Campañas, competencia de elogios a la IV-T

Ángel Soriano

Seis presuntos aspirantes a la candidatura presidencial -porque no se descarta que sean sustituidos por alguien más capaz ante su falta de imaginación-, fueron enviados a recorrer el país en campañas de promoción de la Cuarta Transformación como condición para aspirar a sustituir al presidente Andrés Manuel López Obrador y, de esa manera, consolidar el proyecto.

Con recursos públicos porque no hay otra forma de financiamiento -el INE y los partidos reciben dinero del erario-, se encargarán de llevar a todos los rincones de la República las bondades del nuevo sistema político que sustituye al PRI y de esa manera se inicia una verdadera competencia por quien es el más arrastrado, el más elocuente y el más audaz en agradar al Presidente.

Y lo mismo la “imaginación” del ex canciller Marcelo Ebrard de incorporar a Andy en una secretaría de la Cuarta Transformación para concluir y vigilar los macroproyectos del Presidente, tratando con ello de ganarse la voluntad presidencial al garantizarle la continuidad de sus obras —las cuales si funcionan no tendrán que ser vigiladas—, para asegurar su candidatura.

No escapa, tampoco, la soberbia actitud de la ex jefa de Gobierno de la CDMX frente al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que con serenidad la enfrentó. Tanto el mandatario sonorense como Andy han demostrado más madurez y más carácter que los aspirantes anotados por Morena, aunque en realidad ese es el requisito para escalar posiciones burocráticas en la actualidad.

TURBULENCIAS

Omar Fayad abandona el barco con sus seguidores

En esas condiciones, y ante la imparable marcha de la IV-T, el resto de los partidos, sus militantes y sus “dirigentes” han decidido abandonar sus filas para dar de alta en Morena ante el inminente reparto de diputaciones locales, federales, alcaldías, senadurías y posiciones en el gobierno federal que ocurrirá el año próximo. Como otros ex gobernadores priistas, el hidalguense Omar Fayad dejó el PRI y con él sus correligionarios hidalguenses, de acuerdo a lo informado por Julio Manuel Vera Piedras que, “de momento”, no se integrarán a otro partido, pero es obvio que se irán a Morena para garantizar su sobrevivencia; y así se reubican a funcionarios y dirigentes para obtener con antelación garantizado su permanencia en el presupuesto… En Oaxaca, el hombre de confianza del gobernador Salomón Jara, José Antonio Rueda Márquez, para quien se hicieron reformas a la Ley Orgánica de la administración estatal a fin de que asumiera todo el poder sobre la administración pública estatal, tuvo que abandonar el cargo al ser comisionado en la campaña de la ex jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, hasta por 70 días, para garantizarle su triunfo -cuando menos en la entidad-, como coordinadora del Comité de Defensa de la IV-T, aunque se duda que regrese, toda vez que el sustituto, Flavio Sosa Villavicencio, no aceptará dejar el segundo puesto de importancia en Oaxaca; al menos que tenga pactado una candidatura a la diputación federal o al Senado… El que se hizo candidato para viajar por el país y disfrutar las bellezas de la República mexicana y disfrutar de su gastronomía y las tradiciones de sus habitantes, es el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña. De inmediato le entró a los antojitos oaxaqueños en su recorrido por los mercados acompañado de desacreditados políticos que, de la misma calaña, sólo se mantienen en los partidos para disfrutar del poder y de los recursos públicos. Lamentable que la actividad política esté en manos de inmorales que sólo ven sus beneficios personales y no los de la comunidad; y el INE, como era de esperarse, también fue ya hecho a modo para que no diga nada.

