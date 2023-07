El ganso de Palacio

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

El ganso de Palacio llegó cansado al poder y sigue cansado, por no poder. En medio de un auténtico desastre el país se desangra, pero el señor ganso de Palacio jura y perjura que en lo que le resta de poco más de un año de gobierno acabará con la violencia que impera en la nación azteca. “Me canso ganso”, remata y la mamila frasecita del Presidente se ha convertido en el hazmerreír de propios y extraños.

¿Pacificar a México en 1 año? Qué disparate más irresponsable de quien hasta los niños suponen que debe ser una persona seria y sana de sus facultades mentales. Pero decir “me canso ganso” eso no habla bien del Presidente de la República al que tanto le preocupa que se deteriore la investidura presidencial.

¿Usted le cree a semejante mentira? ¿Se le hace seria una persona que divaga con semejantes dislates como el “me canso ganso”?

Sí, el gansito de Palacio padece de cansancio crónico agudizado. En el mes de junio, ese gansito contabilizó 2 mil 303 asesinatos dolosos y mientras él sigue festejando su triunfo electoral de 2018, en lugar de declarar luto nacional por el coche-bomba y el asesinato de un extraordinario líder social Hipólito Mora, él esta derramando su enfermedad de neurosis, de misoginia y machismo contra la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez y dividiendo ferozmente a los mexicanos. Pareciera que, en su locura el dedo sagrado de Palacio Nacional, ya no apunta hacia Claudia Sheinbaum sino a Xóchitl Gálvez y su misoginia y machismo podría estarle construyendo el camino rumbo a la Presidencia de la República.

Pero, además AMLO es un experto en desviar la atención de los problemas torales del país a base de chiquilladas y dislates como el de “me canso ganso”. AMLO debería avergonzarse por los 161 mil 102 asesinatos en lo que va de su aberrante sexenio; los 102 mil 317 desaparecidos; los 4 millones 16 mil 618 nuevos pobres; la millonaria “estafa maestra” de 15 mil millones de pesos en Segalmex y los 818 mil 623 muertos por Covid, el 4º lugar a nivel mundial.

Pero también AMLO está sumamente nervioso porque no ha cumplido su promesa de sacar de las profundidades de la mina de Pasta de Conchos a decenas de mineros y menos ha podido esclarecer el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por los cuales tiene presos a casi una docena de militares del Ejército, lo que ha enardecido a la tropa, pues lo único que saben es que están en el tambo para que AMLO pueda cumplir su compromiso político-electoral.

Con chiquilladas y dislates absurdos, AMLO refleja estar sumamente nervioso porque la sucesión presidencial se le está saliendo de control en Morena. ¿Por qué lo digo? Mire usted.

La declaración que Marcelo Ebrard hizo al periódico La Jornada, de la cual es directora la comadre de AMLO, doña Carmen Lira, lo único que refleja es que el ex canciller ya se dio color de que le están haciendo chingaderas y en ello se puede traducir la frasecita esa de que “si me hacen una chicanada, me voy de Morena”. ¡Cómo no va a estar nervioso el Presidente si se le llega a caer su teatrito!

Por eso AMLO utiliza cualquier cosa como una cortina de humo para que no le descubran que su esquema político se le está yendo a la lona.

¿AMLO será capaz de reconocer algún día que no pudo con el paquete y por su ineptitud le echa la culpa de todas sus desgracias y mala suerte a los gobernantes del pasado?

