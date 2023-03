Otro aviso

Se comenta sólo con…

Carlos Ramos Padilla*

No es el primer aviso y no será el último, me refiero al enfrentamiento de Rusia con Ucrania. Hace apenas unos días la visita sorpresa de Joe Biden. Ahora, el Eduskunta (Parlamento finlandés) aprobó por amplia mayoría el ingreso del país nórdico a la OTAN. Esto significa una determinación histórica que pone fin a décadas de neutralidad militar con la que Finlandia busca reforzar su seguridad frente a la agresividad de la vecina Rusia.

La determinación fue aprobada por 184 votos a favor y 7 en contra y además sumó el contundente respaldo de todos los grandes grupos parlamentarios. Falta que el presidente finlandés, Sauli Niinistö, presente su beneplácito al ingreso y que lo ratifiquen Hungría y Turquía, los dos únicos países miembros de la OTAN que aún no lo han hecho. El presidente finlandés decidió celebrar la votación parlamentaria sin esperar al visto bueno de Turquía y Hungría. Este último país ha dilatado la solicitud de adhesión a la OTAN de Finlandia y Suecia, sin oponerse abiertamente a ésta aunque su indefinición preocupa.

Por su parte, Turquía ha bloqueado el proceso de ratificación hasta que las dos naciones nórdicas cumplan una serie de condiciones negociadas dentro del acuerdo tripartito firmado en Madrid en el mes de junio de 2022. Helsinki y Estocolmo aseguran en el acuerdo que se comprometen a permitir la exportación de armamento a Turquía, facilitar la extradición de presuntos terroristas kurdos y perseguir a las organizaciones terroristas, incluido el Partido de los Trabajadores de Kurdistán.

Ankara admite que Finlandia ha progresado lo suficiente como para aceptar su ingreso en la OTAN, pero mantiene el veto a Suecia, a la que acusa de no haber cumplido lo pactado.

Turquía canceló hace un mes las negociaciones trilaterales luego de que Estocolmo permitiera la celebración de manifestaciones pro kurdas y la quema de un ejemplar del Corán en su propio territorio. Bruselas será la sede para reiniciar los acuerdos bajo la sombrilla protectora de la OTAN también conocida como la Alianza Atlántica, es un acuerdo de carácter militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949. Sus fundadores son: Bélgica, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Noruega, Países Bajos y Canadá.

El Kremlin hoy padece las consecuencias de haber iniciado, pero sobre todo prolongado, un enfrentamiento bélico que despertó el encono mundial, la solidaridad con Ucrania y el fortalecimiento de la sociedad occidental contra Rusia. Las repercusiones económicas por el ataque ruso a Ucrania a nivel global, que se potencializaron por los efectos de la pandemia, son: problemas de abastecimiento en las cadenas de valor, incremento en los precios de commodities agrícolas, combustibles, minerales y fertilizantes. El conflicto ha reconfigurado al mosaico mundial. El efecto dominó de la agresión rusa ha dado lugar a la reorganización social, caravanas de migrantes y a la desestabilización de las finanzas.

@cramospadilla

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.