Mara Lezama y Marcelo Ebrard inauguran oficinas de la SRE

José Luis Montañez

Después de 23 años, modernizan el servicio a favor de la población y de turistas, gracias a la buena relación entre gobiernos estatal y federal

La gobernadora Mara Lezama Espinosa y el canciller Marcelo Ebrard Casaubon inauguraron las nuevas oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Plaza Kukulcán, ubicada en el kilómetro 13 de la zona hotelera de Cancún, que abrirá sus puertas de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche.

El objetivo es incrementar su capacidad de atención en más del 400 por ciento, en trámites para la expedición y renovación de pasaportes, luego de 23 años de permanecer en las mismas condiciones.

Habrá una atención más ágil

Al respecto, Ebrard Casaubon recordó que las anteriores oficinas eran excluyentes y este gobierno es incluyente. De este tipo, la SRE tiene 15 oficinas rediseñadas en el país, las que permiten una atención más rápida hasta en un 400%. “Estas oficinas de pasaporte son incluyentes y de las mejores del mundo. Agradezco el respaldo de la gobernadora, sin su apoyo no sería posible”, dijo.

Por su parte, Lezama Espinosa agradeció el respaldo del gobierno federal para lograr contar con áreas dignas y recordó que fue una de las primeras gestiones de su administración, en el contexto del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que contempla renovar también la oficina de Chetumal y crear una en Cozumel.

La gobernadora añadió la importancia de seguir construyendo lazos comerciales y de amistad con los vecinos de Belice, con los de Centro y Sudamérica, el Caribe y el resto del mundo.

Signan convenio de colaboración

La mandataria estatal y el canciller firmaron un convenio de colaboración para ampliar el número de personas que atenderán a las y los solicitantes del documento y acabar con los abusos que algunos gestores cometían, a pesar de los esfuerzos de las autoridades federales.

“Si no nos tomamos de la mano para concretar estos proyectos, tenemos que hacerlos juntas y juntos construir las condiciones propicias para la paz, para la prosperidad compartida, para lograr esa seguridad, y recuperar esa paz que todas y todos anhelamos”, mencionó

Lezama Espinosa dijo con estas nuevas y modernas oficinas se pasa de 200 a 60 citas para sacar su pasaporte y proyecta mística, magia y modernidad de Quintana Roo, además de que está pensada con perspectiva de género como algo fundamental para las niñas, niños, madres en lactancia y personas con algún tipo de discapacidad.

Los pasaportes son electrónicos, con un chip con los datos personales, impreso en hoja de policarbonato y forma parte del grupo de los 14 pasaportes más seguros del mundo.

En las instalaciones se realizará modificaciones de datos, otorgará servicios de protección a través de los consulados de México en otros países, apoyará en la localización de connacionales extraviados y desaparecidos en otros países. Ya no se tramitarán procesos de naturalización.

Oficinas con esquema de llave de mano

Por su parte, el director general de Oficinas de Pasaportes, Carlos Candelaria López; y el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, se congratuló con las nuevas instalaciones que permitirán agilizar los trámites que ahí se realizan.

Candelaria López destacó que esta oficina es la número 15 bajo el esquema de llave en mano, con inversión total de la iniciativa privada. Es un espacio de más de 800 metros cuadrados, que requirió 22 millones de pesos. La oficina anterior tenía 23 años sin renovarse.

Más tarde, Mara Lezama y Marcelo Ebrard encabezaron un encuentro con presidentes municipales y diputados locales para la internacionalización de Quintana Roo. El canciller presentó las acciones que realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores para fortalecer a los gobiernos locales desde una visión internacional.

Ante falta de financiamiento microempresas

de Cancún pueden desaparecer

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo en Cancún, por lo menos el 50% de las microempresas afiliadas, no cuentan con acceso a créditos bancarios, de tal manera que ante los problemas financieros que arrastran con motivo de la pandemia por la Covid-19, bien podrían desaparecer este año.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refiere que mientras la proporción de nacimientos de nuevos negocios en Quintana Roo es de casi 17 por ciento, en lo que referente a microempresas, la proporción de muertes alcanza el 47 por ciento, es decir, que el desequilibrio es bastante pronunciado y son más las que cierran que las que se pueden mantener a flote.

Rafael Ortega Ramírez, presidente de la Canaco-Servytur, explicó que acceder a productos bancarios es bastante complicado para la mayoría de las micro empresas a través de alianzas con instituciones bancarias buscamos opciones para apoyar a los microempresarios que todavía no se recuperan económicamente, porque es muy difícil que tengan ese apoyo.

Y es que a decir del líder empresarial, de los tres mil 600 socios en la Canaco-Servytur, la mitad no cuenta con facilidades de productos bancarios y actualmente una de las estrategias es una alianza con el centro especializado Pyme de BBVA, para dar seguimiento a las solicitudes de los afiliados y se salven estos negocios nuevos.

“El no contar con una cuenta bancaria les impide acceder a cualquier financiamiento que muchas veces pudiera ayudarlos a salir a flote y no cerrar. Sin embargo, las instituciones financieras suelen no apoyarlos, por ello se está buscando este tipo de alianzas”, sentenció.

Asimismo, Ortega Ramírez, dijo que se están gestionando con instituciones del gobierno algunas asesorías, talleres conferencias y capacitaciones, a fin de que los empresarios puedan cumplir con cada uno de los lineamientos a la hora de solicitar un crédito bancario. Aunque también buscan capacitaciones en materias que puedan sumar a que ofrezcan mejores servicios.

Por ejemplo, se busca a la Procuraduría Federal del Consumidor para que capaciten a los negocios en calibración de básculas e información de precios, para evitarse, también, multas durante las inspecciones, ya que hay casos en los que reciben sanciones económicas que se vuelven impagables y los llevan a la quiebra.

Finalmente, el líder empresarial reconoce que si bien los peores efectos de la pandemia quedaron atrás, los negocios siguen sufriendo el remanente de las afectaciones económicas, sobre todo con la inflación y el encarecimiento de los productos y servicios. “Ya se tiene una recuperación del empleo, pero es importante mantener también la subsistencia de los negocios, sobre todo de los más pequeños que en su mayoría son familiares. Esta es una de las metas de la Canaco-Servytur para este 2023” concluyó.

