¿Realmente hay risa en algo que te puede llevar al suicidio o a la muerte?

El espectáculo de Stand Up enfrenta a la depresión con carcajadas

“Sin Toronja”, de Alex Fernández, llevará esperanza al Auditorio Nacional el próximo 22 de marzo

Arturo Arellano

Alex Fernández cerrará la gira de su espectáculo de Stand Up “Sin Toronja” en uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México, el majestuoso Auditorio Nacional, hasta donde llevará un show basado en su experiencia con la depresión como una enfermedad diagnosticada y de la cual, afirma, todos pueden salir, porque siempre hay esperanza.

El ganador de la segunda temporada de Lol en Prime Video, platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Es un maldito sueño, estoy emocionado, porque no hemos tenido muchos comediantes en el Auditorio Nacional, ha estado Franco Escamilla, Sofía Niño de Rivera, ‘La Cotorriza’ y ya, entonces es toda una responsabilidad en un foro tan importante. Estaba platicando que jamás había pensado presentarme en un foro internacional, pero como chilango esto es un sueño cumplido, ahí he visto a grandes artistas como Jamiroquai, soy un apasionado del entretenimiento y ahora estar ahí, es increíble”.

A eso añadió “Ojalá pueda transmitir a la gente emoción, ya estuve con este show en Estados Unidos, y en la Ciudad de México, lo vamos a grabar, para inmortalizar lo que logramos. Será con un equipazo, para que tenga tratamiento cinematográfico, lo estoy produciendo, es un trompo que no me había echado a la uña, pero que le estamos poniendo todo el esfuerzo”.

Recordó que empezó a escribir este show hace tres años, “pero hubo pandemia y me pegó emocionalmente, tuve depresión, ansiedad, como a todos me afectó en la salud mental y decidí una vez que estaba atendido y con claridad mental, gracias a mi familia, hablar de todo eso en este show. La depresión y la ansiedad son cosas que la mayoría tenemos, sobre todo después de esta incertidumbre que vivimos, pero debemos iniciar esta conversación, no tener miedo, es como cualquier otra enfermedad”.

A partir de esa reflexión Alex tomó esta misión, “el show se trata de encontrar ese espíritu para brillar en el lugar más oscuro. Es una experiencia muy personal, porque las enfermedades mentales se viven así, se manifiestan diferente en cada persona, y he visto cosas que nos hacen reír a todos. No es fácil hablar este ángulo desde la comedia, ¿realmente hay risa en algo que te puede llevar al suicidio o a la muerte? Bueno, de eso se trata. Antes hice ‘El mejor comediante del mundo’, que habla del cáncer, de lo que viví con mi hermano, pero esta es otra cancha y te exiges para llevar un buen mensaje”.

Sobre la dificultad para abordar estos temas sin ser cancelado, dijo “es complicado y no solo en la comedia, a nivel general hay poca tolerancia a la discrepancia de ideas entre los individuos. Estamos olvidando un poco la conversación y el intercambio de ideas, es en lo que más tendríamos que trabajar, hemos olvidado estar en desacuerdo, es difícil, pero también creo firmemente que la comedia es maravillosa y su burla es dura, nos hace ver realidades y cosas que están allá afuera, si te enoja algo que dice un comediante, te enoja la realidad”.

El impacto en la gente dijo “me gustaría que puedan ver hacia dentro y divertirse, reírse y aceptarse, no lo digo así en el show, pero creo que el camino a la aceptación es importante sobre todo en la salud mental. Lo he entendido con la gente que me quiere y me cuida, que al final mi mente es así, puedes ser una persona depresiva y eso no está tan mal, mientras estrés controlado, puedes hallar beneficio en ello, por ejemplo, la depresión se manifiesta en escritores, autores, actores, los ayuda a ver las cosas de manera distinta”.

Asimismo, refiere que espera que a partir de este anecdotario cómico, pueda inspirar a otros “he escuchado historias de gente que va al show y luego va a terapia, o lo comenta con los suyos, eso habla del poder del entretenimiento, hay posibilidad de que transmita ideas interesantes, hay que quitar el tabú de que no nos podemos burlar de estas cosas, hay que burlarnos de todo, porque el mundo se está cayendo a pedazos, sino es aquí es en Turquía, en Estados Unidos, entre más analizas la realidad menos ganas dan de reír, pero debemos ser conscientes de la realidad, porque decía Carlos Fuentes ‘aquí nos tocó vivir’ y hay que sacar lo mejor de todo”.

El tour de Alex Fernández se presentará el 22 de marzo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, pero antes ofrecerá shows en Mérida, Cancún y Monterrey.

Venta de boletos en taquillas del recinto y Ticketmaster.

