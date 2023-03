Los Dynamite listos para el VL 23

Lanzan el sencillo, SKI MASK

Asael Grande

En el 2022, y después de 12 años de espera, Los Dynamite, anunciaron su regreso a los escenarios, y sorprendieron con el lanzamiento de dos enérgicos sencillos: el primero, titulado, “1990”; y la salida del tema, “SKI MASK”, canción producida por Diego Solórzano y Paul Salva. La agrupación, formada en el 2002, disuelta en el 2008, y que regresó a tocar en octubre de 2022, se presentarán el 19 de marzo en el Festival Vive Latino en el Foro Sol: “hay dos canciones ya afuera, por ahí viene la tercera, yo quisiera ir tocando la de oída esta vez, no correr de nuevo, tratar de entregar buenas rolas, y lo quiero hacer así, entrar a grabar al estudio cada vez que haya algo de suficiente calidad y, sobre todo, que tenga un mensaje suficientemente importante y fuerte para que pueda tener esa profundidad de mensaje, me da la impresión de que los mensajes ahora son cada vez más débiles, y se pierden entre tantos estímulos que hay afuera, y que ahora es el momento de empezarlo a hacer al revés”, comentó, Diego Solórzano, en videoconferencia.

Respecto a su presentación en el festival Vive Latino 23, Diego Solórzano, quien en 2009 formó el proyecto, Rey Pila, adelantó que “será una gran experiencia; me acuerdo que, cuando fui al primer festival Vive Latino, estaba tocando Panteón Rococó, y nunca había visto algo así; una banda como Los Dynamite, es que es una banda de rock, no hay mucho más allá, no hay una pretensión más grande que esa, que es apoyada, ahora, por elementos visuales y, sobre todo, divertirse cuando estás tocando, de eso se trata, ese será el momento de la noche, cuando estás divertido y te la estás pasando bien, la gente se da cuenta de eso; me ha tocado una carrera de más de quince años tocando en escenarios grandes, chicos, medianos, fuera de México, me han tocado festivales, como el Urbania”.

Fue en 2002 que, Los Dynamite, se reunieron primero en INHUMYC (Instituto de Humanidades y Ciencias, colegio ubicado en el distrito de Tlalpan, en la Ciudad de México) y empezaron a tocar juntos, con la ayuda de Paco Huidobro. Posteriormente, encontraron un sonido muy particular que no se había dado con mucha frecuencia en México, fue así que han sido considerados los padrinos del indie rock mexicano desde la década del 2000: “la vigencia del proyecto Los Dynamite, se mantiene con la misma naturalidad con la que surgió el proyecto, esa inocencia musical de cuando empiezas a hacer música, la industria musical te obliga a tener compromisos, y de los momentos más interesantes es el primer paso, ahí es donde se conecta con la gente; las plantas se tienen que regar bien, las cosas tienen que salir cuando tienen que salir, y sentir hacer música que tenga un nivel de complejidad más alto, así como lo he hecho con Rey Pila”, finalizó, Diego Solórzano quien, junto a sus compañeros de banda, Miguel Hernández, Eduardo Pacheco, y Felipe Botello, Los Dynamite, es de los grupos de su generación y género que más discos ha vendido en nuestro país, y que han tocado en eventos importantes, como la gira de Interpol en México, en festivales como el Creamfields (alternando con Stellastarr y Audio Bullys) y el Corona Fest (alternando con Incubus y The Stills); han compartido escenario con Secret Machines, Dirty Pretty Things, The Kills, The Juan MacLean, The Faint, Hot Hot Heat, Soulwax, The Long Blondes, Juan Son y Natalia Lafourcade.

