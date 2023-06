Lanza AMLO buscapiés a la SCJN

Hora 14

Mauricio Conde Olivares

En el mundo digital, donde todos nuestros datos personales y profesionales se almacenan en línea, la protección de datos es un aspecto crucial que no podemos pasar por alto. Ahora que fue el Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) —fecha promovida por la ONU para generar conciencia sobre la contribución de estas organizaciones a la economía global—, este 27 de junio, es el momento ideal para ahondar sobre las necesidades en torno a la seguridad cibernética de este fundamental nicho de negocios.

Según el reporte de Tendencias de Protección de Datos 2023, de Veeam, los ciberataques causaron las interrupciones más impactantes para las organizaciones en 2020, 2021 y 2022, y el 85% de los negocios fueron atacados al menos una vez en el último año. Si esto es así en general, es un hecho que los negocios más pequeños se encuentran ante un enorme riesgo.

¿Qué hace a las MiPyMEs vulnerables?

Existe la idea común de que las empresas más pequeñas no son un objetivo y que están a salvo de las amenazas, pero no es así; por el contrario, enfrentan un panorama preocupante. Si bien cualquier organización podría recibir ciberataques, las MiPyMEs están en la mira debido a que sus medidas de seguridad de datos suelen ser débiles.

De acuerdo con Cyberspace, es la ausencia de sistemas de monitoreo de alta tecnología en estas organizaciones lo que atrae a los ciberdelincuentes, pues las acciones de estos últimos no son detectadas. Además, este tipo de empresas suelen tener brechas de seguridad (como no respaldar datos críticos y no contar con políticas de seguridad adecuadas), lo que facilita la labor de los atacantes. Según indica el estudio, el 43% de todos los ciberataques, los reciben las startups y PyMEs, 47% de ellas no saben gestionar los riesgos cibernéticos y 6 de cada 10 de las que han sido atacadas cierran a los 6 meses de los hechos.

La mayoría de las veces, las PyMEs tienen presupuestos limitados para la protección cibernética. Al no contar con una infraestructura de ciberseguridad adecuada para enfrentar las nuevas amenazas, es evidente que están en una posición de desventaja; en cambio, las que deciden actualizarse en este concepto están más protegidas para los desafíos del futuro.

¿Los seguros cibernéticos son una opción?

Las pólizas de seguro cibernético básicas podrían ofrecer una opción para las pequeñas y medianas empresas. No obstante, con el aumento del número y sofisticación de los ataques de ransomware, contar con una póliza adecuada en escala a los peligros actuales suele ser algo inalcanzable para la mayoría de las PyMEs, hoy en día.

Las aseguradoras están imponiendo más regulaciones a sus pólizas, lo que significa que las empresas deben invertir en medidas de ciberseguridad adicionales para ser elegibles para un reclamo, en caso de ser atacadas. Entre las políticas que las compañías de seguros exigen a sus clientes está contar con un sistema de gestión de activos y procesos de parcheo de vulnerabilidades documentadas, los cuales son costos ocultos que hacen cada vez más difícil para las PyMEs financiar un seguro para protegerse.

También hay que decir que contar con un seguro, si bien ayuda para la tranquilidad de quienes los contratan, no lo es todo. Según el Informe de Tendencias del Ransomware 2023 de Veeam, el 77% de las organizaciones latinoamericanas (de todos los tamaños y giros empresariales) pagaron por rescatar su información por ataques de ransomware vía su aseguradora, pero aun así el 14% no pudieron recuperar sus datos.

Ahora bien, incluso si el pago cubierto por el seguro es exitoso, y la compañía recupera sus datos, todavía quedaría pendiente resolver los desafíos de la recuperación ante el impacto. La mejor opción, si se decide contar con un seguro, es que éste forme parte de una estrategia de resiliencia digital más amplia.

¿Cuál es, entonces, el camino a seguir?

Tanto si se tiene un seguro cibernético como si no es posible pagarlo, por tema de costos o adecuación, hay una serie de prácticas que pueden utilizarse para reforzar la protección y, de esta forma, cuidar los datos más críticos del negocio de manera rentable y efectiva.

