Ante un escenario 360 grados, ocho pantallas centrales en lo alto del stage, e iluminaciones multicolores, conformaron el diseño perfecto del BukiTour 23, cuya velada comenzó con "No puedo olvidarla", canción incluida en su séptimo álbum de solista, "Trozos de mi alma"

El cantante y compositor michoacano, Marco Antonio Solís, mejor conocido como “El Buki”, continúa celebrando más de 40 años de trayectoria. Es por ello que llegó al puerto de Acapulco para ofrecer un show inolvidable, como parte de “El Buki World Tour 2023”, en el escenario de la Arena GNP Seguros By Mundo Imperial en Riviera Diamante Acapulco.

En punto de las 21 hrs. las luces de la Arena, que se llenó en su totalidad, se apagaron para dar inicio al concierto del legendario músico, quien portó un pantalón de mezclilla blanco, y una chaqueta con brillos azules.

Ante un escenario 360 grados, ocho pantallas centrales en lo alto del stage, e iluminaciones multicolores, conformaron el diseño perfecto del BukiTour 23, cuya velada comenzó con “No puedo olvidarla”, canción incluida en su séptimo álbum de solista, “Trozos de mi alma”, lanzado en 2006. Continuó con “Tu amor o tu desprecio”.

“Qué gusto de estar con ustedes en este evento 360, tan cómodo, gracias a todos; saben que la presencia, hoy en día, vale más que antes; la vida tiene otro valor, después de lo que nos ha pasado, gracias Acapulco, un abrazo a toda la juventud romántica presente, quiero oír a todos mis contemporáneos y más, aunque tengamos muchos años, seguimos jóvenes”, fueron las palabras de bienvenida de Marco Antonio Solís, quien invitó a cantar a todas las parejas de enamorados y al público que lo ha apoyado en su camino artístico: “la vida hay que celebrarla todos los días”, destacó el cantautor michoacamo, compositor, y productor musical.

Las siguientes en sonar, fueron dos temas de Los Bukis (aquella agrupación que, en 1973, fundó Marco Antonio Solís y su primo Joel Solís), “Falso amor”, cuyo estilo se hizo muy popular en Latinoamérica y los Estados Unidos de América, y “No molestar”.

“Nada que me recuerde a ti”, “Dios bendiga nuestro amor”, “A donde vayas”, “Invéntame”, y “Tú me vuelves loco”, fue la siguiente terna de canciones, antes de dar paso al clásico emblemático de Los Bukis, “Cómo fui a enamorarme de ti”, lanzada como el segundo sencillo de su álbum de estudio, “Y para siempre” (1989), y que se convirtió en su segundo sencillo número uno en la Billboard Top Latin Songs.

“Tus mentiras”, “El celoso”, “Si te pudiera mentir”, fue la tercia, también de Los Bukis, que se escucharon en el recinto, previas a los acordes de otro clásico: “Tu cárcel”, del disco, “Me volví a acordar de ti” (1986), y que fue coreada por el público asistente.

Las complacencias para los fans de El Buki, siguieron con “A que me quedo contigo”, “Mi eterno amor secreto”, y “Morenita”, que fueron recibidas entre aplausos. La parte final del concierto llegó con “Cómo me haces falta”, “Recuerdos”, “Tristeza y soledad”, “La venia bendita”, “¿A dónde vamos a parar?”, “Antes de que te vayas”, “Pero te vas a arrepentir”, “El perdedor”, “Si no te hubieras ido”, “Cuando te acuerdes de mí”, y “Más que tu amigo”.

Sin duda, fue una noche muy especial, en la que El Buki demostró porqué es un artista completo: interpreta con su peculiar estilo vocal, toca la guitarra, baila, y toca las percusiones, a la vez que invita a corear sus composiciones que han hecho hits sus fieles seguidores.

Marco Antonio Solís, continúa siendo el único artista que ha logrado posicionar 12 álbumes en el No. 1 de la lista “Latin Albums” de la revista Billboard. Hablar de EL Buki, es hablar de historia por su deslumbrante trayectoria musical. El cantautor sigue marcando su huella y su legado día con día. El prolífico cantautor, y talentoso músico, está hoy más activo que nunca. Reconocido internacionalmente por sus impresionantes logros como intérprete, compositor, arreglista y productor, Marco Antonio Solís es una de las figuras más representativas de México, por dejar el alma en cada una de sus presentaciones, y la constante búsqueda de su propio ser.

“El Buki World Tour 2023”, gira que comenzó el 3 de marzo en el SAP Center, en San José California, y que pisó, Estados Unidos (Los Ángeles, Houston, Denver, Houston, Miami, Nueva Jersey), continuará por Pachuca, Hidalgo (6 de mayo), Pénjamo, Guanajuato (7 de mayo), Toluca, Estado de México (9 de mayo), Querétaro, Querétaro (10 de mayo), Oaxaca, Oaxaca (26 de mayo), Puebla, Puebla (27 de mayo), León, Guanajuato (2 de junio), y San Luis Potosí, SLP (3 de junio), para continuar por Latinoamérica y Europa, ciudades como Alicante, Marbella, Madrid, en España, además de ir a Montreal, Toronto, y Quebec, en Canadá.

La Arena GNP Seguros de Acapulco es un recinto multifuncional, sede del Abierto Mexicano de Tenis, y que de la mano de Grupo Mundo Imperial logra ser un centro de entretenimiento de clase mundial