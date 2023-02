A partir de junio, el transporte aéreo de carga operará desde AIFA

Confirmación del gobierno federal

Ante la inminente publicación de un decreto que trasladará todos los vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), las compañías del ramo aceptaron la medida y se llegó a un acuerdo para que entre en vigor aproximadamente en junio, confirmó el gobierno federal.

Luego que Aeroméxico obtuvo autorización en México y Estados Unidos para iniciar vuelos directos del AIFA a Texas a partir de mayo, Andrés Manuel López Obrador detalló que fue una decisión que tomó la propia aerolínea gracias a la sociedad que tienen con Delta Air Lines, a la vez que expresó que no ve algún problema para que México recupere la categoría 1 de aviación.

Ante los problemas de saturación en el AICM, “ya se definió un número de vuelos de pasajeros”, y voluntariamente algunas aerolíneas están migrando al AIFA.

De igual forma, “la otra decisión que ya se tomó es que todo el transporte de carga va a pasar al Aeropuerto Felipe Ángeles. Les decía en una ocasión que iba a ser mediante un acuerdo, y ya se logró ese acuerdo con las empresas que se dedican a la carga. Hay una cámara, una asociación de transporte de carga aérea, ya me enviaron una carta asegurando que van a apoyar”.

En su conferencia de prensa matutina, explicó que las empresas “pedían tiempo y se les concedió”, pero no como lo pedían originalmente, sino que “será como cuatro meses, 56 días”.

Dijo que el decreto “va a tener aplicación en cuatro meses, estaríamos hablando de mayo o junio, van a tener tiempo suficiente”, y ya están listas las oficinas de aduanas.

Ponderó, además, que desde antes de esta decisión, la empresa DHL ofreció trasladar sus operaciones al AIFA. Por ello, acudirá al aeropuerto con los directivos de la empresa para recibir el primer vuelo la tercera semana de febrero, “como un reconocimiento a la confianza” que tiene DHL en el país y del manejo de la Secretaría de la Defensa del aeropuerto.

Recalcó que “son buenos empresarios, dan muy buen servicio. No se me va a olvidar que nos ayudaron mucho cuando las vacunas, ellos fueron importantísimos para que nos llegaran a tiempo las vacunas, hablamos con ellos. Sin exagerar creo que me he reunido como cuatro veces con los directivos”.