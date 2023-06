¿Para quién trabaja MC?

Espacio Electoral

Eleazar Flores

POR HOY, DIVIDE-. Desde siempre, unas veces más que otras, el partido Movimiento Ciudadano está en la creencia y boca de muchos políticos, catalogándolo un como un partido bisagra o palero de nivel, cuyo amor electoral se vende más caro que los barateros oportunistas PT y PVEM.

El ejemplo más reciente fue su negativa a sumarse a PAN-PRI-PRD-Panal, en la elección gubernamental mexiquense, pues pedía para 2024, ayuntamientos de Toluca, Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla y Metepec, petición que jamás se probará, pues es de los compromisos que se firman en hielo.

DANTE DELGADO-. No obstante ser alvaradeño de origen, al veracruzano Dante Alfonso Delgado Rannauro jamás se le ha oído -cuando menos en público, el florido lenguaje característico de los nativos de este bello lugar, pero éste no es el tema sino SU PARTIDO político que en los 25 años que lleva de vida legal ha cambiado de nombre, no de dueño, con la misma duración de liderazgo.

De larga carrera, Dante Delgado se inició en la vida política como priista al lado del entonces gobernador de Veracruz Fernando Gutiérrez Barrios siendo su secretario general de Gobierno y cuando el ex militar se ausenta para aceptar el cargo de Secretario de Gobernación en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, Dante asciende a la gubernatura jarocha.

Estos hechos y movimientos se dieron entre 1986 a 1992, periodo bajo la tutela priista, cuando acepta ser embajador de México en Italia, cargo que culmina en 1994.

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO-. En camino a la disidencia cuando EL SISTEMA lo encarceló 15 meses en la prisión de Pacho Viejo ubicada en Coatepec, Veracruz, lo primero que hace Delgado Rannauro, al recuperar su libertad, es fundar SU partido CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA, entre 1996-1997.

Pero el partido ha cambiado de nombre, no así de dueño, perdón, de dirigente, pues pasó de Convergencia Democrática a Movimiento Ciudadano entre el feneciente siglo veinte y el naciente SIGLO XXI, pero don Dante aprovechó al máximo el tiempo y las circunstancias para proponerse y lograr cargos de elección, de representación proporcional y plurinominales, entre diputaciones federales y senadurías, como en este momento.

Como dueño del balón, perdón del partido, nadie le pudo negar al alvaradeño ocupar una curul o un escaño, de 2006 a la fecha.

Hoy, el PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO tiene gobernadores en Jalisco y Nuevo León, dos entidades progresistas, y alcaldes en Guadalajara y Monterrey, capitales futboleras, además, y no obstante cuestionamientos de sus ADVERSARIOS como los de la 4T, esas entidades ahí la llevan, a pesar de los regateos oficialistas.

Sólo la INGENUIDAD haría pensar a dirigentes de MC que solos ganarían la presidencial en 2024, allá ellos.

elefa44@gmail.com