Destapes presidenciales y para el gobierno de la CDMX

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

La sorpresa, José Ángel Gurría; el cándido Ignacio Ovalle

Si por algo se caracterizó la semana que cierra es porque fue la de los destapes de la oposición, de cara al 2024. Cierto es que resulta imperativo que la oposición no debe quedarse dormida ni retrasarse en esta coyuntura, pero también es verdad que aún no cuentan con el líder que pueda aglutinar a la ciudadanía y al bloque opositor.

Respecto a la Presidencia de la República, hace unos días hizo lo propio ni más ni menos que el ex dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, de una manera un tanto cuanto radical y sin un proyecto concreto; sólo puras ideas sueltas y sin mayor base. Y desde el Senado de la República, lo ratificó nuevamente el presidente de la Junta de Coordinación Política de esa instancia legislativa, Ricardo Monreal Ávila. Pero sin duda, la sorpresa fue el ex canciller y ex secretario de Hacienda y Crédito Público, José Ángel Gurría, quien luego de 15 años de presidir la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sin mayor ambage ni preámbulos que suelen volverse todo un laberinto, reconoció que él quiere ser ese líder que demanda el 2024.

De manera general, podría decirse que la aspiración del ex secretario de Relaciones Exteriores ha sido bien recibida. Estamos hablando de un hombre con una muy amplia trayectoria en el servicio público y en la política, sin embargo, el propósito de José Ángel Gurría podría enfrentarse a muchos obstáculos, pero de que es un buen candidato, sin duda lo es.

Cuestión de reparar en que cuando se anunció la conformación del la alianza Va por México, una de los objetivos centrales era que para las elecciones de este año en el Estado de México y Coahuila, a celebrarse en el ya próximo mes de junio, el PRI tendría el derecho de elegir a quienes serían sus abanderados, lo que recayó en Alejandra Del Moral, para el Edomex, y Manolo Jiménez en el caso de Coahuila.

Para la presidencial, se supone que quien tendría mano en esa decisión sería el PAN, pero el resto de los partidos que conforman dicha coalición coinciden en que hay que convocar a la sociedad para que de ahí surja ese candidato capaz de unir a la oposición en una sola para ir contra Morena y quien resulte ser su “corcholata”.

El problema que hay que sortear es que en Va por México son varios, de todos los partidos que conforman la coalición, los que han levantado la mano. Ahí está, por ejemplo, cuando el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, destapó al senador Miguel Ángel Mancera y en el Revolucionario Institucional han levantado la mano la también senadora Beatriz Paredes y el ex secretario de Turismo, Enrique de la Madrid.

En el PAN, se puede hablar de Santiago Creel; el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila; y el de Querétaro, Mauricio Kuri, porque el ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, de plano, las tiene todas perdidas y nos deja la lección de que tuvo que pagar haber construido su candidatura en base a las traiciones.

El tiempo transcurre y como dijo el propio José Ángel Gurría en una entrevista, es tiempo de las negociaciones. No deja de llamar la atención que el ex titular de Hacienda, hiciera especial énfasis en que resulta indispensable que Movimiento Ciudadano se integre a la coalición Va por México.

¿Acaso logrará Gurría convencer al dirigente naranja, Dante Delgado, para que deje de vender tan caro su amor a Morena, partido al que le allanó el camino para los próximos comicios en Coahuila y Estado de México? Se ve difícil.

Ahora bien, respecto a la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, en la semana que concluye se destaparon y promocionaron para ese cargo, por el PRD, el coordinador de la bancada de ese partido en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, que asegura, va punteando en las encuestas, mientras que por el PAN, lo hizo la senadora Xóchitl Gálvez, que desde la Cámara alta, siempre ha procurado mantenerse bajo los reflectores y también dice que ella va al frente en las encuestas.

Sobre si la ex funcionaria del gabinete del ex presidente Vicente Fox dejaría su aspiración por la Ciudad de México para competir por la Presidencia de la República, definitivamente lo descartó a la voz de que nada le quitará recorrer el camino para alcanzar despachar desde el Antiguo Palacio el Ayuntamiento.

Municiones

*** Y mañana, de nueva cuenta, los seguidores de López Obrador le rendirán culto y con sumisión extrema, le quemarán incienso y lo venerarán. Ese es el verdadero motivo de la concentración a la que convocó en el Zócalo capitalino el tabasqueño. Y como es su movilización, entonces de seguro, izará la bandera nacional, no como lo hizo el día de la concentración en defensa del INE del pasado 26 de marzo y la marcha del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo pasado. Qué mal hace el Ejecutivo en creer que las marchas y movilizaciones son sólo de su propiedad porque en caso contrario, las descalifica. Habrá que estar muy atentos a los encuentros que habrá ese día en el Zócalo, ya que en días pasados, el senador Ricardo Monreal anunció que asistiría y con eso de que hace unos días, López Obrador vetó a los candidatos a comisionados del INAI, Yadira Alcarcón y Rafael Luna, porque, dijo, era resultado de negociaciones con el PAN y eso no lo puede soportar el tabasqueño, habrá que ver qué pasa mañana en el Zócalo.

*** Lo que en el fondo busca el Presidente al haber vetado a los referidos aspirantes a comisionados del INAI, es aniquilar a ese Instituto. Tomar con los “dedos en la puerta” a los senadores para que ya no puedan hacer otras propuestas y así, termine por tronar el INAI. La fecha fatal es el 1 de abril.

*** En política, ser cándido se le llama de otra forma. Ahora resulta que el ex director de Segalmex, Ignacio Ovalle, echeverrista de cepa, se vio tan ingenuo como cándido y como si fuera cuento o fábula para niños que deja una sensata moraleja, el inocente funcionario ahora morenista, fue víctima ni más ni menos que de “malosos priistas” que lo engañaron y ni cuenta se dio del millonario fraude, provocando el desfalco de la institución. ¡Pobrecito Ovalle!, tan buena buena gente que es, o por lo menos eso aseguró en su gustadísimo “stand-up” mañanero el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo defendió con tanta enjundia como en el pasado lo hizo con el flamante director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. O sea, para sus amigos y desde luego, familiares, el inquilino de Palacio Nacional es sumamente benevolente y para sus enemigos, todo su odio y víscera.

