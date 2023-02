Andrea Bocelli acaricia el alma de los mexicanos

La voz de un ángel hizo vibrar el corazón de los mexicanos y les brindó una caricia al alma, pues Andrea Bocelli se presentó con éxito ante miles de personas en el Campo Marte de la Ciudad de México, donde tuvo como acompañantes a la Orquesta Filarmónica del Desierto, Carolina Ross y a Susana Zabaleta.

El concierto se dividió en de dos sets con un intermedio de 20 minutos, la primera parte se compuso de temas dedicados a la ópera, donde la soprano María Aleida cantó con Bocelli canciones como “Vicino a te’s acqueta”, no sin que antes el anfitrión del espectáculo ataviado en un traje de pantalón negro y saco amarillo, abriera el show con “La Donna E Mobile”, causando la emoción de todos los presentes, quienes desde ese momento no dejaron de seguir cada movimiento del cantante en el escenario.

Así continuó con otros temas como “Brindisi” y “Amapola” que interpretó con la Orquesta filarmónica del desierto bajo la dirección de Eugene Kohn. Cabe destacar que la producción a nivel visual también fue espectacular, pues de acuerdo con el ambiente de cada canción, la iluminación se tornaba cálida, fría o según los sentimientos que quisieran evocarse.

También interpretó más tarde “O soave fanciulla”, de La bohéme, y, antes de llegar al intermedio, “Libiamo ne’ lieti calici”, el inconfundible dúo de La traviata.

En la inagotable voz de Andrea Bocelli, de 64 años, con su World Tour, que puso de pie en una gran ovación a los asistentes al Campo Marte

Cabe mencionar que no hubo mucha comunicación entre el cantante y el público, pues prefirió que fuera el lenguaje de la música el que hablara por él y la gente se lo agradeció pues así pudieron disfrutar de una ola de melodías virtuosas en voz del maravilloso interprete.

Para la segunda parte del espectáculo, fue Natanael Espinoza, oriundo de Ensenada, Baja California, y director artístico fundador de la OFDC, quien se apoderó del lugar para dirigir el tango Adiós Nonino de Astor Piazzolla, que fue fuertemente aplaudido, como antesala para seguir con el repertorio de Bocelli en el escenario, quien sin premura interpretó “La Romanza” de la zarzuela Maravilla, Amor, vida de mi vida.

Aquí, Andrea se cambió de ropa para utilizar un saco con flores negro, y siguió con su homenaje Agustín Lara con “Granada”, en el que una bailarina hizo lo propio enmarcando con su presencia y movimientos todo el escenario colocado en Campo Marte.

Luego interpretó otros clásicos como “Funiculí, funiculá” de Incanto, así como “O sole mio” de Giovanni Capurro, esta última junto a María Aleida, con quien logró llenar de paz el ambiente en la capital mexicana, con su tributo a Pavarotti.

La gran Susana Zabaleta acompañó a Bocelli en el escenario y juntos lograron seducir al respetable con la unión de sus voces en “Bésame Mucho”

Mas tarde se tuvo la presencia de Carolina Ross como invitada en el escenario, para interpretar “En cambio no”. Cabe mencionar que el tenor invitó a la participante de La Voz México para interpretar esos temas con los que se ha acercado al universo del pop. De tal manera que con la oriunda de Culiacán cantó “Vivo por ella”.

Aunque en este punto, la gente estaba evidentemente emocionada, algunas al borde de las lágrimas, aún faltaban más sorpresas, pues otra que acompañó a Bocelli en el escenario fue Susana Zabaleta y juntos lograron seducir al respetable con la unión de sus voces en “Bésame Mucho”, canción muy mexicana que conmovió a todos los presentes.

Para la recta final del espectáculo Andrea interpretó “Time To Say Goodbye (Por ti volaré)”, que sin duda, fue uno de los momentos más emotivos de la noche, ya que mucha gente solo estaba esperando este mágico momento y no pudieron contener el llanto al escuchar tal interpretación completamente en vivo.

Para cerrar con broche de oro cantó “Nessun dorma” la máxima aria de Puccini, casi en punto de las 23:00 horas cuando llegaba a su conclusión el espectacular concierto.

