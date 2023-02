¿División de Poderes?

Carlos Ramos Padilla*

Muy pero muy desafortunadas las expresiones despectivas de AMLO asegurando que por él la ministra Norma Piña está en la presidencia de la Suprema Corte. Destacó la falta de tacto, pero también de respeto. Este es el segundo golpe mediático que el Presidente lanza contra la jurista, el primero fue su interpretación en relación a que la dama no se puso de pie para recibirlo en la ceremonia del aniversario de la Constitución. “A la mejor estaba cansada”, se mofó. Pero lo que no informan, pero sí se sabe, es el rompimiento de protocolo en Querétaro. A los poderes de la Unión los mandaron a los extremo de la mesa de honor dando fuerza presencial al titular de la Sedena y a Gobernación. Alguien giró instrucciones para que los representantes del Judicial y del Legislativo ocuparan un segundo término, dejando en claro que la fiesta era del Presidente. Con esta posición AMLO deja en claro que para él no hay división de Poderes.

Son del mismo tamaño, pero no iguales y eso el tabasqueño parece no entender. El país necesita de ese equilibrio, de esas instituciones base de la gobernabilidad. Ella, la ministra, fue muy determinante en su discurso y manifestó la necesidad de que la división de poderes persista y que se dé absoluta fuerza la Estado de Derecho. Las normas y los fondos se están diluyendo, ya vimos cómo Sedena envió una cuadrilla de elementos fuertemente armados al recinto legislativo y de qué manera empleados burócratas reciben instrucciones para colocar a los invitados en un ceremonial tan importante y de alto significado a capricho, no atendiendo a las consideraciones del caso.

AMLO está molesto porque perdió terreno en la Corte, porque no dominarán sin incondicionales, porque un pilar sustantivo de sus planes de poder se mermó. Los descalabros se han ido sumando: El Tramo 5 del Tren Maya, el abandono del AIFA, la fuerza persistente del INE, la estatura y clase del Rector y UNAM, los escándalos o videos de Layda, los avisos de Estados Unidos investigando a José Ramón, el libro de Pompeo y las declaraciones de Trump contra su gobierno y Ebrard, la fragilidad de Delfina Gómez en el Edomex, dar refugio y asilo a personas non gratas, la nula claridad en Ayotzinapa y el atentado a Ciro Gómez Leyva. Es decir, los frentes abiertos por el Ejecutivo federal le están pegando en su línea de flotación y sus defensa narrativa de que todo es culpa de los corruptos conservadores ya no convence. El Presidente perdió el control hasta de su lenguaje corporal para referirse a la ministra Piña y eso no está nada bien. Estamos casi al cierre del sexenio y la prudencia es lo que menos existe. Un país no se puede sostener bajo los señalamientos de un sujeto como García Luna. No se puede esperar juicios sumarios de acuerdo a las revelaciones de sicarios y asesinos. La democracia no se canjea por impunidad y secrecía. Ojalá, y por decir lo menos, que este sexenio no quede en la memoria como el que no pudo vender ni un avión, porque si le subimos de tono la herida sería muy profunda.

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.