El maestro Lalo Santos trae su legado musical a casa: México

Con una carrera consolidada en Cuba

“Provócame” es el corte con el que se presenta ante sus connacionales

Arturo Arellano

Lalo Santos es un connotado canta-autor veracruzano que ha logrado consolidar una importante trayectoria en Cuba, Colombia, el Caribe y Europa, lugares donde ha recibido importantes galardones, no obstante, ahora se dispone a traer su legado por primera vez a su casa: México.

“Provócame” es uno de los primeros temas con los que Lalo Santos se presenta en su país natal, se trata de una balada que describe el cúmulo de sentimientos provocados por un amor verdadero, de esos que se tienen una vez en la vida, pero quien mejor para contarnos esta aventura que el propio maestro Santos.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, nos comenta que “es tema que sin duda se colocará en las preferencias de quienes aprecian la buena música romántica, quiero llegar a los corazones de aquellos que todavía prefieren los temas que hablan del amor y las vivencias con los que muchos podemos sentirnos identificados en algún punto de nuestras vidas. Es la primicia para iniciar una carrera dentro de mi territorio, de mi patria”.

Y es que reconoce que “en Cuba he tenido una carrera bastante interesante, donde muchos artistas interpretan mis canciones, por eso decidí probar suerte en México y lanzamos este primer sencillo, para que los enamorados encuentren en esta canción una reconciliación o un motivo para enamorarse”.

El parteaguas para regresar a México dijo que es la voz de la gente “ellos me lo pidieron, el público, porque he estado en los lugares más importantes de Cuba, pero mi gente, de mi país, se preguntaba porque nada aquí en México y hemos decidido escucharlos, es el momento, tenemos suficiente material. Compongo boleros, rancheras, salsa, hay un repertorio interesante para que me escuchen”.

Sobre el haber elegido “Provócame” como carta de presentación ante los mexicanos añadió que “es un tema que nace de la inspiración de mi esposa, que me ha apoyado tanto a lo largo de mi carrera, siempre ha estado conmigo, plasmó eso en una canción y realmente era ideal. Aunque tengo muchos otros temas como ‘México de mil colores’ que se lo hago precisamente a mi país, está muy bonito, le he cantado a Veracruz a boca del rio, pero todo se ira dando a conocer”.

El plan del maestro Santos, es ir sacando más sencillos, aunque recientemente lanzó un disco denominado “Bailando”, que ya está en plataformas digitales “la idea como dice el título es poner a bailar a la gente, pero al mismo tiempo reflexionar, son 7 obras mías y tres de otros grandes compositores como ‘Lágrimas negras’, ’20 años’ y ‘Quizá, quizá’. Ese ya lo pueden escuchar, pero estamos en planes de sacar más sencillos, porque ya nadie escucha discos completos, la tecnología es vertiginosa y no nos permite sentarnos a escuchar tranquilamente, con una copa de vino, por eso empezaré a lanzar más sencillos”.

Pese a las modas el romance no muere

A decir de Lalo Santos, a pesar de las modas, los boleros y el romance no van a desaparecer “es el sentimiento natural de los seres humanos, siempre buscamos el amor y este se manifiesta de muchas formas, a tus hijos, a tus padres, a tu pareja. Cuando conoces ese sentimiento, la música romántica te llega a tu corazón y te hace sentir bien. Las instituciones han descuidado la cultura para los jóvenes, por eso buscan cosas elementales para poder bailar y moverse, pero la música romántica siempre va a llegarles de alguna forma”.

También destaca que se está viviendo con el celular en la mano y eso hace que estemos distraídos de la vida “solo están pasando video tras video en la pantalla de un celular, pero tengo en mi corazón la fe de que vamos a despertar a levantar la cara y a darle atención al amor y para ello son mis canciones, para exaltar las cosas buenas del amor, para que tengamos sensibilidad, para ayudar al prójimo, porque nos estamos volviendo materialistas y hay que devolverle la importancia al alma”.

Finalmente recordó cómo se convirtió en compositor, tras su paso por la ingeniera industrial “trabaje para Ford en México y por mi empleo demore en ver a mi hija uno o dos días cuando nació, ese fue el momento en que me nació una primera canción, necesitaba decirle a mi hija lo que sentía a mi hija y desde entonces seguí con los boleros, rancheras, baladas, salsa, pero siempre con un mensaje para reflexionar”.

Finalmente, sobre los conciertos detalló que “la idea es empezar a presentarme en vivo, por eso quiero darme a conocer, tengo el plan para el 10 de mayo de hacer un concierto en Veracruz en el Teatro Clavijero, espero a partir de ahí, Dios me abra las puertas y nos podamos seguir” concluyó.

Sobre los conciertos, Lalo Santos detalló que la idea es empezar a presentarse en vivo. El plan para el 10 de mayo es hacer un concierto en Veracruz en el Teatro Clavijero