Es crucial que las MiPyMEs mantengan prácticas básicas de higiene digital. Lo primero es asegurarse de que sus empleados sepan cómo identificar enlaces sospechosos para evitar hacer clic en correos electrónicos de ransomware, phishing y demás. Ejercicios simples como evaluaciones de riesgo periódicas y pruebas de penetración para evaluar la seguridad del sistema pueden ayudar también a prevenir los peligros cibernéticos. E igualmente importante sería designar recursos para la ciberseguridad y especializarse en protección de datos: ésta, junto con la regulación de sus políticas cibernéticas, debe ser obligatoria para toda empresa, independientemente de su escala.

Finalmente, otro consejo útil es aplicar la Regla 3-2-1-1-0, buena práctica que no debe faltar en las empresas. Ésta significa que siempre debe haber, al menos, 3 respaldos de los datos; en, al menos, 2 tipos diferentes de medios; con 1 o más de las copias fuera de sitio (offsite) y 1 o más fuera de línea (offline), y con 0 respaldos no verificados o con errores.

En esta era tan complicada, donde las dinámicas empresariales son cada vez más digitales y las vulnerabilidades y peligros cibernéticos están a la orden del día, que las MiPyMEs tomen las riendas de la protección de sus datos puede marcar la diferencia entre continuar hacia su éxito o sucumbir.

Campaña Especial de Reconocimiento de Identidad de Género

Ahora, déjeme comentarle que en Cancún se llevó a cabo un evento como parte de la Campaña Especial de Reconocimiento de Identidad de Género, que encabezó la presidenta municipal, Ana Paty Peralta, junto con varios colectivos en el marco del Día Internacional del Orgullo LGTB.

“Esta campaña de reconocimiento de identidad de género es hoy una realidad, en esta Administración vamos a dejar precedente, no solamente en el tema del descuento, que será todo este año, sino lo más importante es la atención que le brindemos a todas las personas en Cancún”, resaltó la Primera Autoridad Municipal, al entregar actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género a cinco personas beneficiarias de dicha campaña.

Al encabezar el evento previo al “Día Internacional del Orgullo LGBT”, que se conmemora cada 28 de junio, la Primera Autoridad Municipal anunció que se preparan las últimas reformas para crear la dirección de la Diversidad Sexual en el Ayuntamiento de Benito Juárez, en tanto que en el Registro Civil, se mantendrán las puertas abiertas y son aliados para que el trámite de reconocimiento de identidad de género sea lo más rápido y ágil posible, y los solicitantes cuenten con calidad y calidez en el procedimiento.

“Hoy le decimos a la comunidad LGBTTTIQA+ y a toda la sociedad en Cancún que en esta ciudad cabemos todas las personas, que aquí todos valemos mucho y atendemos las necesidades de todos los seres humanos; y trabajamos en unidad, porque unidas y unidos construimos la mejor versión de ciudad”, subrayó.

En presencia de integrantes de colectivos de diversidad sexual, Ana Paty Peralta destacó que este es el resultado de una lucha que precisamente ellos han emprendido desde años atrás desde la sociedad civil, por eso se debe mantener esa sinergia para unidos construir una mejor versión de ciudad.

“Con esta campaña llevamos un mensaje claro y permanente porque la inclusión, el respeto y la tolerancia va más allá del Día Internacional del Orgullo, del mes, tenemos que practicar esos valores y defenderlos todos los días y en todos los espacios”, dijo.

A su vez, el director del Registro Civil, Marcos Basilio Saldívar, puntualizó que se mantendrá el 50 por ciento de descuento en el trámite de reconocimiento de identidad de género no solo en junio sino todo el año, ya que con esta acción se promueve la reflexión y el respeto del pleno derecho de las personas de ejercer su autonomía, así como desarrollar su personalidad bajo un trato digno, igualitario y sin ninguna discriminación.

Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera, advirtió a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que les enviará un texto.

“Vamos a presentar a través de la Segob un escrito dirigido a la SCJN para que respondan en el término establecido de este ordenamiento por qué ellos violan la Constitución, en especial por qué violan el artículo 127 constitucional que establece que nadie debe ganar más que el Presidente y ellos ganan 4 ó 5 veces más y ya lo estudiaron los abogados y sí procede y en 5 días tienen que dar una respuesta. Hoy vamos a enviar el escrito, quiero ver si es legal lo que están haciendo de violar la Constitución. Estuve analizando si teníamos alguna posibilidad de cuando menos recibir una explicación… yo gano como 140 y ellos 600 mil. Entonces quiero que me expliquen para que yo lo informe al pueblo de México…” Advirtió que al no denunciar esta violación se convertiría en cómplice por lo que los ministros deben responder; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de Hora 14.

