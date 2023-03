Abril es el mes de la ópera en el Auditorio Nacional

Con tres obras

En vivo desde el Met de Nueva York

La temporada 2022-2023 de En vivo desde el Met de Nueva York, programa que trae las producciones más deslumbrantes de la prestigiosa casa de ópera estadounidense a la pantalla gigante del Auditorio Nacional, transmitirá durante el mes de abril tres puestas en escena de distintos compositores con un tema en común: el amor y su concepción en diferentes épocas y contextos.

Los títulos que serán proyectados entre el 1 y el 29 de abril son los reestrenos de Falstaff de Giuseppe Verdi y El caballero de la rosa de Richard Strauss, ambas producidas por Robert Carsen; así como el esperado estreno en el Met de Champion, del ganador de seis premios Grammy Terence Blanchard, quien debutó triunfalmente en la temporada pasada de esta casa de ópera con Fire Shut Up In My Bones.

En el elenco de voces y la dirección orquestal de estas tres óperas destacan cantantes y conductores de primer nivel. En Falstaff participarán Michael Volle, Hera Hyesang Park, Ailyn Perez, Jennifer Johnson Cano, Marie-Nicole Lemieux y Bogdan Volkov, bajo la batuta del italiano Daniele Rustioni, galardonado por su labor en los International Opera Awards 2022.

La aclamada australiana Simone Young, directora principal de la Orquesta Sinfónica de Sidney desde julio pasado, estará al frente de la orquesta en El caballero de la rosa y será encabezado por un deslumbrante elenco de voces femeninas: Lise Davidsen, Samantha Hankey, Erin Morely, Katharine Goeldner, Günther Groissbock y Brian Mulligan.

Ryan Speedo Green, Eric Owens, Latonia Moore, Kathy Hagen, Paul Groves y Eric Greene protagonizarán Champion y el canadiense Yannick Nézet-Séguin, director musical Jeanette Lerman-Neubauer del Met, estará en el podio.

Falstaff | Reestreno | Sábado 1 de abril,10:30 horas

La gloriosa comedia del italiano Giuseppe Verdi (1813-1901) en tres actos, basada en Las alegres comadres de Windsor y en fragmentos de Enrique IV, ambas de William Shakespeare, se presentó por primera vez en el Teatro de La Scala de Milán en 1893 y fue la última de las grandes óperas bufas italianas. Verdi es considerado uno de los compositores más importantes de todos los tiempos, su obra desarrollada en el periodo romántico sirve de puente entre el bel canto de Rossini, Bellini y Donizetti, y el verismo de Puccini.

Para el crítico de música José Octavio Sosa Falstaff es admirable por su estructura, el dominio de la técnica compositiva, el desenfadado empleo de las voces y su elegante y sofisticada orquestación, se trata de la gran carcajada final de Verdi. Y explica que no es una ópera típicamente verdiana, sino un auténtico nuevo teatro musical sin antecedentes, salvo en el último acto.

La adaptación de Robert Carsen que se presenta en el Met ofrece un nuevo contexto al situarse en Inglaterra a mediados del siglo XX, dejando atrás el ámbito de la Edad Media durante el siglo XV y traslada la acción después de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que las normas sociales estaban cambiando rápidamente y la aristocracia perdía gran parte de su riqueza e influencia, para construir un relato lleno de humor y emoción genuina, con un final que la sitúa entre las mejores comedias operísticas de todos los tiempos.

El guion, escrito con la ayuda del notable letrista Arrigo Boito (1842-1918), se centra en un personaje que critica a la sociedad en la que vive y de la que se sirve para satisfacer sus antojos, Sir John Falstaff, caballero narcisista que busca seducir a dos mujeres casadas, Alice Ford y Meg Page, para hacerse con la fortuna de sus maridos, lo que desencadena una serie de engaños y enredos que contrastan con los intentos de matrimonio de la joven pareja conformada por Nannetta y Fenton.

El caballero de la rosa | Reestreno | Sábado 15 de abril, 10:00 horas

Estrenada mundialmente en la Ópera Semper, Dresden, en 1911, se ubica en la primera mitad de la extensa y prolífica trayectoria del compositor alemán Richard Strauss (1864-1949) y marca su segunda colaboración con el autor y poeta vienés Hugo von Hofmannsthal (1874-1929), quien a través de un fascinante libreto combina hábilmente la comedia, la fantasía nostálgica de ensueño, el drama humano genuino y toques ligeros pero sorprendentes de filosofía y comentario social.

