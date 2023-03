De concentraciones a concentraciones

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

La concentración inducida que habrá mañana, 18 de marzo, en el Zócalo con el pretexto del 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera, pretende mostrar el ficticio músculo de la 4T, no sólo rumbo a las elecciones en el Edomex y Coahuila, sino como fórmula para contrarrestar las espontáneas y masivas manifestaciones que ha protagonizado la sociedad civil desde el año pasado, eventos no organizados por los partidos de oposición.

La 4T sigue sin digerir las marchas feministas -tema que enoja al inquilino de Palacio Nacional y por ello las ve con desprecio-, y por la defensa del INE. Ignora con soberbia a las mujeres -que son el 52 por ciento de la población nacional-, a quienes con espíritu misógino tilda de manipuladas, conservadoras o fifís, y también descalifica las manifestaciones organizadas para que se respete la ciudadanización y autonomía del árbitro electoral, las quiere confrontar cuantitativamente, es decir, busca ganar en el número de participantes, “yo meto más gente a Reforma y al Zócalo” como si la protesta social y las calles fueran de su propiedad. Cierto, tiene la experiencia de cuando fue líder opositor, pero no ha entendido que ya llegó al poder y casi está por irse.

Así que se siente cómodo con las grandes aglomeraciones y reta: Yo convoco a más gente, aunque sepa que son puros acarreados, que distraen recursos públicos para traer gente del interior de la República en autobuses, repartir tortas y comprar la conciencia y asistencia de los miserables, los cuales son que son cooptados para que asistan, so pena de cancelarles las dádivas de los programas sociales. Olvidó que la trascendencia de los movimientos sociales no se mide por el número de “participantes”, acarreados a los que hay que transportar, hospedar, alimentar y recompensarlos económicamente.

Tanto que criticaban las borregadas del PRI y resultaron peores. Sin simulación el propio gobierno subsidia la logística de este absurdo evento que busca demeritar las verdaderas concentraciones ciudadanas. La 4T ha convertido las festividades cívicas en tibiris, conciertos populacheros o en Zócalo fest, donde la gente va por diversión, obligación partidista o por obtener algo a cambio, donde se olvida el motivo de la concentración. ¿Sabrán los seguidores de AMLO lo que se conmemora mañana, sábado, o conocerán la trascendencia política y social de la expropiación petrolera? México y el mundo del siglo XXI son muy distintos del país que gobernó Lázaro Cárdenas en 1938, previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial, donde las potencias petroleras se peleaban el control mundial de los hidrocarburos. El gigante de Jiquilpan solo quitó el control de las empresas inglesas para favorecer a las norteamericanas. El potencial petrolero mexicano fue posterior.

Que no se vanaglorien con la concentración del sábado, no tienen esa convocatoria, sólo se cumple con cuotas de lidercillos; esa no es su fuerza electoral, que se olviden de sus 30 millones de votos, si ganan en el 2024 será por una mínima diferencia y con alto índice de abstencionismo. Mientras tanto, disfruten de su Zócalo fest, aunque quede en el olvido la acción nacionalista de Tata Lázaro.