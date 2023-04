Llega a A&E la cuarta temporada de CAM ALERT: CAPTURA EXITOSA exitosa

Gran inicio. 19 de abril, 21 horas

Presentada por Francisco Zea esta serie relata los hechos policiales más asombrosos por cámaras de videovigilancia en distintas ciudades de México, Argentina y Colombia

Asael Grande

A&E estrena el próximo miércoles 19 de abril, a las 21 hrs., la cuarta temporada de CAM ALERT: CAPTURA EXITOSA, la producción original en la que Francisco Zea presenta y relata los hechos policiales más asombrosos captados por las cámaras de seguridad y registradas en los principales centros de control de América Latina.

Durante sus primeras tres temporadas, CAM ALERT: CAPTURA EXITOSA ha reflejado el trabajo que realizan los centros de monitoreo en México, cada año sumándose nuevos Centros de Control, Comando Cómputo y Calidad, incluyendo el más grande de América Latina: el c5i de Michoacán. En entrevista con DIARIO IMAGEN, el locutor de noticieros televisivos y radiofónicos de Grupo Imagen, quien actualmente es el conductor de la emisión matutina de Imagen Noticias en la cadena mexicana, Imagen Televisión, comentó que “esta serie me ha dejado varias experiencias bien importantes, creo que, primero, el cambio de percepción sobre los cuerpos policiales, regularmente los noticiarios, que hago yo todas las mañanas, das muy malas experiencias respecto a los policías, experiencias fallidas, entonces, creo que el cambio de percepción que se tiene hacia los cuerpos policiacos, de que no nada más es un cuerpo de personas corruptas, sino que es un grupo de personas que tienen cierta preparación y, además, que tienes unas herramientas tecnológicas importantes en los mismos gobiernos para poder ir en contra del crimen, eso es lo primero; lo segundo, y que tiene mucho que ver con la conciencia que empieza a tener la ciudadanía, al respecto de que estas herramientas existan, ya no es nada más que te asalten y te quedas sentado en la banqueta llorando, sino que ahora hay cámaras, puedes hablar al 911, de ahí van a ver al ‘rata’, y entonces ya lo puedo seguir; esas dos cosas son las dos experiencias más importantes que me ha dejado este programa”.

Ahora, por primera vez en CAM ALERT: CAPTURA EXITOSA se podrán ver las impactantes imágenes grabadas por las cámaras de videovigilancia de Argentina y Colombia, plasmando la realidad delictiva que sufren otros países latinoamericanos. Pero también, los hechos mexicanos más insólitos no podrán faltar en esta nueva temporada que sin duda nos sorprenderá: “nos extendemos a dos países más, de México estaamos hablando de Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, Tlacomulco, y Guanajuato, son cinco estados de la República Mexicana; después, en Colombia que tiene varios estados, ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, Cúcuta, entonces, eso es importante; en Argentina, tenemos Buenos Aires, Tigre, varias provincias en toda Latinoamérica, es importante que en otros países vean reflejado lo que están ellos viviendo, y que conozcan esa realidad, eso es lo interesante de los casos, que son impactantes”, adelantó, Zea.

Dentro de los casos más destacados de México, esta nueva temporada muestra además de espectaculares y salvajes escapes y persecuciones, robos de cajeros, autos, motos y muchos más. En el caso de Argentina, los hechos más descollantes incluyen la grabación de cómo dos hombres taclean a dos señoras como si fueran jugadores de rugby para robarles el bolso; la detención de unos hombres que buscaban robar las bicicletas de unos niños; un frustrante robo a una joyería; y la heroica maniobra de dos policías para salvar la vida de una niña que se está ahogando.

Por su parte, dentro de los casos más resonantes de Colombia, la serie muestra una persecución espectacular en moto donde detienen a un ladrón de un comercio y en otro seguimiento a un presunto narcotraficante; además de detenciones en esa región que incluyen la de unos hombres que acorralan y roban a un transeúnte; la de unos ladrones intentando forzar una vivienda para ingresar y robarla; y la suspensión de un festejo callejero que podría haber terminado en tragedia.

En las calles de las principales ciudades de América Latina los operadores de videovigilancia monitorean constantemente buscando todo tipo de crímenes. Persecuciones increíbles, asaltos frustrados y los robos más peculiares, son parte de estas capturas exitosas. Con su peculiar estilo, Francisco Zea relata los hechos policiales más asombrosos grabados desde los centros de monitoreo de México, Colombia y Argentina.