Originalmente la ópera se sitúa en Viena alrededor de 1740 y es una comedia de enredos por la que desfila tanto la aristocracia, como la alta burguesía y las clases menos privilegiadas. Strauss planteó un seductor paisaje mítico en el que fusionó referencias históricas genuinas y ficticias, para recrear una Viena ceremoniosa y hermosa que nunca existió. La producción de Robert Carsen que ofrece actualmente el Met traslada el escenario a los últimos años del Imperio de los Habsburgo en los inicios del siglo XX.

Marschallin, la madura Princesa von Werdenberg, esposa de un mariscal del Imperio, sostiene un romance con el joven Octavian. Durante uno de sus encuentros es visitada por su primo el barón Ochs, quien le pide que le recomiende a un noble para entregarle a Sophie una rosa de plata en señal de compromiso, de acuerdo con una antigua costumbre. Marschallin le pide a Octavian que sea él quien lleve el presente a la bella joven en nombre de Ochs. A su llegada Octavian y Sophie se enamoran inmediatamente y ella desiste de su compromiso. La Princesa toma la decisión de dejar libre a su amante para que pueda estar con Sophie.

La larga trayectoria de Strauss abarca desde el romanticismo tardío hasta la primera mitad del siglo XX, el éxito obtenido por El caballero de la rosa lo motivó a continuar por el camino del neoclasicismo, del cual es considerado precursor. Su magnífica partitura funciona en varios niveles, combinando el refinamiento de Mozart con la grandeza épica de Wagner, explica el crítico de música José Octavio Sosa.

Champion | Estreno en el Met | Sábado 29 de abril, 11:00 horas

Catalogada como “ópera en jazz”, Champion, tuvo su estreno mundial en el Teatro de la Ópera de San Luis, Misuri, en junio de 2013. Terence Blanchard, músico de jazz estadounidense, trompetista, compositor y arreglista, estrenará su ópera prima ahora en el Met, que incluye un trío de jazz, una orquesta y coro, luego del éxito de su obra Fire Shut Up in My Bones, que hizo historia durante la temporada 2021-22 y le valió elogios internacionales. La producción es de James Robinson, responsable de las puestas en escena de Porgy and Bess y Fire Shut Up In My Bones, y el libreto fue escrito por Michael Cristofer, galardonado con un Pulitzer y un Tony por su obra The Shadow Box (1977).

La ópera en dos actos está inspirada en la vida del boxeador Emile Griffith (1938-2013), quien inició su carrera en 1958 y obtuvo títulos mundiales. Contrajo matrimonio y tuvo dos hijos, y tras declarar su bisexualidad en 1960, Griffith fue golpeado al salir de un bar gay en Nueva York. En 1962, durante un combate contra Benny Paret, Griffith reaccionó cuando su rival le lanzó insultos homofóbicos y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Paret falleció a causa de las contusiones pocos días después y Griffith vivió obsesionado durante años por el incidente.

La puesta en escena comienza con un anciano Griffith, quien sufre demencia pugilística y se halla recluido en un hogar para ancianos en Long Island. El relato retrocede a 1962 y muestra la vida nocturna de Nueva York, donde la versión del joven Griffith protagoniza una de las grandes tragedias en la historia del deporte.

La partitura de Champión recurre a toda la maestría orquestal de Blanchard, con inflexiones de jazz y gospel que enganchan instantáneamente al oído. Su estilo puede clasificarse dentro del subgénero del neo bop, que ganó gran popularidad en la década de los 80 gracias a músicos como Wynton Marsalis.

En vivo desde el Met de Nueva York se presentará en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Boletos de $95 a $650, a la venta en las taquillas del recinto sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster

En vivo desde el Met de Nueva York 2022-2023 Debido al establecimiento del horario estándar en México, la programación de este ciclo de transmisiones cambia de la siguiente manera: Falstaff de Giuseppe Verdi | Reestreno Abril: Sábado 1, 10:30 horas El caballero de la rosa de Richard Strauss | Reestreno Abril: Sábado 15, 10:00 horas Champion de Terence Blanchard | Estreno en el Met Abril: Sábado 29, 11:00 horas Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart | Nueva producción Mayo: Sábado 20, 11:00 horas La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart | Nueva producción Junio: Sábado 3, 11:00 horas