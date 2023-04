Se necesita otra reforma electoral para impedir intervención de la delincuencia

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

A unos días del 29 aniversario del asesinato del candidato presidencial de su partido, Luis Donaldo Colosio, atentado sobre el cual recae todavía la sospecha de la intervención del narcotráfico, el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdez, presentó una iniciativa que busca se anulen las elecciones en las que se confirme la intervención de la delincuencia organizada.

No se trata sólo de un asunto del pasado. Desgraciadamente, está muy presente, como lo evidencia el conflicto en torno al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien fue desaforado por la Cámara de Diputados federal por acusaciones de enriquecimiento ilícito, que implicaban mal manejo del presupuesto estatal, pero también operaciones irregulares con organizaciones criminales que trafican con productos ilegales de un lado al otro de la frontera con los Estados Unidos.

Pero eso no es todo, el ex mandatario ha contraatacado y sus abogados denunciaron al ex titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto; al actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal y al juez federal Iván Aarón Zeferín Hernández, por ser parte de una para remover de su cargo al entonces gobernador de Tamaulipas y entregar el estado a manos de la delincuencia organizada.

El principal abogado del ex mandatario, Javier Coello Trejo —quien fue conocido como el primer “fiscal de hierro” de nuestro país— sostuvo que tanto Santiago Nieto, ex titular de la UIF, como el entonces senador Américo Villarreal, actuaron en contra del ex gobernador García Cabeza de Vaca para intentar destituirlo.

En particular, Coello Trejo destacó que, con mentiras y falacias, “pretendieron destituir al gobernador violando la Constitución, ya que el llamado “Rey del huachicol”, Sergio Carmona, en colusión con el presidente de Morena, Mario Delgado, se apoderaron de las aduanas y del negocio del huachicol pretendiendo entregar el estado a la delincuencia organizada, situación que ha sido de conocimiento público a través de los medios de comunicación, incluida la información de que el gobierno de los Estados Unidos ha iniciado una investigación en contra de estas personas”.

Cabe recordar que Sergio Carmona fue ejecutado el 22 de noviembre de 2021 en una barbería ubicada en San Pedro Garza García, Nuevo León, en un ataque que hizo recodar una sangrienta escena de la serie de películas de El Padrino, inspirada en una novela del mismo título del escritor Mario Puzo.

Ese litigio está vivo y seguramente generará muchas informaciones y comentarios más. Por lo pronto, se tiene que tomar en cuenta que en las elecciones de 2021 hubo muchas denuncias de interferencia de organizaciones de delincuentes para amedrentar a los candidatos y a sus simpatizantes, acciones que llegaron inclusive al secuestro y al homicidio.

La delincuencia organizada influye en las elecciones

Estos y otros muchos casos señalan la conveniencia de endurecer las sanciones para contener la actuación ilegal de la delincuencia organizada, pero en la controvertida reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador esa grave situación apenas fue mencionada.

Ante este vacío, viene la iniciativa presentada por el coordinador de los diputados federales del PRI.

En un video publicado en sus redes sociales, el líder legislativo señaló que actualmente el narcotráfico es el mayor enemigo de la democracia en nuestro país. “Se asesina a candidatos, se les amedrenta, se realizan atentados contra ellos e incluso se financian campañas electorales, desde hace varios sexenios”, enfatizó.

Recordó que, conforme a registros de la consultora DataInt, en el proceso electoral de 2020-2021 fueron asesinados 32 aspirantes, precandidatos y candidatos, titulares o suplentes. Además, de que en las pasadas elecciones se registraron 782 hechos delictivos contra políticos y aspirantes.

“La mayor parte de los gobernadores del país no enfrentan al crimen organizado y buscan pretextos para no hacerlo. Niegan su responsabilidad de guardar la paz en las entidades”, señaló Moreira. Advirtió que “de nada sirve que el INE funcione bien si en el proceso electoral se impide la democracia”.

