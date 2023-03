Jary Franco y su versatilidad musical en el regional mexicano

Retoma un éxito de Chayanne para inyectarle su particular estilo

El cantautor y músico ha captado la atención de artistas como Banda Los Recoditos y Enrique Iglesias

Alexandra Arellano

El prometedor talento del regional mexicano Jary Franco originario de Guadalajara, que cuenta con 120 millones de Streams globales nos habló en entrevista con Diario imagen de uno de sus más recientes éxitos “El centro de Mi corazón” que es un cover del amado puerto riquense Chayanne.

Pero no solo eso, nos contó la manera en que brinco de ser jugador de futbol a convertirse en cantante, pues el ya se encontraba jugando en la sub 17 de las chivas, lo cual definitivamente no lo hacía sentirse lleno, pues incluso dice que su mamá le decía “tu empezaste a hablar y empezaste a cantar” razón que lo llevo a hablar con sus papas a la edad de 16 años para que lo apoyaran en su sueño de volverse cantante.

Sueño que hoy en día se esta cumpliendo y de una manera muy veloz pues en su carrera profesional como músico ya ha tenido grandes logros en un corto tiempo, tales como la nominación que tuvo en 2021 al premio lo nuestro, en la categoría de “Canción Mariachi/Ranchera del año regional” con su exitoso tema “Dile”, o la también nominación que tuvo en Premios Juventud en la categoría de “Mejor Canción Ranchera” con su tema “No me vuelvo a enamorar”, nominaciones que lo presentaron ante las miradas de grandes artistas del regional mexicano, y posteriormente a que algunos de esos artistas formaran parte de su música a través de los duetos, como Julio preciado, Enigma Norteño y la aclamada Banda los Sebastianes.

Por su parte pese a que ya ha cumplido varias de sus metas, el darse cuenta que fue capaz de cumplir todas ellas, le ha hecho destapar nuevos sueños, apostando así por cosas cada vez más grandes “Ahora que logre colocarme en el top chart del regional mexicano, y después de todas estas experiencias por que no apostarle a la nominación de un Grammy y no solo la nominación si no también ganármelo” dijo el joven originario de Jalisco.

También nos contó del proceso de llevo a cabo para la creación de la canción que lo posicionarían en el top de escuchas, la cual inspirada en el famoso piloto de carreras Checo Pérez también originario de Guadalajara, el tema que lleva por título “de 0 a 100 Checo Pérez”, la cual fue compuesta en conjunto con Wendy Besada y Andy Clay.

Una canción que nos habla de cómo enfrenta el desamor una persona, y hace referencia a como se van lastimando las relaciones sentimentales una vez que te dedicas de lleno a buscar un crecimiento profesional, trata del estilo de vida que toma una persona que se esfuerza día con día para cumplir sus sueños de una manera ascendente pero como algunas veces el precio de ese éxito soñado es que cuando llegas a tu punto máximo de logros ya no tienes con quien compartirlos.

Nos dijo en entrevista que la canción por un contacto que tenían en común Checo Pérez y él ya llegó a los oídos del piloto automovilístico, y que termino fascinado con ella.

Para finalizar la entrevista nos habló de la próxima gira que tendrá por México la cual recorrerá parte de puebla, Guadalajara, San Luis potosí entre otros, misma que se extenderá a toda la unión americana con más de 60 fechas confirmadas para estados Unidos, Finalizando con la invitación especial a asistir el próximo 26 de Mayo en la Arena Ciudad de México, en donde se presentara junto al Recodo, Recoditos y Julio Preciado, para estar al pendiente de este gran concierto te recomendamos sigas a Jary Franco en sus redes.

Sigue a el músico y encuentra todas las sorpresas que tiene en sus redes como @JARY FRANCO