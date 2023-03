Dos “corcholatas” incómodas insisten en piso parejo y rechazan encuestas

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

En su afán de tener el control de todos los procesos políticos y en especial su propia sucesión, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó y se encargó de “destapar” personalmente a los precandidatos, pero al mismo tiempo, para “no ser igual a los de antes” ofreció que proceso de nominación del abanderado de la llamada Cuarta Transformación sería producto de la voluntad del pueblo.

A pesar de sus declaradas buenas intenciones, pocos creyeron —inclusive dentro de las filas de su partido— en que de verdad renunciaría a su facultad de dar el “dedazo” para señalar al próximo candidato presidencial de Morena y sus rémoras, el o la cual según sus propias cuentas vencerá en los comicios federales de 2024.

También, lejos de allanarse el proceso para nominar al abanderado presidencial, lo cierto es que han surgido dificultades, pues no todo mundo está de acuerdo con las reglas fijadas por el político de Macuspana.

Dos aspectos son los que han concitado mayor inconformidad: uno el sistema de encuestas que supuestamente recogerán la voluntad de los militantes de la 4T, pero que generalmente son considerados sólo un recurso para ocultar el supuestamente repudiado “dedazo”. El otro es la exigencia de que las oportunidades sean iguales para todos los aspirantes y, como parte de lo mismo, cambiar las fechas prefijadas para avanzar en el proceso de nominación.

Estas demandas de cambiar los anunciados procedimientos, ha dividido en dos el grupo de precandidatos oficiales, bautizados por el mismo López Obrador como “corcholatas”.

Los aspirantes oficiales son cuatro: Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard Casaubon y Ricardo Monreal Ávila y, ellos están divididos en dos grupos. De un lado los dos favoritos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el secretario de Gobernación, que obedecen a rajatabla las órdenes surgidas de Palacio Nacional. De la otra parte están el secretario de Relaciones Exteriores y el coordinador de los senadores de Morena, quienes insisten en pedir trato igual para todos.

De hecho, la rebeldía empezó desde que el senador Monreal se impuso a fuerza de trabajo para ser incorporado al grupo de “corcholatas” oficiales, pues en principio no fue incluido, por el contrario, parecía haber sido arrojado del olimpo “moreno”, hasta que recientemente fue invitado a comer tamales de chipilín en Palacio Nacional.

Además, el mismo legislador ha insistido en rechazar las encuestas como método de selección, sobre todo si son realizadas por Morena.

En este punto se incorporó Ebrard, quien también ha solicitado que las eventuales encuestas las realicen casas especializadas, ajenas al partido oficial.

Las exigencias de los “inconformes” aumentaron el reciente fin de semana. Desde Acapulco, en donde tuvo una concurrida reunión con simpatizantes (que no acto de precampaña), Ebrard pidió a la dirigencia nacional de Morena que publique la convocatoria para la definición del aspirante presidencial de 2024.

Esta demanda va en consonancia con una petición anterior del mismo precandidato: que todos los aspirantes renuncien a sus cargos, para que no haya desvío de recursos de dependencias del gobierno para actividades partidistas.

Ayer mismo, Monreal respaldó la demanda de Ebrard. “El canciller tiene razón, en el sentido de que puede haber problemas serios si no se atiende a los aspirantes, a que se fijen reglas; una de ellas es la que él establece, pero creo que él mismo ha presentado denuncias sobre uso de recursos y sobre alteraciones de elementos del gobierno que están provocando esa inequidad y que la Comisión de Honestidad y de Justicia debe de resolver sobre las quejas planteadas”, manifestó el senador.

“Yo creo que tienen que definirse con claridad las reglas; hasta ahora no ha habido piso parejo, hasta ahora ha habido desventaja y piso desigual”, remató el precandidato admitido de última hora, quien insistió en rechazar las encuestas si las hace el partido. “En la encuesta de Morena no confiaría, no me sometería a una encuesta que haga Morena”, señaló.

Desde el repudiado sector empresarial,

surge otro candidato de oposición

Además de dar a conocer a sus “corcholatas”, López Obrador se ha dado el gusto de hacer largas listas de potenciales candidatos de la oposición, entre los cuales incluye a muchos de sus enemigos a los que se refiere constantemente en sus mañaneras.

