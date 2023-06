La encrucijada del INE: ¿árbitro o discípulo?

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

En la hoja de ruta hacia 2024, los tiempos legales y los tiempos políticos corren en contraflujo. A las campañas electorales las disfrazan de “recorridos” y a los “candidatos” los enmascaran de “coordinadores”. La simulación reina en el adelantado proceso de sucesión donde Morena viola la ley, mientras el árbitro electoral, como el chinito: “milando”.

Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador marca los tiempos y las formas en su partido y ahora en el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de la reunión que sostuvo con los Consejeros. Primero, dijo que no era para dictarles línea “como ocurría en el pasado”, sino para establecer una nueva etapa con la autoridad electoral. Sin embargo, el mensaje fue otro:

“No se conviertan en empleados de oligarcas, como era antes el INE, al servicio de Claudio X. González y de toda esa minoría corrupta y rapaz. Actúen con independencia”, dijo AMLO.

¿Exhorto o amago? ¿Acaso López Obrador olvida que la alternancia política en el país es producto de un INE autónomo? Un logro de la lucha de la izquierda y la derecha mexicana que derrotó un modelo centralista y abrió el sistema político a los ciudadanos.

Morena gobierna en 23 estados de 2018 a la fecha y todas las elecciones las organizó el INE, en donde todos los partidos están representados. No obstante, Guadalupe Taddei, presidenta consejera del INE, por segunda ocasión se ha mostrado titubeante y complaciente ante el gobierno morenista.

Primero cuando el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, los “visitó” y les pidió “cerrar la página y no voltear atrás” y la más reciente en Palacio Nacional, donde todo indica que el acercamiento con el presidente López Obrador no fue para inaugurar una nueva etapa sino recibir un pliego de instrucciones, bajo la advertencia de no hacer lo que sus antecesores.

Por ello en el INE hay señales de alarma, en el ámbito político y presupuestal para el año próximo. Su proceder ante una campaña electoral ilegal encabezada por el Presidente de la República y a la que sólo le han aplicado “medidas cautelares”, podría tener repercusiones en un castigado presupuesto para 2024, donde además de la Presidencia de la República se renovarán ocho gubernaturas, la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados y el Senado.

Nada que sorprenda, el inquilino de Palacio Nacional ordena “lealtad a ciegas”, sin importar las consecuencias. Sí, quien anteponga la aplicación de la ley en su gobierno peca de ingratitud y deslealtad. Como sus “amigos” Ministros de la Suprema Corte de Justicia que votaron en contra del paso de la Guardia Nacional a la Sedena y los acusó de traidores e ingratos.

Así las cosas, arrancaron las campañas presidenciales y Morena las disfraza, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña se han prestado a esta simulación para elegir a su “Coordinador(a)” Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, demostrando el poco respeto que tienen a la ley.

Morena burla la ley electoral, promueve la falta de rendición de cuentas y de transparencia sobre el origen y destino de los recursos que usan las “corcholatas” en sus campañas políticas.

Volver al México en el que el gobierno tenga en su mano el control de las elecciones a través de personeros impuestos por él y garantizar su permanencia es una apuesta muy riesgosa para la democracia representativa y la seguridad nacional. A nadie conviene un INE permisivo y menos autónomo, de elecciones libres y justas depende la paz pública.

¿Qué rol jugará el INE bajo la presidencia de Guadalupe Taddei? ¿Árbitro electoral o discípulo del mesías de la #4Transformación?

VERICUENTOS

¿Eduardo Ramírez, a Chiapas?

Dice la canción que no debes tener 2 amores y el nuevo coordinador morenista en el Senado Eduardo Ramírez, ya dejó en claro que su proyecto político está en Chiapas. Apenas está tomando las riendas de su bancada y de la presidencia de la Jucopo, en lugar de Ricardo Monreal, y advierte que solicitará licencia una vez que el partido lance la convocatoria correspondiente para buscar la gubernatura. El autodenominado “Jaguar”, tiene enfrente tres rivales de peso: Luis Armando Melgar Bravo, diputado federal del PVEM; la Senadora Sasil de León Villard y el director del IMSS, Zoé Robledo. ¿Conviene recordar que la bendición (dedazo) llega desde Palacio Nacional? ¡Sopas!

Los caminos de Xóchitl Gálvez

Ante la falta de figuras en la oposición para competir por la candidatura presidencial o Jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2024, la panista Xóchitl Gálvez deshoja la margarita para ver por cuál se decidirá. Sin duda, la hidalguense sería un revulsivo para la marchita alianza Va por México en cualquiera de las opciones. Sin embargo, el primer obstáculo a vencer, paradójicamente, es la dirigencia panista, que apuesta por otros candidatos con menos posibilidades o cuestionados por su negro historial. El próximo 26 de junio, los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, definirán el método para seleccionar a su abanderado en los comicios del 2024. ¿Le darán la oportunidad a Xóchitl?

@guillegomora