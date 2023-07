Derroche de recursos

Desde el portal

Ángel Soriano

El recorrido anticipado de aspirantes a la candidatura presidencial representa para el país un alto costo, que si bien genera empleos y ganancias suficientes a los proveedores, se considera un desperdicio de gran cantidad de propaganda destruida por los adversarios, ciudadanos u organizaciones inconformes con tal acontecimiento.

Porque es bien conocido que los partidos, ni las organizaciones de cualquier tipo, pueden sobrevivir con recursos propios, pues los militantes no aportan cuotas y si las hay son contadas y escasas, insuficientes ante el alto costo de la movilización de ciudadanos hacia los sitios de reunión informativa y que no es una, sino decenas o miles de reuniones.

Esos recursos salen de las arcas públicas, federales, estatales o municipales que tienen que aportar para el sostenimiento de la causa; los municipios distraen tiempo y mobiliario para atender a los candidatos que presionan para dar lucidez a sus eventos, no todos lo consiguen, pero se muevan hacia un lado o hacia otro, y tiene costo.

Y no son seis los anticipados, sino que se sumarán una docena más. La competencia electoral es necesaria para el desarrollo de la democracia, la participación ciudadana y la gobernabilidad, pero deberían encontrarse otros mecanismos para dejar de sangrar las arcas públicas y atender necesidades primarias antes que el lucimiento político.

TURBULENCIAS

Muñoz Ledo, hombre de Estado: Creel

La Cámara de Diputados rindió homenaje a Porfirio Muñoz Ledo, considerado hombre de Estado por el presidente de la Mesa Directiva, el abogado Santiago Creel Miranda, quien dijo que el líder político, parlamentario, embajador y escritor, defendió la democracia más allá de los partidos en los que militó y dirigió. Reconoció su aporte en la creación de instituciones como el INE y el INAI y sin cuya participación y lucidez no se hubiera logrado. Muñoz Ledo es merecedor de reconocimientos amplios como su trayectoria dedicada a la lucha social y política de nuestro país en el que sólo le faltó alcanzar la presidencia de México… En Oaxaca, una cabalgata previa a la celebración de la Guelaguetza exhibió -de acuerdo a los conocedores-, uno de los ejemplares de alto registro que fue robado con violencia en un rancho de Tlalixtac de Cabrera, conurbado a la capital y donde se ubica la Ciudad Administrativa, lo cual debería ser motivo de amplia investigación para dejar de lado especulaciones y calumnias si es que el cuaco es o no de procedencia ilegal, sobre todo cuando se involucra en el ilícito a altos funcionarios de la actual administración… Mientras las seis corcholatas recorren el territorio nacional, arrecia las campañas sucias en contra de uno y otro, en la oposición ocurre lo mismo: la senadora panista Xóchitl Gálvez capitaliza cada uno de los denuestos en su contra y se consolida cada vez más, aunque no es remoto que finalmente el intenso fuego en su contra termine por minar su popularidad, a meses de inicio formal de las campañas electorales. Tiene la ventaja de que apenas inicia, en tanto sus adversarios van en desgaste y en notoria decadencia… Julio Huerta se apuntala como aspirante a la candidatura a gobernador de Puebla y a la vez apuntala la campaña de la ex jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, al crear comités de apoyo en toda la entidad para crear base social que apoye ambas candidaturas. Sin duda, la movilidad y facilidad con la que reúne partidarios y se desplaza por la entidad, exhibe que no es un solitario aspirante, sino cuenta con amplio apoyo para su actividad proselitista. Huerta acaba de renunciar a la Secretaría de Gobierno y es primo del extinto gobernador Miguel Barbosa Huerta.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista