Majo Aguilar cantará con el corazón en el Lunario

El próximo 20 de abril

La intérprete deleitará a su público capitalino con los éxitos de su álbum debut, Mi Herencia, Mi Sangre (2021) y su nueva producción: Se canta con el corazón (2022)

Asael Grande

Majo Aguilar, la joven promesa femenina de la música mexicana nominada al Grammy Latino, dará uno de sus conciertos más importantes: Cantará con el Corazón, por primera vez, en el Lunario del Auditorio Nacional este próximo 20 de abril: “el objetivo es dar un show increíble en el Lunario, sé que así va a ser; habrá sólo mariachi, uno de que llama Mariachi Misterio, que es espectacular, que desde el día uno hicimos un clic absoluto, y son muy, ‘dicharacheros’, me ayudan mucho a hacer show, así que nuestra química es muy importante para el Lunario, y el público podrá ver algo muy padre, me mandé hacer varios trajes de colores para el Lunario, es importante la parte de los visuales, muy llevados a la parte mexicana, pero con mi toque de ranchera galáctica, tipo ovni, cosas muy padres en el show”, adelantó la cantante, en conferencia de prensa.

La intérprete deleitará a su público capitalino con los éxitos de su álbum debut, Mi Herencia, Mi Sangre (2021) y su nueva producción: Se canta con el corazón (2022): “el segundo disco que grabé, Se canta con el corazón, que ya salió la versión De Luxe, tuvo un proceso muy padre porque, cuando saqué el primer disco, ‘Mi Herencia, Mi Sangre’, estaba la incertidumbre de no saber cómo lo iba a tomar el público, era mi primer disco de música ranchera, y tuve un recibimiento muy bonito que me emocionó mucho el llegar al estudio a grabar el segundo disco, porque yo sentía que ya había algo de gente que estaba esperando lo que seguía, así que estoy contenta”, dijo Majo a esta casa editorial.

Descendiente de la “Dinastía Aguilar”, Majo nació el 7 de junio de 1994 en la CDMX; sus abuelos son Antonio Aguilar y Flor Silvestre, su padre es Antonio Aguilar hijo y su tío es Pepe Aguilar. Desde muy pequeña desarrolló el gusto por el canto, el baile y la composición, la primera canción que escribió la hizo a los seis años y, desde entonces, no deja de escribir, cantar y bailar: “me tocó un momento muy bonito del regional, ha sido una sorpresa muy padre escuchar canciones mías en Estados Unidos, en listas del Billboard; cuando tenía quince años, mi etapa de rebeldía, formé mi grupo de rock, y mi abuela me decía que cantara más fuerte, aunque ella siempre prefería que cantara mariachi”, compartió, Majo Aguilar, quien, en noviembre de 2022 estrenó su segunda placa discográfica, Se canta con el corazón, el cual cuenta con nueve canciones e incluye composiciones que actualmente tienen gran popularidad como “Morí” y “Cómo te olvido”: “tengo ganas de cantar en los Latin Grammys, y cantar en Estados Unidos, pero eso pronto va a pasar, ya hay programadas diecisiete fechas”.

Este 2023, la carrera de Majo Aguilar va viento en popa y no habrá mejor manera para celebrarlo, que con un imperdible concierto en el Lunario del Auditorio Nacional el 20 de abril: “lo que me pasa antes de subir a cantar es que tengo como un ‘gusanito’ de que ya me quiero subir al escenario, es como mi lugar mágico, el lugar en donde soy completamente libre y sin miedo, y en donde me entrego absolutamente”, finalizó.

