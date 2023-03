Luis Miguel emprende acciones legales contra medio que difundió información falsa

Publica la revista ¡Hola!

Habían asegurado que el cantante tenía una orden de arresto en su contra

Recientemente un medio de comunicación afirmó que existía una orden de arresto en contra de Luis Miguel, por el presunto incumplimiento de la manutención de sus hijos de 14 y 16 años de edad, no obstante, de acuerdo con una publicación de la revista ¡Hola!, tal afirmación ya se ha desmentido y no solo eso, sino que el cantante salió para emprender acciones legales en contra de los responsables de difundir la información falsa.

Horas después de trascender la información apócrifa, el abogado de la actriz Aracely Arámbula, madre de los hijos del cantante, aclaró que lo dicho por el medio de comunicación era completamente falso y que no hay ninguna orden de aprehensión en contra de Luis Miguel.

Si bien, el cantante se ha mantenido en silencio sobre esta situación, bajo el argumento de que así se protege a sus hijos de la exposición mediática, la revista ¡Hola! Asegura que se puso en contacto con el círculo cercano a Luis Miguel y publicó que el artista mexicano ha decidido emprender acciones legales contra el medio de comunicación que difundió la información falsa.

Cabe destacar que “El sol” no había tomado este tipo de acciones nunca en sus 40 años de carrera, por lo que esto marca un precedente, y es que, no es la primera vez que Luis Miguel ha sido objeto de infamias y rumores, pero siempre ha mantenido una postura de no entrar en el aro de la polémica, o de dimes y diretes, a fin de proteger a sus hijos y su vida privada. No obstante, en este caso, tomó medidas legales para evitar que sus hijos que son menores de edad, enfrenten algún daño por la exposición mediática.

Según lo revelado por la revista ¡Hola!, el cantante también busca proteger su carrera, que afortunadamente para el cantante se encuentra en un nuevo pico de éxito, pues ya se prepara para emprender una gira este año bajo el nombre de “Luis Miguel Tour 2023” y ofrecerá más de 200 conciertos en todo el mundo.

Luis Miguel se encuentra en un gran momento profesional, con una extensa carrera a cuestas que incluye seis premios Grammy y 10 billones de reproducciones en Spotify, mientras que, el calendario de conciertos será anunciado próximamente, para reencontrarse con su público, después de tres años de ausencia de los escenarios, pues fue en 2019, cuando el cantante hizo su último tour, en aquel momento en Las Vegas.