Virus del Papiloma Humano (VPH) mata a 2 mexicanas cada 2 horas

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Reunión #94 del Insabi con madres y padres de menores con cáncer

La infección por Virus del Papiloma Humano (VPH) es la precursora del cáncer que mata a dos mexicanas cada 2 horas, alertó el doctor Rogelio Aguado, miembro de la mesa directiva del Colegio Mexicano de Ginecólogos, quien detalló que el cáncer cervicouterino se desarrolla lentamente en un proceso que se manifiesta como una infección habitualmente transitoria y asintomática, que llega a persistir y dar lugar a lesiones precancerosas que, al evolucionar, generan cáncer. Agregó que se deben reforzar las medidas para el diagnóstico oportuno porque “es un cáncer prevenible, pero lamentablemente representa la segunda causa de muerte en mujeres en edad reproductiva por cáncer en México y en el mundo”. Sobre el tratamiento de las lesiones, el doctor Aguado expresó que “existen nuevas alternativas como Papilocare®, un gel vaginal que ayuda a reparar y reepitelizar la zona de transformación del cuello uterino, pero también es coadyuvante en lesiones intraepiteliales de bajo grado causadas por el VPH”. Esta infección es la más común entre la población. Se estima que hasta el 50% de las mujeres sexualmente activas están infectadas con algún tipo de VPH cuya incidencia alcanza un pico de aproximadamente 20% en mujeres de 20 a 24 años. Los virus del papiloma humano son un grupo de más de 200 (virus) relacionados entre sí, y 14 de los cuales son de alto riesgo y son los que se asocian con el cáncer cervicouterino. La infección por VPH repunta en mujeres de más de 45 años etapa en la que probablemente se han tenido varias parejas, por lo que se detecta un segundo pico de infecciones y se estima que, a los 4 años de haber iniciado una vida sexual activa, el 50% de las mujeres ya adquirieron algún tipo de VPH. “Existen retos pendientes para enfrentar los riesgos que representa el cáncer cervicouterino, por lo que es necesario generar mayor información en torno a él, causado por el VPH, así como educación sexual, cultura de prevención y autocuidado entre la población”, concluyó.

******

Autoridades del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) sostuvieron la reunión número 94 con madres y padres de menores con cáncer, para dar continuidad a los temas pendientes en la reunión anterior. El padre de familia y vocero del colectivo, Omar Hernández Ibarra, reconoció que con las mesas de trabajo de cada miércoles se ha avanzado en garantizar los tratamientos para niñas y niños con cáncer. Han sido resolutivas. Hernández Ibarra resaltó el trabajo coordinado que el Insabi y la Secretaría de Salud han realizado en conjunto desde hace dos años.La señora Verónica solicitó apoyo para suministro del medicamento L-asparaginasa pegilada, recetado a su hijo, que se atiende en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”. Expuso que se vio en la necesidad de acudir a una fundación a solicitar las ampolletas, debido a que en el hospital no había en existencia. En respuesta, el coordinador de Operación y Distribución, Enrique Pérez Olguín, informó que la existencia de dicho medicamento está verificada y comprobada, por lo que el hecho de que no haya sido entregado a la madre del paciente se trata de un tema operativo. “Verificamos en los inventarios que lo tuvieran, que estuviera el contrato y no había ningún problema para la entrega, creo que es un tema operativo que tenemos que resolver. El medicamento está disponible en las unidades de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y se va a hacer el traspaso.” Explicó que el Insabi se encarga de realizar la gestión de peticiones y movimientos, mientras que CCINSHAE es la unidad coordinadora dependiente de la Secretaría de Salud que tiene a su cargo realizar los traslados de medicamentos. Pérez Olguín se comprometió a dar seguimiento a este caso para conocer por qué no está llegando el medicamento al paciente que lo necesita. Al respecto, el vocero Omar Hernández pidió a las autoridades instruir al personal médico no mandar a las madres y padres de pacientes a las fundaciones de beneficencia a solicitar medicamentos que están disponibles en las unidades hospitalarias, pues esto afecta a lo que se ha avanzado en las reuniones de trabajo. “Se han garantizado los tratamientos completos de cada paciente, estoy seguro de que son más de dos mil pequeños a quienes se ha garantizado el medicamento en tiempo y forma.” Asimismo, reportó casos en los que padres de familia se acercan al colectivo que representan para solicitar medicamentos, pero cuando se les hace la invitación a las reuniones semanales y cumplir el proceso oficial, se muestran renuentes.

