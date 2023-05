AMLO y Larrea evaden al fisco

Francisco Rodríguez

Aquel otro Andrés Manuel López Obrador habría puesto el grito en el cielo…

…como ya lo hizo en 2002…

…cuando el bolsero Roberto Hernández vendió Banamex en 12 mil millones de dólares al que entonces se llamaba Citigroup…

…en una operación en Bolsa que no causó pago de impuestos.

Hoy se comprueba una vez más que hay razón en el dictum de Lord Acton…

…“el poder corrompe…

…“y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Porque todo indica que estamos frente a una gigantesca trama ideada por este otro AMLO…

…el autoritario, el absolutista, el que dice que 100 millones de pesos “son nada”…

…siempre y cuando beneficien a su hijo Andy López Beltrán…

…junto con el “simpatiquísimo” empresario Germán Larrea…

…heredero de una fortuna familiar que comenzó a ser amasada durante el corrupto alemanismo…

…y que se acrecentó en los gobiernos posteriores…

…merced a los “favores” de los sucesivos presidentes del PRI y del PAN…

…transa en la que nuevamente perderá el fisco.

Son mucho más de 2 mil millones de dólares los que no ingresarán a las arcas federales –el cálculo es del propio ocupante de Palacio Nacional– porque, ¡otra vez!, la adquisición de Banamex a Citi se hará a través de la venta de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores.

¿Quiénes adquirirán esas acciones?

Muy seguramente el propio Larrea…

… pero, además, se nos dirá que los 3 mil millones de billetes verdes que AMLO dice tener en disponibilidad para adquirir el segundo de los bancos en número de clientes que operan en nuestro país…

… se invertirán también en la compra del equivalente en esos papeles accionarios.

¡Como si no hubiese necesidades populares que cubrir con esos recursos! Y, ¡claro!, muchos cercanos a la 4T tendrán también la oportunidad…

… de invertir las no pocas “ganancias” que han obtenido en esta corrupta administración…

… toda vez que las acciones no son nominativas…

… esto es que son al portador…

… sin que aparezca el nombre de quienes las posean.

¿Acaso los nuevos ricos de la ininteligible Cuarta Transformación?

¿Los propios hijos de ese otro López Obrador que se había comprometido a erradicar la corrupción?

¿Bien bajado ese balón AMLO?

El dinero y la corrupción hacen extraños compañeros de cama:

AMLO y Larrea unidos para darle la vuelta al fisco.

¿No cree usted?

AMLO revive muertos

Como si no tuviera ya los suficientes “adversarios”, AMLO ha resucitado al llamado Movimiento Cristero.

Corre en redes sociales un video en el que se aprecia a un grupo de personas frente a Palacio Nacional abucheando a nuestro inquilino que no paga renta… y lanzando vivas a Cristo Rey.

Extremistas frente a otro extremista…

… ambos son igual de peligrosos.

Es como si revivieran los episodios protagonizados por aquel otro tabasqueño, Tomás Garrido Canabal…

… en contra de la clerecía católica…

… y viceversa.

Como si estuviéramos otra vez a punto de que, como en la década de los 60’s, en las puertas y ventanas volvieran a aparecer aquellas calcomanías con los colores de la Virgen María y del PAN, azul y blanco, señalando que “este hogar es católico” y/o “Cristianismo sí, comunismo no” con la emblemática figura del pez.

Los cristeros se mantenían en estado latente…

… pero ya los resucitó López Obrador.

