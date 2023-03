Alistan la XLV Marcha Gay Pride LGBTTTIQA+ de la CDMX

“Líbranos de toda discriminación”

Alfredo Adame, Carmen Campuzano, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey serán invitados especiales

Asael Grande

El 24 de junio se llevará a cabo la XLV Marcha Gay Pride LGBTTTIQA+ de la Ciudad de México, la gran México Tenochtitlan; se trata de la segunda ocasión en que el Comité Gay Pride Comunidad LGBTTTIQA+, participará en la convocatoria y trabajos logísticos para la gran fiesta conmemorativa.

Angelo Diep, Presidente del Comité Gay Pride Comunidad LGBTTTIQA+ de la Ciudad de México, en conferencia de prensa, platicó los detalles de logística, operación, elenco invitado y todo lo concerniente a la XLV Marcha, cuyo lema de este año será “Líbranos de toda discriminación”.

“Como siempre nos ha caracterizado, el Comité Gay Pride Comunidad LGBTTTIQA+ ofrecerá un espectáculo para todo el pueblo diverso que asiste a celebrar la victoria que representa existir en tiempos de tanto odio, ignorancia y conservadurismo; tendremos a un elenco de artistas representativos del colectivo arcoíris, pero también a aquellas grandes estrellas aliadas que han dado su voz a millones de personas LGBTTTIQA+, como Alfredo Adame, Alejandra Ávalos, Carmen Campuzano, Rosa Gloria Chagoyán, Tatiana, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey” dijo Diep.

Alfredo Adame, actor de telenovelas, comentó “es un gran proyecto que, este año será mucho mejor que el pasado, les quiero decir que, cuando era niño, mi padre nunca me habló de lesbianas, homosexuales, heterosexuales, de absolutamente nada, más que de seres humanos; todos somos seres humanos, y siempre que tuve relación o contacto con alguien, fuera del género que fuera, sin yo saberlo, siempre traté con el debido respeto, como lo he sido toda mi vida, entonces no tengo ningún inconveniente el que me inviten a la marcha del orgullo”.

Por su parte, la cantautora, Alejandra Ávalos, comentó “agradezco, siempre, ser vocera, de las necesidades más importantes de los seres humanos, que es la libertad, la no discriminación, la igualdad y, sobre todo, la libertad de amar a quien uno quiere, y recibir recíprocamente ese sentimiento de amor que mueve al mundo, han sido aliados de mi carrera, desde hace cuarenta años, y tengo la fortuna de contar siempre con el apoyo de la comunidad, así que todo mi cariño en todos los prides en donde yo pueda siempre tener la fortuna de convivir; en este pride voy a tener la fortuna de estrenar el tema, que se llama, Cae la noche”.

Por su parte, la actriz, y modelo, Carmen Campuzano, agradeció la invitación a “esta maravillosa marcha, me siento muy honrada de participar, cada año, en esta lucha por los derechos y la igualdad de mi adorada comunidad gay, quienes han sido mi familia de toda la vida, desde mis inicios, mis cómplices, mis confidentes, mis leales maestros y mentores, tanta gente que amo, admiro y respeto, tienen eso divino que es su sensibilidad, son apasionados y talentosísimos”.

Finalmente, la cantante, Rosa Gloria Chagoyán, dijo que “siempre he desfilado siempre en la marcha con mi tráiler, y siempre los he apoyado, porque yo quiero libertad, libertad para todo el mundo, libertad para toda la comunidad, alegría y felicidad”.

Angelo Diep, presidente del Comité Gay Pride Comunidad LGBTTTIQA+ de la Ciudad de México, en conferencia de prensa, adelantó que el lema de este año para la marcha será “Líbranos de toda discriminación”