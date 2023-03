A mí me pareció que lo reconvino… y que pone fin a la permisividad en inseguridad

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ricardo Monreal es un político sensato, prudente, pero firme. Ayer lo mostró.

La pregunta de Paco Garfias le abrió la puerta a expresar su desacuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto del trato pendenciero que ha dado el mandatario al Departamento de Estado de Estados Unidos.

Se refería el columnista de Excélsior a la respuesta de AMLO, quien calificó como bodrio un informe crítico de Antony Blinken sobre la violación de derechos humanos en México.

Eso y otras groseras descalificaciones vertidas por AMLO a legisladores, sectores y otras áreas del gobierno de Joe Biden ha elevado las tensiones entre ambos países.

Sobre eso Monreal dijo:

“Que debemos acudir a las vías diplomáticas, no hay que abandonarlas.

“Siempre es más conveniente, es más afortunado el acuerdo que la confrontación.

“Yo sí creo que México puede lograr ese proceso de mayor encuentro con Estados Unidos, que además es indispensable por nuestra sociedad comercial, por nuestra vecindad, por nuestra cercanía, por la cantidad enorme de mexicanos que radica en Estados Unidos. Por todas partes y por todos extremos México necesita mantener una buena relación con Estados Unidos.

“Estos desencuentros que se han dado con un sector de políticos y de legisladores en Estados Unidos, yo estimo que va a aminorar y va a destensarse”.

¿Lo reconvino? ¿Le dice lo que habría qué hacer en lugar de pelearse?

En este punto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, aspirante abierto a suceder en Palacio al tabasqueño en 2024, reveló que hace poco tuvo una conversación con el embajador norteamericano Ken Salazar a fin de ir a un encuentro entre senadores de México y EU a fin de distorsionar las relaciones entre ambos países.

Para tender puentes y evitar se profundice el desencuentro.

El zacatecano consideró que en Estados Unidos “un sector” se ha excedido en sus críticas y amenazas hacia México y por ello la mayoría de Morena en el Senado ha expresado su respaldo al presidente López Obrador.

¿Advertencia?

Interrogado en la misma conferencia sobre los alcances de la Comisión Bicameral para analizar los programas de Seguridad Pública del régimen, en especial la actuación de la Guardia Nacional, una comisión contemplada en la Constitución, y que quedó instalada hace unos días, Monreal indicó:

“La Comisión Bicameral es inédita y yo creo que la facultad del Senado, este proceso que llevamos a cabo en la modificación del artículo 5º constitucional fue afortunada.

“Es una facultad de control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo en materia de Fuerza Armada Permanente.

“Y no va a ser una comisión más, no lo ha sido ninguna, pero ésta, particularmente, sí va a generar condiciones para revisar, analizar y aprobar todos los planes de la Fuerza Armada Permanente que presta labores de seguridad pública temporal en el país.

“De hecho, ayer comenzó su trabajo. Tenemos un plazo para tener el reglamento, y tenemos un plazo para enviar los requerimientos que necesitamos para que se nos envíe el Informe con datos cuantificables y con datos comprobables sobre la tarea de las Fuerzas Armadas en seguridad pública.

“Y puede, esta Comisión y las cámaras, expresar comentarios, proponer modificaciones a los planes que nos presenten. Incluso citar a comparecer a los integrantes del Gabinete de Seguridad.

“Sí se va a ejercer a plenitud la facultad, o las facultades que esta Comisión Bicameral tiene, te lo aseguro. Así va a ser”.

Obviamente que la duda persiste de si el presidente Andrés Manuel López Obrador va a aceptar que diputados y senadores le exijan reportes sobre sus programas de seguridad pública en el país, y si va a permitir que sus secretarios de Defensa, Marina y Guardia Nacional comparezcan en el Senado y en San Lázaro.

De eso se trata con la instalación de esta comisión plural bicameral, de que el Congreso pueda corregir y reorientar los programas de seguridad pública de la 4T.

Monreal dice que sí, vamos a ver si es cierto.

De Osorio a Añorve

Por lo demás, el zacatecano indicó que el respeta la decisión de los senadores del PRI de cambiar a su coordinador de Miguel Ángel Osorio Chong a Manuel Añorve y que buscará trabajar con el guerrerense como lo hace con el resto de los coordinadores en el Senado.

Aclaró que no sugerirá a Osorio Chong integrarse a Morena porque lo considera un político firme dentro del PRI y subrayó que desde su punto de vista este cambio tampoco alterará la unidad de los tricolores en el Senado.

“Debo de expresar mi respeto por el grupo parlamentario. Desde mi punto de vista, este grupo parlamentario es uno de los de mayor madurez, de los de mayor experiencia, el grupo parlamentario del PRI; están en él desde el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hasta gobernadores, como el senador Eruviel Ávila o la ex gobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes o ex senadores, ex diputados. Entonces, es una bancada de mucha experiencia.

“Y con el ex coordinador, con el senador Miguel Ángel Osorio Chong, estos cuatro años y medio fueron muy fructíferos, fueron años de acuerdos, de consensos, de honrar la palabra”.

Nada más…

