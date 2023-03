Fonseca viajará musicalmente en el Auditorio Nacional

Presenta su noveno álbum de estudio “Viajante”

Asael Grande

El multiganador del Latin Grammy Fonseca, llega de nueva cuenta a México para presentarse una vez más en el Auditorio Nacional el próximo 13 de abril y llega por primera vez al Teatro Diana el 20 de abril y la Arena Monterrey el 21 de abril.

El “Viajante Tour” promete llevarnos en un viaje por el mundo con mucho romanticismo y vallenato, con clásicos como “Te Mando Flores”, “Eres Mi Sueño” y “Eres”, además compartirá con el público las canciones de su noveno álbum, que da nombre a la gira.

Sobre este álbum que resultó ganador en 4 categorías del Latin Grammy, incluyendo Álbum del Año, Fonseca comentó en conferencia de prensa: “Viajante es el resultado de llegar hasta el fondo del alma en una travesía por diez canciones que reflejen mi vida y lo que soy por ahora. Entrego un álbum del que me siento muy orgulloso y espero que mi música siga sirviendo para sanar, para enamorar, para bailar y para todo lo que la música siempre pueda acompañar. Con Viajante quiero celebrar estos 20 años de carrera. Soy y seré por siempre y mis canciones son mi manera de ir describiendo este camino”.

El cantante colombiano, ganador de Grammy´s Latinos, Fonseca, llegará con su Viajante Tour, al Coloso de Reforma, trayendo mucho romanticismo y ballenato, en el que llevará a su público por un viaje a través del mundo y sus canciones con clásicos como “Te Mando Flores”, “Eres Mi Sueño” y “Ven”. Con sus nuevas colaboraciones “Pasa” y “2005”, en la que promete una noche inolvidable llena de música y fiesta: “es muy emocionante estar en este Auditorio, ya se siente esa emoción de estar en un escenario, y que obviamente respeto y con el que soñé desde muy niño, me acuerdo la primera vez que vine a México, después de salir de una noche de mariachis en la Plaza Garibaldi, y unos tequilas, pasé por aquí, envalentonado en la noche, y dije, ‘algún día voy a cantar en este Auditorio’, y hoy en día, mirar hacia atrás en donde ya hemos hecho dos Auditorios, este es nuestro tercer Auditorio, el próximo 13 de abril, pues es realmente muy emocionante, así que estamos felices de regresar”.

“Viajante Tour” es un espectáculo que celebrará la vida y la música de Fonseca en sus 20 años de carrera. Un show completamente nuevo con la más alta tecnología en luces y sonido. Durante el concierto, el artista hará un recorrido musical de hits mundiales, pero además cantará en vivo los temas que le dieron 4 nominaciones al Latin Grammy, y recién una al Grammy Americano: “ver lo que ha pasado en estos veinte años es muy emocionante, escribí un libro sobre estos veinte años como un gesto de gratitud, me siento orgulloso de la carrera que hemos construido, he tenido la fortuna de ir encontrando aliados, hermanos, colegas, tanta gente que me ha ayudado a construir mi carrera en estos veinte años, por eso el álbum se llama Viajante, que es una manera de agradecer; México ha sido un país que ha sido muy generoso conmigo, sabemos lo duro que es uno lograr encontrar su espacio para su música en un país como México, que no sólo tiene una movida local gigante, sino de gente de todo el mundo que viene a ‘guerrearse’ su espacio en la música, y ver que tengo ese espacio, es muy emocionante, y me llena de orgullo, y las canciones más importantes de mi repertorio hacen parte de este show”.

Con Viajante Tour, Fonseca presenta su noveno álbum de estudio “Viajante”, un álbum y una gira que conmemoran los 20 años de carrera del artista: “estoy preparando ya nuevo disco, esa es mi manera de reconectarme, donde encuentro motivación, me gusta experimentar con distintos sonidos, hacer música es sinónimo de evolución y libertad, el siguiente objetivo es la siguiente canción que voy a escribir, y el siguiente álbum que quiero hacer, y en eso estoy en este momento”.

Los boletos para el Auditorio Nacional y Arena Monterrey ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Superboletos y los boletos para el Teatro Diana se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster.