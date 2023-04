El director Frank Ariza estrenará la cinta “Con los años que me quedan”

El próximo 21 de abril

Es protagonizada por Aislinn Derbez, Regina Blandón, Michelle Rodríguez y Manu Vega

Arturo Arellano

El director español Frank Ariza es creador, guionista y director de “Con los años que me quedan”, filme que llega a la plataforma Amazon Prime el 21 de abril y que es protagonizado por Aislinn Derbez, Regina Blandón, Michelle Rodríguez y Manu Vega.

El filme se estrenó el pasado mes de noviembre dentro del marco del Festival de Cine de Almería, gira en torno a la historia de una joven estudiante de Derecho (Macarena), quien deberá pagar una deuda adquirida por su padre, pero para eso tendrá que aceptar trasladar una “mercancía” de la ciudad de Los Ángeles a México, lo cual le traerá una experiencia llena de sobresaltos, que acabará por convertirse en la mayor aventura de su vida.

Frank Ariza, en entrevista para DIARIO IMAGEN, nos contó “se construyó siempre con el afán de contar algo sobre nosotros los latinos frente al mundo, que debemos estar unidos, querernos más, que somos una voz igual que cualquier otra para contar historias, porque tenemos esa mezcla cultural. Es una metáfora, de cuatro personajes, de cuatro acentos distintos y la única manera de salir adelante es colaborando unidos por la misma causa”.

Añadió que su interés también era retratar un antisueño americano, “con compatriotas que nos sentimos distintos por el acento que tenemos, pero que debemos unirnos. Esto se lo planteamos al elenco maravilloso de actrices y se sintieron identificadas, porque no deja de ser aspiracional, y creemos que los sueños no se cumplen hay que trabajarlos, no se trata del viaje, ni del destino, sino de la compañía, y en este caso ha sido maravilloso, como todas lucharon por el proyecto, ahí está ese trocito de todos nosotros”.

De tal manera que, califica de gratificante que lo que han logrado en esta película “lo hemos hecho luchando, sufriendo y disfrutando, ya es algo con lo que la gente puede empatizar, es una mezcla de géneros que nos ha llevado a abrir la conciencia. Lo que realmente une a todo esto es la familia, al final el eje principal es ese, a todos nos une eso, la familia elegida u obligada, es el reflejo para cualquier persona en el mundo. También habla de que nadie es profeta en su casa, de tener empatía, de que al final somos una consecuencia, herencia de nuestros padres, del lugar donde vivimos y de nuestras limitaciones”.

Y al tocarse todos esos temas desde el humor dijo “No deja de ser el día a día, hay que reírse de las penas de cada uno, sino nos tomamos con humor las cosas, no se digieren. Entonces a reírse de las penas de cada uno, el mensaje llega diferente. Aislinn, Regina, Michelle y Manu le ponían mucho de su personalidad, eso hace que todo sea más digerible”.

También, invitó a la gente a darle una oportunidad a esta historia que se estrenará a través de Amazon Prime. “El cine nunca ha dejado de estar, pero ahora estará más presente que nunca, porque ahora hay mucha oferta. El cine antes plantaba una semilla para crecer fuerte y ahora las plataformas ponen muchas semillas y debes buscar la ramita que va a crecer antes para acercarte a ver. La ventaja de estar en una plataforma es que se pueden romper fronteras y llegar a muchas casas, sin obligar a la gente a salir de casa para ir a verte”.

De modo que tenga éxito o no, la película ya ha cumplido el aprendizaje, “convivir con las actrices, eso nos ha unido para siempre, están presentes en tu vida y ahí se van a quedar”, dijo el director.

Finalmente, adelantó que ya tiene en puerta otros cuatro proyectos con talento mexicano para empezar a rodar, pero en su momento preciso dará los detalles al respecto.

“Con los años que me quedan es la historia del antisueño americano. El de dos andaluces que deciden extender el negocio de los churros a Estados Unidos. Deciden buscar suerte, pero encuentran el antisueño americano, que termina siendo un sueño… más realista. Es una película sobre la herencia de las decisiones que toman los padres a la hora de elegir nuestro camino. De ahí la carretera como metáfora de la vida” Frank Ariza

