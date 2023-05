AMLO se mofa de la propuesta del PAN para definir presidenciables mediante encuesta

“Es muy brillante la idea”

Duda que muchos de los aspirantes puedan lograr reunir el millón de firmas; “a lo mejor unos 10 o cinco”, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador se mofó de la propuesta de Marko Cortés, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), a sus homólogos del PRI y PRD, para que sea mediante una encuesta como se elija al candidato presidencial de la alianza Va por México.

En su conferencia mañanera de este jueves, el primer mandatario explicó que dicho modelo se lo está plagiando la oposición de cuando lo instauró hace varios años en Morena.

“Los conozco muy bien, por eso hasta ahora que decidieron cómo van, ya les voy a cobrar derechos de autor, porque me están plagiando, ya estoy viendo que van a terminar haciendo encuestas ¿verdad? Para allá van.

“Están pidiendo firmas, 1 millón de firmas, hay que tener cuidado, porque las falsifican ¿eh? Y no hablo al tanteo, tengo pruebas, ahí se los dejo de tarea, para que vean qué si falsifican firmas. Pero bueno, es muy interesante todo esto, bordar, bordar, bordar alrededor de los temas, porque se le da contexto”, expuso.

“Pero sí ya, es la definición del método, van a tener que reunir 1 millón de firmas, si lo logran, pero no muchos, porque hay como 60, como 100, ¿cuántos lograrán contar 1 millón de firmas, de ellos? A lo mejor unos 10 o cinco y le tienen que meter.

“Tienen que hacer trabajo, es muy buena la propuesta, brillante, porque cuando menos van están entretenidos, trabajando y para que ya nos dejen un tiempo”, comentó López Obrador.

Se dio “manga ancha” a jueces para

que liberen a narcos, acusa AMLO

En otro tema, el presidente López Obrador dijo que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, empoderó a los jueces al decir, en una de sus primeras declaraciones, que son autónomos y eso fue darles “manga ancha” para poder liberar a narcotraficantes y violadores

En su conferencia mañanera de este jueves, López Obrador manifestó que los jueces tienen que actuar con autonomía, pero con apego a la ley.

“Sale un violador, un narcotraficante, (dicen) `el gobierno´, no, no, es un juez que pertenece al Poder Judicial. Y como ahora la presidenta del Poder Judicial, la presidenta de la Suprema Corte, lo primero que declaró fue `los jueces son autónomos´, entonces los empoderó con ese argumento y sí, desde luego que un juez tiene que actuar con autonomía, pero con apego a la ley, pero fue darles manga ancha”, dijo.

“Yo sostengo que el Poder Judicial está podrido, echado a perder, a lo mejor hay excepciones y son honrosas excepciones, pero es eso, la excepción, no la regla general”, indicó el mandatario federal.

Tras insistir que durante décadas hubo una simulación con un gatopardismo para mostrar que había una división de poderes, pero en el fondo era el Ejecutivo federal el que “ponía quitaba, diputados, senadores, gobernadores, magistrados, ministros”, señaló que ahora es distinto.

López Obrador llama a latinos a no votar por

DeSantis, aspirante a la presidencia de EU

Por otra parte, el presidente López Obrador pidió a la comunidad de hispanos en Estados Unidos no votar por ningún candidato que tenga como objetivo perseguir a los migrantes y criminalizarlos.

El primer mandatario tronó contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien el miércoles lanzó su precandidatura presidencial en Estados Unidos por el partido Republicano, por lo que llamó a todos los latinos a no votar por él por sus políticas anti inmigrantes.

“Quiere ser el candidato del partido Republicano entonces ya se destapó y lo mismo lo que ya aplicó en Florida, una política anti inmigrante -ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto- que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes.

“Porque el migrante, como se dice en la Biblia, merece respeto, hay que respetar, dice, la Biblia al forastero, no maltratarlo”, señaló.

En ese sentido, López Obrador cuestionó los señalamientos del gobernador de Florida respecto al trasiego de fentanilo desde México y planteó que quizá esta sustancia pueda ser desembarcada en este estado desde Asia.

“También preguntarle a DeSantis, porque una de esas como son muy hipócritas, puede ser que tenga migrantes trabajando a su servicio, y luego sacó también lo mismo, lo del fentanilo pensando que con eso va a este a obtener votos.

“Que empiece a ver, porque en una de esas el fentanilo está llegando por Florida, porque sí llega a Estados Unidos desde Asia, eso está probado, para que no nos estén culpando a nosotros. Primero que hagan una investigación porque en una de esas la droga entra por Florida”, acusó.