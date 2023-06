Acusa AMLO a Israel de proteger a Tomás Zerón por compra de Pegasus

Retraso en la extradición del ex titular de la AIC

El gobierno de Israel se estaría negando a entregar a la Fiscalía General de la República (FGR) a Tomás Zerón de Lucio por el caso de tortura en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues durante su gestión en la ex Agencia de Investigación Criminal (AIC) habría comprado a aquel país software espía Pegasus, acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Existe la versión de que la protección es porque compraban los equipos de espionaje que son de Israel y eso los protege. Imagínense, por un negocio, por una compraventa, por dinero, proteger a quienes violan los derechos humanos. Y esto en el caso de Ayotzinapa, pero lo mismo en otros asuntos”, comentó el mandatario federal en su mañanera.

Al respecto, el mandatario federal informó que envió una segunda carta al ministro israelí Benjamín Netanyahu para que se conceda la extradición del exfuncionario mexicano y confió en que la comunidad judía en México ayude a sensibilizar a las autoridades de aquel país.

“Por cierto, ya mandé al primer ministro de Israel una segunda carta para que nos ayuden con el caso del señor Tomás Zerón, porque no puede ser que Israel proteja bajo ninguna circunstancia a ningún torturador, nadie debe y mucho menos quienes sufrieron de represión, tortura, exterminio”, apuntó.

Se seguirá denunciando a jueces que liberan a criminales, advierte

En otro tema, el presidente López Obrador advirtió que su gobierno seguirá presentando denuncias en contra de jueces que liberan a criminales sin importar que por defensa o complicidad del gremio son exonerados.

El titular del Ejecutivo federal se refirió al caso de la jueza de control en el distrito judicial de Cosamaloapan, Veracruz, Angélica Sánchez, quien es investigada por el presunto delito de tráfico de influencias, específicamente en perjuicio de la fe pública y el servicio público.

La jueza Angélica Sánchez fue expuesta en la conferencia en Palacio Nacional por ordenar la liberación de Itiel Palacios García, “El Compa Playa”, presunto líder del CJNG.

“En este caso se presentó una denuncia y lo vamos a seguir haciendo contra los jueces, va a ser la Fiscalía General de la República y luego los jueces, no le hace que si por defensa del gremio o complicidad del gremio los exoneran, pero ya nosotros cumplimos no somos cómplices, no vamos estamos encubriendo esas cosas”, dijo el Presidente.

López Obrador señaló que esas liberaciones causan daños graves a la gente y a quienes trabajan para garantizar la paz y la tranquilidad del país.

“Se libera a un homicida, quien le detuvo, quienes participaron van a correr riesgo y a que salen, si -en efecto- son gentes dedicadas a la delincuencia, a seguir dañando”.

Dijo que la juez ya tiene fecha para presentarse ante su homólogo que lleva el caso.

Mis hijos y mi esposa no se meterán en proceso morenista: AMLO

Sobre el proceso interno en Morena, el presidente López Obrador sostuvo que ni sus hijos ni su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, participarán a favor de ninguna de las llamadas “corcholatas” que actualmente compiten para ser el abanderado presidencial de Morena, el PT y PVEM a la Presidencia de la República en 2024.

Aunque dijo que no está prohibido para ninguna persona participar a favor o en contra de algún aspirante, el mandatario federal comentó que su familia ha tomado la decisión de mantener distancia del proceso que lleva el movimiento de partidos para sucederlo.

“Todos los que están participando merecen nuestro respeto y no va a ser el presidente el que va a decidir; va a decidir el pueblo, la gente, porque esa es la auténtica, la verdadera democracia.

“Entonces mi familia cercana, mis hijos y mi esposa Beatriz no nos metemos en nada en este proceso”, afirmó en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Y es que el lunes, el ex canciller Marcelo Ebrard planteó que de llegar a la Presidencia constituiría una nueva Secretaría de la Cuarta Transformación, que daría seguimiento al proyecto político de López Obrador, y que al frente propondría a Andrés López Beltrán, hijo del mandatario.

Al respecto, el hijo de López Obrador, comentó que aunque respeta la trayectoria del político y su acompañamiento en la carrera de su padre, preferiría mantenerse al margen del proceso sucesorio que vive Morena y sus aliados políticos.

En respuesta, Ebrard dijo comprender por qué López Beltrán no participaría de su propuesta y destacó que es un “gran cuadro político”.

Al respecto, Andrés Manuel López Obrador reiteró su deseo de no opinar sobre las actividades de los aspirantes a sucederlo y se limitó a decir que México vive un nuevo proceso democrático donde el presidente no designa a su sucesor sino es el pueblo.

“Somos libres, es que está prohibido prohibir, es que cada quien puede expresarse pero si se actía con claridad ya se sabe que nosotros no tenemos favoritos ni hombres ni mujeres y también decir que estoy muy contento porque los que están participando son de primera”, comentó el presidente de la República.

“Entonces la transformación va a continuar y requiere de dirección requiere de quien le dé continuidad a quien voy a entregar la estafeta del movimiento de transformación. Pero no quiero opinar sobre el proceso además, ya lo he dicho muchas veces, estamos iniciando una etapa nueva sin tapados sin destapes sin dedazo sin acarreos, ¿cómo le llaman? ‘La cargada’, no, no tenemos favoritos”, reiteró.