popular, pues hay en territorio estadunidense 40 millones de compatriotas que les negarían su voto y les iría mal; además por ese número de connacionales radicados en el vecino país, no es conveniente pelearse con los EU.

Sin embargo, las medidas racistas y la migración hacia la Unión Americana aumenta, ya no sólo de mexicanos, sino de Centroamérica y de otros países que se acumulan en la frontera norte causando otro problemas sociales a los estados y municipios que tienen que atender sus demandas. La migración no es sólo un asunto electoral, tiene sus raíces en la enorme desigualdad social a nivel global.

TURBULENCIAS

Si beneficia al país, se aprobarán reformas: Monreal

El senador Ricardo Monreal dijo que en la reforma electoral no se debe tener miedo a la deliberación y éstas se deben turnar a comisiones para que determinen los tiempos a los que deberán ajustarse e indicó que el Senado las aprobará siempre y cuando garanticen al país bienestar, progreso y unidad. Y en su proyecto de construcción de México, propone la creación de la secretaría de la Diversidad e Inclusión, con la visión de reconciliación y convierta la diversidad e inclusión en mecanismos para la inclusión de todos, tengan representatividad en todos los espacios e igualdad de todos los grupos sociales y culturales… El gobernador Salomón Jara Cruz se reunió con dirigentes de la Alianza de Pueblos por la Justicia Social conformada por las organizaciones Codep, Aco, Opideo y Maiz, y les expresó su reconocimiento por la lucha social que encabezan y les ofreció trabajar para que exista un gobierno del pueblo, desde abajo, para todas y todos e indicó que será el diálogo el instrumento político que su administración pública utilizará de forma permanente para resolver los problemas de la entidad. “Será un gobierno que trabaje con la filosofía de terminar con la corrupción y los privilegios, mediante un gobierno austero, sin lujos, de territorio, que dedique todo su tiempo para cambiar las condiciones sociales, económicas y políticas en las que se encuentra Oaxaca”, en tanto el ex gobernador Alejandro Murat se reporta desde Sonora como parte de su precampaña en busca de la candidatura presidencial del tricolor y repitiendo la frase bíblica atribuida a Colosio de que México tiene hambre y sed de justicia… Improcedente, consideró el Congreso de Oaxaca la solicitud de los ayuntamientos de San Juan Bautista, Valle Nacional y Ciudad Ixtepec de autorizar una partida de 10 millones de pesos para el pago de laudos al considerar que deben prever y atender sus pasivos y determinar la prioridad de pagos por ser de su exclusiva responsabilidad… Unidad fue la demanda de los cuatro principales aspirantes a la candidatura presidencial durante la plenaria de Morena: Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.

