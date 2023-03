Alaban en himnos castrenses obras de AMLO

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Cuidado con las señales militares

El AIFA, una obra mediocre de la 4T

Civiles a política y administración pública

Militares a la seguridad nacional

AMLO con Trump, pero contra republicanos

Una sonrisa para Joe Biden

Faber Castell, uso de electricidad renovable

Las instituciones pasan por tres períodos:

el del servicio, el de los privilegios y el del abuso

René de Chateaubriand (1768-1848), diplomático y escritor francés

HIMNOS FACHOS: Para muchos mexicanos la fiesta para conmemorar el primer año del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es un evento sin pena ni gloria. Como la congregación de niños en una escuela militarizada. Sin embargo, esto va más allá de un simple evento “cívico”. Fue conmemorar la construcción de un monumento a la mediocridad. Y, lo digo con sinceridad: el esfuerzo hecho por las fuerzas armadas para construir rápidamente ese aeropuerto, no es simple. Implica un trabajo monumental para acatar las órdenes del Presidente de la República. Pero, esto no es suficiente para convertir a ese aeropuerto en uno de talla internacional. El capricho del presidente de la República se cumplió al nivel que él necesitaba, luego de destruir un aeropuerto en Texcoco, que podría haber sido un ejemplo de primer mundo. Ese “capricho” nos costó 300 mil millones de pesos y que seguiremos pagando a través del llamado impuesto único aeroportuario (TUA) y los créditos contratados para su construcción. En esa conmemoración, las fuerzas militares colocaron el sello especial de la milicia en un aeropuerto que debe ser orgullo para quienes lo construyeron, pero dista mucho de ser de la talla de nuestro país. Pero, ellos no son culpables. Sólo cumplen órdenes. En el marco de la fiesta con pocos vuelos, pocos destinos y con los pasillos y mostradores materialmente vacíos, la semana pasada se celebró el primer año de AIFA. El acto estelar estuvo presidido por el director de esa terminal, Isidoro Pastor, y el titular de la sedeña Cresencio Sandoval. Consistió en la presentación del himno desde el aeropuerto. Es el único aeropuerto en el mundo, con actividades civiles, qué tiene un himno de toque marcial y militar. Fue entonado por los 300 asistentes entre ellos militares y civiles, quienes leyeron la letra de ese himno en pantallas colocadas estratégicamente para ese efecto. Además, en los respaldos de las sillas, para que no se vieran distraídos los asistentes, se colocaron folletos con el mismo texto. Así reza eI himno: “Aeropuerto Felipe Ángeles abre tus puertas a la aviación, tu inmenso cielo que garantice tiempos de Gloria y satisfacción. De entre las ruinas te levantaste y por tu pueblo tú te forjaste. Como un castillo inquebrantable, dónde se alberga fuerza y pasión. Cómo analista de temas políticos, económicos y financieros, he analizado algunos países de América latina y de otras latitudes en donde las fuerzas armadas han tenido el control del país”. Chile, Argentina, Bolivia, entre otros, son países en los que las fuerzas armadas, c para mejorar su imagen coma creen que con canciones marciales, campañas de relaciones públicas, así como el apoyo de los gobernantes en turno coma que generalmente son militares, pueden convencer a la mayoría de la población qué pueden hacer cambios en las estructuras de las actividades civiles. En México, es claro que después de la presencia de los militares durante el primer tercio de siglo XX, provocó la devastación de la democracia heredada de la Revolución mexicana. 2 militares, quién es tomaron el control presidencial, saquearon materialmente el poder público. Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y otros, cubrieron a militares que, después de la Revolución Mexicana, arrebataron ranchos, propiedades, joyas, dinero y otros bienes, a quienes los tenían legítimamente y legalmente en su propiedad. Ante ello, el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, decidió poner a los militares como la institución de apoyo a gobiernos civiles. Ningún militar podía llegar a la Presidencia de la República o algún puesto de elección popular, mientras estuviera en activo. El mensaje enviado por los organizadores del evento en el AIFA, no miden la trascendencia de actos que aparentan ser inofensivos, pero que podrían convertirse en señales de un regreso al pasado que tanto daño hizo al país. Eso es sano que todos, absolutamente todos, los mexicanos ejerzan sus derechos civiles y políticos. Pero, a los militares en activo, se les debe limitar sus actividades políticas. Deben hacerlo al margen de las armas.

PODEROSOS CABALLEROS

CRECE LA PREOCUPACIÓN EN EU: Mientras continúa el zipizape entre el gobierno de Andrés Manuel López obrador y políticos del partido republicano en Estados Unidos, lo único cierto es el motivo por el cual aquellos grupos políticos del vecino del norte, se preocupa por lo que pasa en nuestro país. La violencia está incontrolable el crimen organizado crece exponencialmente, los secuestros, los asesinatos, el tráfico y trasiego de drogas aumentan; se mantiene la diáspora de miles de mexicanos que huyen de la violencia y el crimen; la drogadicción va en aumento y, por si fuera poco, el país se encuentra en una inestabilidad social, a pesar del control político qué mantiene López Obrador. Esa es una innegable realidad. Todo lo demás es el dime y direte entre AMLO y autoridades de la administración de Joe Biden. Sin embargo, allá no están tranquilos con el desorden que vive su vecino del sur, donde los derechos humanos son pisoteados a discreción. No importa lo que digan en EU. Lo que importa es cómo resolverán el desmadre mexicano.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

FABER CASTELl: El sitio de producción en Stein, Alemania, de Farber Castella, que lidera Stefan Leitz, produce electricidad renovable desde 1956 gracias a un pequeño generador hidroeléctrico. Esto generó alrededor de dos millones de kilovatios hora durante el año comercial 2020/21. En el sudeste asiático, instalaron proyectos solares en los sitios de producción de la empresa. La electricidad adicional para los sitios en Perú, Brasil, Austria y Alemania también compra de fuentes 100% renovables certificadas.

