En Querétaro, mermado autoritarismo de López Obrador

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Ricardo Monreal se compromete a defender la Constitución

El primero en faltar el respeto a quien considera sus adversarios y atacarlos sin pudor alguno es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por más que se dijo orgulloso porque la ministra-presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, no se levantó a ovacionarlo a su entrada al Teatro de la República en Querétaro, ya que eso no se hacía en pasadas administraciones, no pudo disimular su malestar. Cuánto trabajo le cuesta al tabasqueño tratar bien a quien no está de acuerdo con él; no es osado señalar: Cuánto odio es capaz de destilar.

Es más, si tanto orgullo dijo sentir por dicha situación, entonces, ¿por qué envió a su flamante vocero Jesús Ramírez Cuevas a que por las “ex benditas redes sociales”, tundiera a la titular de la SCJN?, además de ¿por qué intentó ironizar o bromear el tabasqueño al decir que quizás la ministra Piña no se levantó porque estaba cansada? Eso es un insulto, uno más de los muchos que ha proferido en contra tanto del Poder Judicial, como del Legislativo.

Para infortunio del inquilino de Palacio Nacional que -como es bien sabido-, no pudo imponer a su carta fuerte, ahora bastante mermada en la presidencia del máximo Tribunal, la ¿bachiller o ministra?, Yazmín Esquivel, voces opositoras a esta errada y llamada Cuarta Transformación se hicieron una para aplaudir el discurso de la ministra Piña Hernández en el que pide respeto al Poder Judicial.

Como un gran discurso calificó en el día de su cumpleaños el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, quien por las redes señaló: “Gran discurso de la ministra Norma Piña, Presidenta de la @SCJN, ayer en Querétaro, resaltando la #IndependenciaJudicial como principio central de la vida democrática, en tiempos en los hay quienes ven en la Constitución algo prescindible en aras de sus intereses políticos”. Prácticamente en el mismo sentido se manifestaron legisladores de oposición.

Los senadores Emilio Álvarez de Icaza y el coordinador panista, Julen Rementería, coincidieron en que ningún protocolo dicta que la ministra Piña se hubiera tenido que levantar y lo que más le dolió al Ejecutivo, fue que en la ceremonia del domingo pasado, el autoritarismo y la soberbia de la que hace gala a diario, se vio mermada.

Mucho se habló de las ausencias en Querétaro el pasado 5 de febrero, como la del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien tenía un cuadro gripal y por lo que toca al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, bien vale la pena retomar el discurso que publicó, en el que hace el compromiso de nunca dejar de defender la Constitución, ni tampoco será omiso respecto a los abusos que se han cometido, y se pueden llegar a cometer en contra de la Carta Magna, tergiversando su uso y espíritu al tiempo que agregó que cuando los gobiernos no son virtuosos, la legalidad puede ser utilizada en contra de la justicia.

A través de un texto publicado en sus redes sociales, el coordinador de los senadores de Morena subrayó que hoy, después de años de luchar por vivir en una sociedad más justa, la situación empieza a cambiar, aunque aún vivimos en un país en donde la impunidad es rampante.

Monreal Ávila señaló que en regímenes pasados, se utilizaba el marco legal constitucional “a su antojo para perseguir detractores e impedir el avance de la democracia. Por ello, puedo asegurar que, ante la falta de un gobierno cuyo objetivo sea el bien común, la regencia de las leyes es superior a la de los hombres”.

Hizo hincapié en que Benito Juárez indicó que los grandes cambios -por complicado que resultara- debían generarse a través de la legalidad y no haciendo uso de otro mecanismo, “nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho” y desde su muy personal óptica , el senador Monreal concluyó que los principios juaristas los ha seguido el presidente López Obador a cabalidad. ¿Será?

En una reflexión final, el también coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, hizo hincapié en que las ideas de Juárez fueron valiosas en su contexto original, el de una guerra intestina interminable, pero también en la actualidad, cuando las leyes han sido utilizadas de manera incorrecta, lo que dio lugar a un debate más vigente que nunca: La distinción entre legalidad y justicia.

Municiones

*** El presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno, estuvo en Toluca para dar el espaldarazo a la candidata de la alianza Va por México al gobierno del Estado de México, Alejandra Del Moral y estableció que la abanderada se encuentra a sólo 7 puntos de la candidata de Morena a la gubernatura mexiquense, Delfina Gómez, y relató que no es la primera vez que un candidato priísta empieza abajo en las encuestas y logra remontar la ventaja.

*** No podía ser de otra manera, ¿cómo no iba a aprovechar el flamante secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, una espléndida pasarela que le brindó ni más ni menos que su propia tierra, violando la ley electoral? Resulta que el titular de la Segob, estuvo en Tabasco para inaugurar una obra del gobierno federal. Tanto el gobernador de ese estado, Carlos Merino, como la presidencia municipal de Centla, Lluvia Salas, se deshicieron en elogios para con su paisano. ¿Habrán recibido línea dichos funcionarios?, lo más probable es que sí. El Ejecutivo estatal de plano se descaró en la porra al señalar: “Y cómo no ‘estar agusto’ cuando se apoya a los olvidados y marginados, cuando se atiende y dan soluciones a las añejas y justas demandas. Esta magna obra es el reconocimiento, el interés, la gestión, responsabilidad y compromiso que adquirió un amigo y paisano nuestro, el licenciado Adán Augusto López Hernández”. Qué bueno que una parte de los tabasqueños, morenistas básicamente, tengan a una “corcholata” que tiene la consigna de “destazar” al INE y solamente se limita a guardar total sumisión a López Obrador. No, bueno, eso es calidad.

*** A quien al parecer se le van a complicar las cosas, es al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, pues quien fuera su secretario de Finanzas, Javier Villarreal Hernández, declaró en el juicio que se le sigue en Estados Unidos a Genaro García Luna, admitiendo enriquecimiento ilícito del ex mandatario coahuilense. Con razón el año pasado, Humberto Moreira reapareció en la escena política y se dedicó a manifestar su simpatía por Morena, ¿se estaría “amarrando el dedo” por lo que desde entonces ya veía venir?

morcora@gmail.com