Empieza recolección de firmas en Frente Amplio por México

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

López Obrador, ahora jefe de campaña de Santiago Taboada

Trece de los 33 aspirantes a ser el o la candidata presidencial del Frente Amplio por México quedaron como finalistas, luego de haber transcurrido la etapa de los registros, por lo que el paso siguiente será la fase de recolección de firmas y todos ellos han dicho que cuentan con las capacidades para conseguirlas.

Los elegidos son: Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán; Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; el ex secretario de Turismo, Enrique de la Madrid; José Jaime Enrique Félix; quien ha resultado ser todo un fenómeno Xóchitl Gálvez Ruiz; el ex gobernador de Tamaulipas, que dice ser un perseguido político, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; el ex gobernador panista de Querétaro que tan mal sabor de boca dejó, Ignacio Loyola Vera; el ex jefe de Gobierno de la CDMX y actual senador, Miguel Ángel Mancera; la ex embajadora, ex gobernadora y senadora, Beatriz Paredes Rangel; Jorge Luis Preciado Rodríguez, que ha querido ser gobernador de Colima y que muchas dudas y suspicacias dejó a su paso como legislador; Gabriel Quadri, ex candidato presidencial de Nueva Alianza, experto en debates y atractivo visual; Israel Rivas, uno de los líderes del movimiento de padres y madres que luchas para que sus hijos con cáncer tengan acceso a tratamientos y medicamentos que esta administración les ha negado; y Sergio Iván Torres Bravo.

Hay que subrayar además, que los aspirantes del Frente Amplio por México firmaron una carta en donde se comprometen a no usar recursos públicos, sin embargo, el ex consejero del INE, Marco Antonio Baños, dio a conocer que cuando el INE apruebe el convenio del frente, lo que ocurriría en los próximos días, dado que considera que cumple todo para no ser rechazado, podrá fiscalizar los recursos que usen los aspirantes, al tiempo que recordó que este proceso interno, afirmó, se financiará con dinero de los partidos.

Y mientras en el oficialismo continúan los pleitos por la evidente propaganda que han desplegado las “corcholatas” favoritas, no obstante, de nueva cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para tirar por enésima ocasión “línea” a sus siempre queridas y apreciables “corcholatas”, para que una vez que concluya el proceso de selección de quien será el o la candidata presidencial de Morena, de plano, regresen al gabinete, a la voz de que: “Tienen las puertas abiertas, nunca se les ha cerrado, pero va a depender de ellos y de los resultados del proceso”.

Con esta última frase de que dependerá de las “corcholatas” regresar o no al gabinete de esta errada y llamada Cuarta Transformación, de alguna manera, el tabasqueño está reconociendo que esta carrera no está siendo tan aterciopelada como él esperaba y puede que al final, uno o dos aspirantes no regresen porque no estén conforme con las encuestas “patito” que realizará Morena.

Y en este sentido, por cierto, el ex canciller Marcelo Ebrard asegura cuantas veces puede: “Yo soy la ‘corcholata a vencer, voy hasta adelante”.

No se puede soslayar que las llaves de Palacio Nacional las tiene el propio López Obrador y a lo mejor -en eso de sus delirios y ocurrencias-, le da por no prestárselas a alguna de las “corcholatas” que no se haya portado bien.

Municiones

*** Justo cuando en las diversas alcaldías, incluida desde luego, Benito Juárez, se reparte un pasquín llamado “P4TRIOTAS. Biografías de la Cuarta Transformación”, donde ni tarda ni perezosa, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada se promociona como “una mujer de convicciones, compromisos, experiencia y trabajo por la ciudad”, es decir, se destapa como aspirante a ser la candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México y desde luego, no podían faltar las encuestas donde se dice que Brugada es la mejor evaluada y va arriba en las preferencias para convertirse en la sucesora de Claudia Sheinbaum. Quizás la señora Brugada no repara en que hay otras figuras en el morenismo que la rebasan ampliamente, como es el caso ni más ni menos que de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. El caso es que la alcaldesa de Iztapalapa, acariciaba la idea de que el presidente López Obrador la “destaparía” como “corcholata” para la CDMX, pero, cuál sería su sorpresa y hasta decepción que el tabasqueño se dio a la tarea, en su gustadísimo “stand-up” mañanero de destapar ni más ni menos que al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, como abanderado de la oposición al gobierno de la capital de la República, designado, -según el de Tepetitán-, por la cúpula de la oligarquía”. Lo que sí reconoció el delirante presidente es que,“ese señor Taboada fue el que obtuvo más votos en la pasada elección en Benito Juárez porque ahí la mayoría apoya a los candidatos de la derecha”. Vale recordar que Morena no ha podido tener esta jurisdicción para su causa.

*** Y desde luego que el alcalde panista le contestó al presidente, señalando, “los tengo muy nerviosos, qué mejor coordinador de campaña (que López Obrador) y añadió que “claro que vamos a apoyar el proyecto opositor”. Además, Taboada no soslayó la gran problemática que vive la Ciudad de México debido a que tiene problemas de salud, transporte y desde luego seguridad.

*** La flamante gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ha demostrado fehacientemente que no puede con el grave problema de inseguridad que explotó para que miles de manifestantes, que se enfrentaron incluso con Guarda Nacional y policía estatal, indignados y enojados, marcharan en demanda por restablecer la paz, porque poco le falta a esta crisis que se vive en la entidad guerrerense para convertirse en una guerra. Ayer, luego de más de 2 horas de bloqueo, una comisión de los manifestantes se reunieron en Chilpancingo con el secretario de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso. La gobernadora, desde luego, ausente, pero ¿dónde está papá?. Otro asunto que contribuyó a que Guerrero estallara, fue la exhibida de la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernádez, a quien “cacharon” desayunando con un líder del cartel de Los Ardillos y pese a ello, ya dijo que no va a renunciar. ¡Qué tal!

*** El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que después de que concluya su gestión, de plano se retirará de la vida política. ¿Diferencias con el partido que lo llevó a la gubernatura?, se preguntan por aquellos lares, porque hay que recordar que el mandatario estatal, apoyó la idea del senador Clemente Castañeda en eso de apoyar a la oposición de cara al 2024.

