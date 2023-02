Falta química a la alianza en Edomex

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Algo tendrá que hacer la alianza de Va por México en el Estado de México, pues no está caminando.

Cuentan con candidata aparentemente atractiva, pero no con los operadores adecuados y la alianza pende de un hilo.

Por principios de cuentas, el gobernador Alfredo Del Mazo se hace el remolón y deja que todo marche, presionando para que sus estrategas sean quienes ejecuten todo. Por el otro lado, los operadores de Alejandra Del Moral mantienen su distancia de los Sarmiento, Pérez y demás enviados de Del Mazo, mientras los panistas están siendo excluidos y los perredistas muestran signos de rebeldía.

La dirigencia nacional priista continúa intentando jalar al grupo a Movimiento Ciudadano o, cuando menos, convencer a Juan Zepeda de que no participe en la contienda electoral.

Estrategas de la alianza se encuentran convencidos de que pueden ganar, con todo y que en la precampaña Delfina Gómez continúa a la cabeza de las preferencias.

Sin embargo, establecen que se requiere del compromiso del gobernador Alfredo Del Mazo para apoyar a su candidata y no dejar hilos sueltos como están actualmente.

Se reconoce que la precampaña de Alejandra no fluye como debiera y hasta recomiendan que no se acorte el nombre de la candidata, ya que se le conoce como Alejandra y no con el ridículo mote de Ale.

Alejandra necesita un mejor discurso y gente que la acuerpe, un estratega de medios, un vocero y un escritor de discursos más contundentes y sacudirse parte de la estructura que componen su equipo, tanto el proporcionado por Del Mazo, como el propio.

En el Estado de México las cosas parecen acomodadas para su eventual triunfo, ya que la campaña de Delfina Gómez, candidata de Morena no parece transitar por buena ruta y los recordatorios de la forma en que gobernó Texcoco, cobrando el diezmo a los trabajadores del ayuntamiento, pueden ocasionarle muchos sinsabores.

Hasta ahora, según algunas encuestas, Delfina supera por ocho puntos porcentuales en las preferencias a Alejandra, lo que no parece difícil de remontar si consideramos que faltan los tres meses de campaña y recordando como Enrique Peña Nieto llegó a estar hasta 20 puntos por debajo de Rubén Mendoza Ayala y Alfredo Del Mazo se ubicó hasta cinco puntos por debajo de Delfina Gómez.

Y es que los estrategas de la alianza consideran que hace seis años Delfina Gómez era una mejor candidata, primero por la sencillez que proyectaba como maestra, su lenguaje fácil y común y alejada de la presencia tradicional de los políticos y políticas, mientras ahora se le presenta como la ex secretaria de Educación Pública y una ex alcaldesa con fuerte tufo a corrupción, lo que cambia la percepción entre los electores.

Los signos de fricciones entre las dos masas de estrategas de los priistas está repercutiendo entre los aliados, los que han visto su desplazamiento en la precampaña y advierten que puede ser más contundente al iniciar la campaña formal.

Alguien tiene que convencer a Del Mazo para que deje de ser omiso y se comprometa con el triunfo de la candidata que él mismo propuso y que le fue concedida, para mantener esa entidad en manos de los opositores de Morena.

*****

La dirigencia nacional de Morena va definiendo su ruta hacia la nominación de su candidata o candidato a la Presidencia de la República. Por lo pronto, Mario Delgado habló de que serían cinco encuestas las que se levantarían para medir a cada uno de los prospectos con que cuentan y que tendrán estos meses antes del segundo semestre del año para posicionarse ante la ciudadanía. El único que se mantiene inconforme ante el tema de las encuestas sigue siendo Ricardo Monreal, mientras que Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, se encuentran conformes con el método.

ramonzurita44@hotmail.com