Alito atribuye salida de Osorio y otros a AMLO

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

En un duro, pero sobre todo directo, video subido a redes, Alejandro Alito Moreno no les reclama a los 4 senadores tricolores que ayer dejaron su partido, sino que atribuye esta defección a acciones o dictados de Andrés Manuel López Obrador para hacerle daño al partido en el que él militó y así debilitar al Frente Amplio por México.

¿Qué información tiene el diputado y presidente del PRI que afirma que AMLO sabe que va a perder en 2024 ante el Frente y eso los lleva a recurrir a las maniobras más bajas y reprobables para debilitar a nuestro partido y quererlo hacer en el frente amplio por México?

Entre políticos se imputan, cuelgan muchas cosas. Es fácil escucharlos culparse de esto y lo otro. Pero que un dirigente de un partido se lo atribuya al Presidente de su país ya es otra cosa.

La cuestión es que Alito no les reclama a los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila, Claudia Ruiz Massieu y Nuvia Mayorga su renuncia al PRI, sino que se va directamente a imputarle ese hecho a AMLO.

Vale la pena ir a este texto, dicho con vehemencia tropical por el campechano:

“Presidente López Obrador, usted habla como si el PRI fuera igual a Morena, pero déjeme decirle algo: Lo mejor del PRI se quedó en el PRI y lo peor que estaba en el PRI está de su lado (o sea, ¿los que renunciaron pasaron a la nómina de económica o política de AMLO?)…

“No mentir, no robar y no traicionar es letra muerta en su gobierno y en su partido porque usted hoy tiene en algunas embajadas y en su gabinete a personas que antes llamó mentirosos, ladrones, corruptos y traidores… y no lo digo yo, usted y su partido lo han dicho todos los días, pero usted militó en el PRI, incluso 3 de sus corcholatas —Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal— militaron en el PRI.

“Deje de culpar al PRI de que no le salgan sus caprichos y sus ambiciones personales. Su gran error ha sido politizar la desgracia de los mexicanos, alimentar la pobreza y la desigualdad para impulsar su discurso de odio y división. Por eso ya no les creen, por eso el pueblo ya no confía en ustedes. Fueron muy hábiles para ilusionar a la gente, pero han sido mejores para decepcionarla y, lo peor, meterse con lo más valioso que tienen las y los mexicanos: La seguridad de las familias.

“Están desesperados porque van a perder en el 2024. Y eso los lleva a recurrir a las maniobras más bajas y reprobables para debilitar a nuestro partido y quererlo hacer en el Frente Amplio por México.

“Pero vamos a dejarlo claro: Quienes hoy se van del PRI lo hacen porque saben que en este partido se acabaron los militantes de primera y de segunda, y se acabaron darle espacio a los que chantajean y nunca trabajan por la militancia. El PRI no volverá a ser de quienes sólo buscan el cargo, se sienten intocables y se resguardan tras un escritorio o un teléfono celular sin despeinarse. Nuestro partido es de militantes de a pie, que están bajo la lluvia y bajo el sol, que dan la batalla en el territorio y que lo defienden en lo público y en lo privado. Nuestro partido construye con la ciudadanía, no finge como sus corcholatas contar con su apoyo en campañas anticipadas y que solo representan el despilfarro de los recursos públicos.

“Celebramos por ello los foros del México que queremos, que contaron con una amplia participación social en todo el país. Logramos recuperar grandes propuestas y grandes ideas que serán el centro de nuestra plataforma política. Seguimos trabajando en nuestra campaña nacional de afiliación con la que estamos sumando cada día más voluntades a nuestro proyecto.

“Lo dejamos claro: En el PRI y en el Frente Amplio por México estamos más unidos que nunca, con apremio y sin descanso, con firmeza y decisión defenderemos al pueblo de México, su libertad y su democracia. En el PRI estamos listos para enfrentarlos, no nos van a doblar y les vamos a ganar en el 2024 y aquí estamos los que queremos un México distinto, un México mejor, y que juntos construyamos el mejor México de todos los tiempos”.

Osorio y compañía, sin futuro

Fuera de lo anterior, lo cierto es que los 4 renunciantes al PRI hace rato que ya no estaban en ese partido. Otra cosa es que pues salvo por ahí una veintena más, no tienen más priistas con ellos. Nada que haga sudar a Alito.

Todos ellos saben que no tenían futuro ni podían aspirar a ser reelectos en el Senado. Y fuera de eso pues no hay más a lo que pudieran aspirar.

La única que llama la atención es Claudia Ruiz Massieu, quien podría todavía girar algo dentro del PRI actual.

El otro odioso hecho para los renunciantes y muchos malquerientes de Alito, es que el campechano es quien tiene el poder de la firma de cheques y prerrogativas en ese partido y, para promover candidaturas, va a ser quien dé el visto bueno o vete, a quienes quieran ser diputados y senadores pluris o de mayoría, ya sea por reelección o por elección directa en la siguiente legislatura.

Lo mismo para quienes quieran ser alcaldes, diputados locales o incluso gobernadores.

Y va a ser quien firme el registro legal ante el INE del candidato de unidad para la Presidencia de la República de Va por México y eso les hace perder el sueño no sólo a AMLO, sino a quienes odian furiosamente a Alito.

El campechano, lo quieran o no, es dueño del PRI y sus acciones y recursos hasta el 2024. Nada qué hacer. Así que les recomiendo tomarse un passiflorine y un gran Alka-Seltzer pa’ equilibrar ánimos y agruras.

Osorio y otros, a su club de barrio

En este contexto, la decisión de los senadores Miguel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga de irse a fundar el movimiento “Congruencia por México” es como haber bateado en las grandes ligas para terminar jugando en un terregoso baldío del Bronx.

Vaya, su nuevo club ni siquiera puede ser considerada una asociación política porque en tiempos electorales el INE no puede abrirle un espacio legal a algo así.

Lo peor de todo es que ellos lo saben. Triste caso.