Indicios

La reunión que AMLO llevó a cabo en Palacio Nacional, el miércoles pasado, con “la crema y nata” de la 4T tuvo como objetivo apurar a “sus” gobernadores y distribuidores de recursos públicos entre los menesterosos con vistas a las próximas elecciones del 4 de junio en el Estado de México y en Coahuila. Pero también para convocarlos a enviar recursos y más recursos públicos para sacar de la barranca a Delfina Gómez y a Armando Guadiana quienes, todo indica, no están rindiendo electoralmente como el reyecito esperaba de ellos. Quien más ha “invertido” ha sido el lamebotas de Palacio, Cuitláhuac García. * * * En el norte ya no hay duda de que el aliancista Manolo Jiménez se impondrá a los morenistas, debido al pésimo manejo que “el hábil” Mario Delgado dividió a los cuatroteros. * * * Y por lo que hace a la entidad vecina a CDMX hay que leer el artículo de Yuri Servolob, director de la siempre acertada Carpeta Púrpura, publicado ayer aquí en el Índice Político. En dicha colaboración el prestigiado analista sostiene que, basado en el Modelo con Líneas de Regresión, Alejandra Del Moral ganará la elección por 5.4 puntos o 375 mil votos. Obtendrá el 52.7% de los votos. También que la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD y Nueva Alianza obtendría 3 millones 616 mil 254 votos, y rebasaría por 375 mil 119 votos a la candidata oficial morenista. En tanto, Delfina Gómez se quedaría con el 47.3% de los votos. En números absolutos tendría 3 millones 241 mil 135 votos. Este modelo es consistente con las 91 encuestas publicadas hasta la fecha. * * * A lo anterior sume usted las denuncias que en Estados Unidos prosperan en contra de los principales integrantes del war room de la maestra Gómez, por tráfico de fentanilo y combustibles. ¿Y si antes de la elección desde Washington se pide la extradición de, por ejemplo, el ex director de Aduanas Horacio Duarte? * * * Y para regresar al tema de las creencias platiquemos del turismo religioso que practica Julio Splinker, director de la Sociedad Bíblica de México. Encabeza una gira por Europa y Medio Oriente, acompañado por más de 20 asociados. Estarán en Roma para saludar al papa Francisco y será esta la primera ocasión de un encuentro de este tipo. Sin embargo, el tema es el millonario gasto financiero que este tour le cuesta a la SBM. Muchos pastores de templos se preguntan si ese recurso ¿no sería mejor destinarlo a regalar Biblias en reclusorios, hospitales o áreas deprimidas en el país, donde existe una gran carencia espiritual? SBM, asociación civil, se sostiene de donativos no para hacer gran turismo religioso, dicen pastores de muchos templos quienes ya dudan de hacer donativos, toda vez que estos se destinan fines distintos para los que se piden. Splinker, agregan, dispone de los recursos financieros a diestra y siniestra, como le da la gana. Y aunque ya vendrá con la bendición papal, pastores extrañan a Abner López, pues cuando éste fue director general de la SBM tuvo un gran desempeño. Ahora ¿qué informe dará a las iglesias el santo Julio, el paisano de Don Porfirio, quien se ha reelecto varias veces? ¿Lo dejarán siga derrochando recursos? ¿Hasta cuándo? La gira es de 18 días. Los empleados de SBM, ni a Xochimilco han sido invitado ni una sola vez. * * * Más pronto cae un hablador que… Y es que ahora resulta que AMLO sigue usando los servicios aeronáuticos de Eolo Plus, la aerolínea privada de Armando Hinojosa Cantú (Grupo Higa), a quien tanto criticó cuando se hizo público que éste había regalado a Enrique Peña Nieto y a su entonces esposa, Angélica Rivera (a) La Gaviota, una mansión de más de 7 millones de dólares en Lomas de Chapultepec, a cambio de infinidad de obras que aquel construyó a precios inflados. * * * Marcelo Ebrard avisa que el 5 de junio hará un anuncio es-pec-ta-cu-lar en relación con las “corcholatas” de AMLO. ¿Será que ese día dará el “camachazo”? * * * Incendios casi todos los días, en las mañanas y en las tardes, en instalaciones de Pemex, lo mismo que en las del Metro de la capital nacional. Todo por falta de recursos –desviados a los elefantes blancos de AMLO– para su mantenimiento. Así hasta que estos irresponsables acaben con el país. * * * A últimas fechas se conocen más y más expropiaciones llevadas a cabo por la 4T. * * * Por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