Muchos de esos supuestos candidatos de oposición se han hecho a un lado, pero ayer hubo uno que decidió tomarle la palabra al líder de Morena.

Se trata del empresario Gustavo de Hoyos, quien ayer se presentó como aspirante a la Presidencia de México.

El fundador de ‘Sí por México’ y ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que la suya será una candidatura ciudadana.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Gustavo de Hoyos Walther expresó que se debe reconstruir la confianza de la ciudadanía rumbo a la elección presidencial de 2024.

“Llegó la hora de los ciudadanos, hasta ahora sólo hemos visto propuestas de políticos, los políticos de siempre que están en el oficialismo o en oposición”, expresó.

Además, en redes sociales escribió: “Tengo la misma sangre que tú, alguien que no está podrido del poder, soy Gustavo de Hoyos, orgullosamente norteño y fronterizo. “No vivo de la política y así como en mis negocios y mi vida privada me gusta ser claro y directo. Yo estoy listo y me apunto”.

Cinco mil personas ovacionaron a la

astronauta mexicana Katya Echazarreta

En la exitosa segunda edición del Festival de la Ideas, efectuada en el Auditorio Metropolitano de Puebla, la figura sobresaliente fue la joven Katya Echazarreta, primera astronauta de origen mexicano, quien fue ovacionada por cinco mil asistentes a la conferencia en que contó su vida.

En 2022 tuvo lugar la primera edición del Festival de las Ideas (antes conocido como Ciudad de las Ideas), encuentro que es una iniciativa del Centro Ricardo B. Salinas, con el respaldo del gobierno del estado de Puebla.

Bajo el lema “Ideas que liberan”, la ciudad de Puebla recibió nuevamente al festival, que se realizó los días 9, 10 y 11 de marzo en el Auditorio Metropolitano, convirtiéndose en el foro más importante de América Latina, con participación de personalidades como James Cameron, Rahaf Harfoush, Jordan Petersen, Dorie Clark, Daron Acemoglu y la mencionada primera astronauta mexicana.

Fue a mediados de 2022 cuando Katya Echazarreta se convirtió en la primera mujer latina en viajar al espacio, gracias a su presencia en la misión Blue Origen NS-21. A partir de este momento, la originaria de Guadalajara, Jalisco, hizo historia para México y Latinoamérica y propulsó su nombre no sólo como astronauta, sino como divulgadora científica.

La astronauta mexicana dedicó la misión privada que llevó a seis personas a más de 100 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra, a su país, así como a la comunidad latinoamericana; “Mi deseo es que veas esta misión, creas en ti, y sepas que puedes ser el próximo”, dijo.

Hace poco se supo que la astronauta mexicana Katya Echazarreta, ya tiene su propia “Barbie”. La empresa Mattel y “Barbie” homenajearon la carrera de la joven con su propia muñeca para reconocer a las mujeres que han sido pioneras o ejemplares en su área.

Cinco mil personas ovacionaron a la astronauta mexicana, siendo una de las más esperadas y ovacionadas por el público, que se puso de pie al final de su participación y dejó para la historia del festival, momentos y palabras de inspiración para las mujeres mexicanas y la sociedad en general.

“Tenemos que entender que si queremos lograr algo así tenemos que ser los protagonistas de nuestras historias, quieren lograr algo diferente, quieren ser diferentes, pues tienen que actuar diferente. Tienen que ser los líderes de sus propias vidas, esa es la realidad porque nadie te va a dar una oportunidad así, nadie va a llegar a ti y te va a decir a ti en la calle: tú, a ti te voy a mandar el espacio claro que no, eso no va a suceder”, dijo enérgicamente la joven en una parte de su discurso.

Katya compartió que cuando era pequeña tenía muchas preguntas y todas se las hacía a su madre, a quien ponía en aprietos porque era una niña con una gran cantidad de dudas y llena de curiosidad, al punto de que su mamá debía esconderse al no tener más respuestas.

riparcangel@hotmail.com