Además, aseguró que muchos municipios están pagando piso y que el narcotráfico se adueña de las participaciones, ya que tiene información privilegiada y sabe cuándo llegan los recursos a los ayuntamientos y se apersonan. No son pocos los territorios en donde la obra pública ya es concesionada a bandas delincuenciales, sobre todo del centro y occidente del país, agregó.

Por eso, Moreira ha insistido en la necesidad de darle herramientas a la autoridad para actuar.

El legislador recordó que, en diversas ocasiones ha reprochado que el Instituto Nacional Electoral (INE) no haya tomado cartas en el asunto y no se pronuncie con firmeza en la materia. Ha señalado que las autoridades electorales hacen cientos de foros, estudios y publicaciones sobre diversos temas, pero nunca para abordar el del narcotráfico.

El coordinador parlamentario aseveró que, ante esta situación, aspirar o acceder a un cargo de servidor público es, en estos momentos, tristemente, poner la vida en riesgo.

“Esta terrible situación, que tiene una monumental importancia, no está siendo reconocida, y lo que no se reconoce no se puede cambiar. Hay quien prefiere evadir la responsabilidad de un debate electoral de mucho mayor calado del que ahora existe”, apuntó el exgobernador de Coahuila.

Por ello, pidió a los legisladores discutir y votar pronto su propuesta, ya que, consideró, hoy, el narcotráfico amenaza las elecciones.

TV Azteca anuncia ventas de 5,203 millones

de pesos en el cuarto trimestre de 2022

TV Azteca, S.A.B. de C.V. (BMV: AZTECACPO; Latibex: XTZA), una de las empresas de Grupo Salinas, que encabeza el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los dos mayores productores de contenido para televisión en español en el mundo, anunció resultados financieros del cuarto trimestre de 2022 y del año 2022.

“El incremento en ventas en el trimestre resulta, en buena medida, de ingresos relacionados con la transmisión de partidos de la Copa Mundial de Futbol de Qatar 2022; no obstante, el mercado de publicidad en televisión abierta en México continúa enfrentando fuertes limitaciones”, comentó Rafael Rodríguez, Director General de TV Azteca.

“El crecimiento en los costos del periodo se deriva de derechos de exhibición y producción de contenidos relacionados con la Copa Mundial, así como generación de programación competitiva para preservar nuestro posicionamiento en el sector, mientras que el incremento en gastos refleja actividades operativas congruentes con los esfuerzos de producción superiores. A pesar del incremento en ingresos en el trimestre, los mayores costos y gastos afectaron negativamente al EBITDA” (indicador financiero, acrónimo de los términos en inglés Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization, que muestra el beneficio de una empresa antes de restar los intereses que se tienen que pagar por la deuda contraída, los impuestos propios y las depreciaciones por deterioro, así como la amortización de las inversiones realizadas).

“Las ventas de TV Azteca no han sido ajenas a la tendencia decreciente del mercado doméstico de publicidad en televisión abierta en el largo plazo; los ingresos anuales de la compañía en 2022 se redujeron 15% en términos reales en comparación con 2018 —año en el que también se transmitieron juegos de la Copa Mundial— lo que se tradujo en una disminución de 12% real en EBITDA.

Alternativamente, al compararnos con 2019, periodo previo al confinamiento por el virus SARS-Cov-2, los ingresos disminuyeron 1% y el EBITDA decreció 4%, una vez descontada la inflación”, añadió el señor Rodríguez.

“Las ventas de la compañía comienzan a recuperarse gradualmente, y eventualmente alcanzarán los niveles registrados antes del confinamiento, sin embargo, consideramos que la fuerte presencia de medios digitales en el mercado publicitario impondrá grandes retos y continuará afectando la tendencia de ingresos de televisión abierta hacia el futuro, lo que en conjunto con mayores costos derivados de esfuerzos crecientes de producción, mantendrán nuestro EBITDA en niveles relativamente bajos”.

riparcangel@hotmail.com