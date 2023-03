UNAM, en la mira de la #4T

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), está bajo acecho de la #4T. ¿Será que el presidente Andrés Manuel López Obrador, (AMLO) quiere imponer al rector en noviembre próximo cuando termina su periodo el doctor Enrique Graue? ¿También quiere incluir a la máxima casa de estudios en la sucesión presidencial?

Los ataques e intentos por controlar a esta universidad han sido la constante en lo que va de su sexenio, por eso no sorprende que el diputado morenista Armando Contreras Castillo proponga que el rector de la UNAM sea electo por voto directo y abierto de la comunidad estudiantil.

De acuerdo con la iniciativa del legislador de Morena, cuyo texto ha circulado en redes sociales, se modificaría el artículo 6 de la Ley Orgánica de la UNAM para derogar esa facultad a la Junta de Gobierno.

Su servilismo ya encontró respuesta, el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) pide a todas aquellas instituciones que son ajenas a la UNAM y principalmente al gobierno federal abstenerse de participar en los asuntos de la casa de estudios.

En un comunicado señalaron que si la Junta de Gobierno ha de desaparecer, será resultado de un proceso de democratización interno gestado por la comunidad universitaria.

“Los egresados de la UNAM que fundamos y construimos el CEU en 1986 exigimos ¡Fuera AMLO, Morena y gobiernos federal y local de la UNAM! ¡Defensa Irrestricta de la Autonomía Universitaria! ¡Por la TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA UNAM, pero por los UNIVERSITARIOS!”.

Cabe recordar que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la “corcholata” número uno en la sucesión presidencial, fue integrante del CEU. ¿Qué opinará de la reacción de sus excompañeros de batallas estudiantiles?

Por cierto, en febrero del 2020, también a título personal, el diputado de Morena, Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca presentó otra propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la UNAM, para modificar el método de designación del rector, de los directores de facultades, institutos, de los centros de investigación y cambiar las atribuciones de la Junta de Gobierno, pero la retiró por recomendación de su bancada y por las protestas de las autoridades de la UNAM.

Todo indica que al presidente de la #4Transformación le molesta el conocimiento, la libertad de pensar, de discernir, la libertad y la autonomía. Le resultan incómodas porque no las controla, las considera peligrosas, porque evalúan sus acciones y programas. Además, representan a los grupos críticos que cuestionan su gobierno.

“Casualmente”, la propuesta del legislador morenista Armando Contreras, se dio a conocer luego de que AMLO, cuestionara, en su mañanera de Palacio Nacional, que los dos últimos directores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM son egresados del ITAM y no estudiaron en la máxima de estudios.

En abierto desafío a la autonomía universitaria exclamó: “¡Claro que puedo hablar de la UNAM y puedo hablar de cualquier universidad! ¡Somos libres! ¡La verdad nos hará libres!”… “Es que esto indica mucho. Lo hago para llamar la atención sobre cómo tiene que llevarse a cabo una reforma al Poder Judicial, pero también se trata de ir reformando nuestra alma mater…”.

La operación de desacreditar no es nueva, diría que es el sello de su administración. Sí, lo que le incomoda, y no controla, lo ataca. Ahora, sus “leales a ciegas” en el Congreso echaron a andar la maquinaria legislativa para tratar de arrebatar el control en el proceso de sucesión del Rector Enrique Graue.

Por lo pronto, en los pasillos de CU, se comenta que Rosaura Ruiz, ex Secretaria de Educación Ciencia Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, renunció al cargo para buscar la rectoría de la UNAM por tercera ocasión. La investigadora goza del apoyo y la confianza de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Así las cosas, conviene atender la reflexión del gran filósofo español Fernando Savater: “Quizá La educación es el antídoto contra la fatalidad. La fatalidad provoca que el hijo del pobre sea siempre pobre, que el hijo del ignorante sea siempre ignorante. Una buena educación hace saltar estas barreras por los aires. La educación es lo más subversivo que hay”.

VERICUENTOS

“Pinochos”, relevos en el INE

Crece el “sospechosismo” en la elección de los nuevos consejeros del INE. El Comité Técnico de Evaluación que conduce el proceso no ha podido disipar las suspicacias y dudas sobre el examen y los resultados de los aspirantes. Resulta que los primeros puntajes pertenecen a distinguidos morenistas. ¿Casualidad? La consejera electoral, Carla Humphrey, advierte que llama la atención que personas ajenas al ámbito electoral hayan obtenido esas calificaciones. Lo cierto es el que proceso está plagado de falta de certeza y de ciberseguridad en el Comité y en la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Algunos participantes, afirman que no existe ninguna garantía de que los exámenes mejor calificados hayan sido realmente respondidos por estos nuevos “súper expertos electorales” que obtuvieron altísimas calificaciones. No olvidar que la secretaria general de la Cámara, Graciela Báez, y sus mandos son todos de Morena y en especial del grupo que controla el CEN de ese partido. ¡Sopas!

