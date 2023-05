¡Banjercito, un banco para todos!

En apariencia los gobiernos neoliberales, desde el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, tuvieron una estrategia exitosa con la ayuda de los medios de “corte y confección” –radio, prensa y televisión– pero sus resultados al final mostraron su poca efectividad para repartir el bienestar colectivo y alcanzar la paz social, que llegó con Enrique Peña Nieto, al punto de la cleptocracia (la institucionalización de la corrupción) en todo el gabinete legal y ampliado y por ello el pueblo de México le dio el triunfo al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, pues de lo contrario podría haber estallado el malestar popular, como sucedió en la revolución mexicana del siglo pasado.

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, lo ha dicho en múltiples ocasiones en sus discursos, así como en las conferencias matutinas de prensa que se dan en Palacio Nacional de lunes a viernes, que “los soldados son pueblo uniformado”.

El mandatario de la nación ha explicado claramente que los militares no se encuentran en las clases de la élite mexicana, son “pueblo uniformado”, además de que las fuerzas armadas nacieron con la Revolución Mexicana; no es un ejército de élite; no pertenece a la oligarquía; no es igual a otros ejércitos del mundo, pues surge del pueblo.

Y “las acusaciones de que se está militarizando al país carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe. No se ha ordenado a las fuerzas armadas que hagan la guerra a nadie; no se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad; que violen las leyes; que coarten las libertades y mucho menos que se involucren en acciones represivas”.

Cabe recordar que el origen del actual Ejército mexicano surge con el XXII Congreso Constitucional Libre, Independiente y Soberano del Estado de Coahuila, que en su decreto 1421 del 19 de febrero de 1913, desconoció al general Victoriano Huerta y dio facultades a Venustiano Carranza, gobernador del estado, para crear una fuerza armada.

La “bola” se apaciguó con caudillos como Francisco Villa, Emiliano Zapata y muchos mexicanos más y luego se crearon instituciones políticas donde se encauzaron las fuerzas y se dio el surgimiento del PNR –después PRI– que con los años creó el Banjercito, que comenzó a operar el 15 de julio del año 1947, cuando era Presidente Miguel Alemán Valdés, quien le da la figura jurídica de una Sociedad Anónima de Capital Variable. Este nuevo banco estaba enfocado principalmente al sector militar, para sus servicios de banca, crédito y finanzas, pero desde el año 1978 sus servicios están abiertos al público en general, con excepción de productos de crédito, que siguen siendo exclusivos para militares.

Hoy, sin problema alguno, cualquier persona civil puede abrir una cuenta, sin la exigencia de ser parte de las fuerzas armadas, pues con su lema “Un banco para todos”, da inclusión a todas y todos los mexicanos.

Nos explica el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (o Banjercito por su acrónimo) que es una institución de banca de desarrollo con sede en la Ciudad de México, perteneciente a las fuerzas armadas, con la tarea de ofrecerles todo tipo de productos de banca, así como el pago de salario a todos los miembros. En un principio se destinó a ser un banco exclusivo para miembros activos y retirados de las fuerzas armadas, ahora es para todo público.

Luego de que el autor de esta columna le preguntó la semana pasada al primer mandatario por la venta de Citibanamex y ahora en las negociaciones se piden más garantías y por ello se aplazan hasta en año 2025, el presidente Andrés Manuel López Obrador considera que es la oportunidad para que el gobierno tenga su propio banco.

Sin la pretensión de estatizar o llevar al país al socialismo, expuso en Palacio Nacional el licenciado en Ciencia Política Andrés Manuel López Obrador, que si el gobierno de México adquiere un banco como Banamex, sería de gran utilidad para ahorrar dinero en las comisiones que la administración paga.

“Los expertos hablan de que no es negocio, y hasta dicen: ‘¿Qué hace el gobierno con un banco?’, pero, ¿cómo no va a ser importante si el gobierno maneja todo el dinero del presupuesto en la banca comercial y hay que pagar comisiones? Imagínense que el presupuesto se manejara en un banco público, ¿cuánto nos ahorraríamos de comisiones?”, nos explicó.

“Contar con un banco fortalecería mucho. Es más, ¿por qué no tiene el gobierno un banco así, si lo tenía y en otros países los tienen? Porque todo esto se satanizó durante el periodo neoliberal o neoporfirista. El gobierno no tenía por qué meterse en nada y se entregaron los bancos a las empresas particulares, hasta los servicios públicos se les entregaron”, dijo tajante. El contexto antes expuesto me da para hacerles la pregunta, de la cual ustedes tienen como siempre la mejor respuesta, y es ésta: ¿Puede Banjército levantar la mano por la compra de Banamex? ¡Es pregunta!…

