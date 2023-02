Agradece Moya Marín la motivación a infantes para engrandecer su futuro

Comparte experiencias el empresario y atleta Frank Dux

Naucalpan, Estado de México.— Víctima del “bullying” desde pequeño por su discapacidad, el empresario, campeón internacional e instructor de 22 artes marciales, Frank Dux, motivó a niñas, niños y jóvenes naucalpenses a conseguir sus sueños con persistencia, pasión y conocimiento, por lo que la alcaldesa Angélica Moya Marín le agradeció compartir sus experiencias e impactar en la vida de nuevas generaciones.

“Frank Dux es una leyenda viviente que nos viene a dar testimonio de lo que ha logrado e innovado dentro de las artes marciales. El mensaje que quiero que se lleven hoy es la gran labor que tienen con ustedes mismos y las generaciones que vienen”, señaló Angélica Moya durante la conferencia magistral de Dux en la Universidad del Valle de México (UVM), campus Lomas Verdes.

Indicó que luego de vivir la pandemia, pareciera que las circunstancias son muy complicadas para los jóvenes, pero aseguró que su gobierno trabaja y se esfuerza para recuperar Naucalpan y que sus habitantes tengan una mejor vida.

Por su parte, el rector de la UVM, Gilberto Ortiz Flores, agradeció al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Naucalpan (IMCUFIDEN), acercar este tipo de actividades que conmueven la vida estudiantil, “arrancamos la posibilidad de hacer las cosas de manera distinta para formar personas productivas que agregan valor a la sociedad”.

De origen canadiense, Frank Dux relató que sus padres sobrevivieron al holocausto y que desde pequeño fue objeto de bullying por una discapacidad física en los pies. Ambas circunstancias, apuntó, fueron motivos “para no ceder por cosas pequeñas que salieran mal, para persistir, innovar, aprender y siempre hacer lo que me apasiona”.

“Las desventajas suelen ser ventajas sobre los demás y el éxito del mañana. Debido a la deformidad en mis pies fui el blanco de insultos de otros niños. Me hicieron fuerte e hice lo que mi corazón decía que era lo correcto, lo que me apasiona. Si quieren ser exitosos, siempre tengan retos, no busquen la aprobación de otros y sepan que el fracaso es el mejor maestro”, apuntó el experto marcial, quien inició esta práctica a los 13 años

Durante una conversación de preguntas y respuestas, en la que destacó la entusiasta participación de pequeños alumnos de taekwondo y karate, Frank Dux narró a los asistentes que su trabajo también se enfoca en apoyar a niños, niñas y jóvenes con algún tipo de discapacidad, a través de la Organización Mundial por la Paz, e invitó a los asistentes a sumarse en este tipo de acciones.

Dux es instructor certificado en 22 diferentes artes marciales y disciplinas tácticas defensivas; en 1980 creó el primer sistema americano de Ninjutsu, ahora conocido como Dux Ryu. Fue incluido dentro de los cinco mejores de todos los tiempos en el Salón de la Fama de las artes marciales. Estableció una filosofía de negocios cuyo objetivo es implementar y obtener soluciones sustentables para problemas sociales.

En la conferencia magistral también estuvieron presentes: Edgar del Toro, presidente del Consejo Mundial de Artes Marciales; Francisco Díaz García, director Internacional de Dux Ryu System; Arturo Feregrino, director del IMCUFIDEN, y Arturo Cerezo García, director de la Orquesta Sinfónica de Naucalpan.