A través de los ojos del alma pudieron disfrutar del arte

Cabe destacar que este concierto contó con la presencia, también de de tres organizaciones para personas con discapacidad visual: Organización Nacional de Ciegos y Discapacitados Físicos, Asociacion Mexicana para la Atención de Personas con Discapacidad Visual y el Instituto para Ciegos y Débiles Visuales, quienes llevaron a sus pacientes para que a través de los ojos del alma pudieran disfrutar del arte, de la música y de uno de los más grandes intérpretes que ha dado el mundo. Y es que, las personas con discapacidad visual pudieron asistir a que sus oídos se llenaran de luz y a través de los ojos del alma, sanar el espíritu.

Esta noche también hubo consumo de café, refrescos y por supuesto el Vino Bocelli, que no se puede adquirir en ningún otro lado que no sean los conciertos del artista. Cabe mencionar que si bien, el precio de la botella no es por nada barato, en el caso del show en la Ciudad de México, en la compra del vino se les obsequió a las personas un par de copas grabadas.

Al final, las personas se dijeron satisfechas con la organización de un evento de esta magnitud, pues pocas veces el concepto puede ser disfrutado por mexicanos, ya que casi es exclusivo de ciudades europeas. En este caso la nueva empresa Music Vibe fue la encargada de traer a Andrea Bocelli a México, asimismo trajeron a Super Junior y llevarán próximamente a Ana Gabriel a la Arena Ciudad de México.

Posteriormente, Andrea Bocelli llevó su concierto al Parque Fundidora el 21 de febrero en Monterrey y un día más tarde al Club Campestre de Torreón, donde a decir del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís se puso en marcha un operativo de seguridad especial con la participación de 450 elementos; para estar al pendiente del tenor, de su gente y toda la ciudadanía, “la que nos visita y la local” aseveró.

La última fecha del tenor será el próximo 24 de febrero en Guadalajara, en Las Cañadas Country Club, con domicilio en Avenida Bosque de San Isidro Norte #777, Bosques de San Isidro. El concierto comenzará a las 7:00 de la noche.

Susana Zavaleta, la soprano mexicana

de Andrea Bocelli Invitada estelar en cinco ocasiones Cantaron la noche del domingo en el Campo Marte

Continuarán gira por Monterrey y Torreón La noche del pasado domingo, 19 de febrero, el Campo Marte de la Ciudad de México se iluminó de música, bel canto y la espectacular presencia de SUSANA ZABALETA como invitada especial en el concierto del tenor italiano ANDREA BOCELLI. En una inolvidable noche de gala, el célebre tenor italiano ofreció un concierto con orquesta y coro monumental en donde las más bellas arias de ópera, así como zarzuela y bolero, cimbraron el nocturno Bosque de Chapultepec en sus inmediaciones con el Paseo de la Reforma, ante más de 7 mil asistentes. Cuando la velada musical parecía llegar a su fin, el clímax de la noche sorpresivamente se cimbró con la aparición en escena de SUSANA ZABALETA, para interpretar a dueto Bésame Mucho, nada menos que la canción mexicana con mayor número de versiones en toda la historia alrededor del mundo. Mientras el público había conservado una postura atenta y solemne durante el concierto, en este dueto derramaba aplausos y coreaba la composición de la inmortal Consuelo Velázquez. En sus giras mundiales, ANDREA BOCELLI suele invitar a cantantes del país que visita, en el caso de SUSANA ZABALETA, se ha convertido prácticamente en la soprano de casa y en digna embajadora vocal en su propio país cada vez que el intérprete de Time To Say Goodbye llega a México. Con el concierto de este domingo es la tercera vez que La Zabaleta es invitada por el cantante durante sus más recientes visitas. Anteriormente, en 2022, la soprano coahuilense lo acompañó en concierto en las paradisiacas playas de la Riviera Maya, posteriormente en la fabulosa región de Ensenada, esta ocasión en la Ciudad de México, y el próximo 21 de febrero, en Monterrey; además del 22 de febrero, en Torreón. SUSANA ZABALETA es una soprano coloratura que inició su trayectoria musical estudiando ópera en la Escuela Superior de Música y Danza, en Monterrey, para posteriormente nutrir su formación académica en la Academia de Bellas Artes de Florencia, Italia, y graduarse más tarde como Concertista por la Escuela Superior de Música de la Ciudad de México. Además de su extenso trabajo en el Cine y la Televisión, ha participado en óperas como La Traviata, Dido y Eneas, Così fan Tutte, Elíxir de Amor, entre otras, así como en espectáculos monumentales como Carmina Burana y el Requiem de Mozart.