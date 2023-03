Invitación para ir al Zócalo

Espacio Electoral

Eleazar Flores

APOYOS SIN LÍMITES-. Un inocente trabajador de la Cuarta Transformación identificado como uno de los miles de integrante de los SERVIDORES DE LA NACIÓN, me invitó con mucha formalidad a ir al Zócalo de la capital del país, para conmemorar un aniversario más de la EXPROPIACIÓN PETROLERA.

Tratando de ponerme difícil, comentándole que el sábado lo dedica uno a la familia y además que significa un gasto, el joven me dijo que por lo último ni me preocupara, tomando en cuenta que habría transporte gratuito, y hasta REFRIGERIO, de ida y vuelta.

“Y si corremos con algo de suerte hasta nos podrían dar una modesta GRATIFICACIÓN; ¿cómo de cuánto?”, le pregunté y con toda sinceridad me dijo: “ahí si no sé COMPAÑERO, pues eso no depende de mí, hay otros colegas de apoyo para estos traslados que son quienes manejan las cantidades, pero “que lo lleven a uno y lo regresen de a grapa ya es un ahorro ¿no?”.

Y ahí sí ni para contradecir, eso sí, muy atento el servidor de la nación que me corrió la invitación, seguramente por la vecindad de nuestras colonias de residencia y el municipio en el que radicamos, quien en respuesta a su fineza le dije que vería la posibilidad y que le respondería hoy viernes por la tarde, “pero sin falta”, aclaró.

Eso de “sin falta”, me aclaró, se debe a que “tenemos que hacer una lista del número de personas que tenemos comprometidas a acompañarnos, pues de eso depende el tipo de transporte a emplear, desde una vagoneta o de plano un autobús si el número de “invitados” rebasa la cifra de veinticinco o treinta personas, hombres o mujeres.

A estas alturas de la atenta invitación, el servidor de la nación me recordó las tres concentraciones anteriores, dos por parte de la SOCIEDAD CIVIL, una en el Monumento a la Revolución y la segunda en el mismísimo Zócalo de la capital de la República la más reciente.

Una marcha-concentración oficial fue la que “encabezó NUESTRO PRESIDENTE desde El Ángel de la Independencia hasta el Zócalo”, que también fue muy numerosa, y a la que igualmente nos pidieron apoyo”, reveló el joven, a quien hay que destacar su respetuosa amabilidad no obstante la resistencia que vio en mi.

A sabiendas de que no asistiré, cuando menos no me sentiré DESAIRADO por los empeñosos jóvenes servidores de la nación, cuya tarea iniciaron desde el lunes de esta semana, ¿para cubrir su cuota?, le interrogué al final, advirtiéndome que, “algo hay de eso, pues igual nos ascienden los jefes”.

Lástima que está el SUPERCLÁSICO CHIVAS-ÁGUILAS.

lefa44@gmail.com