Y mientras en la carrera de las “corcholatas” transcurrió una semana más viéndose opacadas y hasta aburridas, a grado tal que el ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, volvió a insistir en la necesidad de que los aspirantes de Morena al 2024 deben debatir para imprimirle vitalidad a esta carrera que, sin duda, ya está decidida en Palacio Nacional, otras cosas suceden en el país.

Una muestra de lo anterior, es que el gobierno de estado de Sonora, a cargo de Alfonso Durazo Montaño, ha puesto en marcha la iniciativa “Plan Sonora de Energía Sostenible”, una propuesta muy interesante para traer a México a las industrias del futuro, aprovechando el fenómeno de relocalización de inversiones o “nearshoring”, a través de un enfoque sustentable con el medio ambiente.

El plan se encuentra en una fase de promoción y socialización y, según se sabe, ya ha sido presentado ante líderes empresariales de México. Está integrado por cuatro vertientes principales: generación de energía (solar, gas natural); infraestructura de punta (parques científicos y empresa logística), minería y electromovilidad (litio y semiconductores) y capital humano. Además de lo anterior, está la sobresaturación de los puertos estadounidenses, lo que ha vuelto a México atractivo como punto para el establecimiento de industrias de alta tecnología, debido a su cercanía con el mercado de Estados Unidos y su posición privilegiada con salida a los países de la cuenca del Pacífico.

Actualmente, está en construcción la segunda etapa de tres fases de la planta solar de Puerto Peñasco, que tendrá la capacidad de generar un megawatt de electricidad, y tendrá una inversión de mil 600 millones de dólares. Será la planta de energía sostenible, más grande de América Latina y la séptima más grande a nivel mundial. La citada planta garantiza la soberanía energética de México y representa un compromiso con las energías limpias y el combate al cambio climático.

Para este proyecto, el gobierno de Sonora, tiene contemplado un corredor logístico Guaymas-Nogales, así como la conversión del aeropuerto de Ciudad Obregón y de Guaymas en un centro de carga. Ésta constituye sin duda una de las propuestas e iniciativas más importantes que marcan un parteaguas en el desarrollo nacional, porque fue elaborada con visión y proviene del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

Por otra parte, la semana cierra y bien puede concluirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio menudo revés o lanzó un cubo de agua helada (según se prefiera), ni más ni menos que al Senado de la República porque esa instancia legislativa fue omisa en el tema de nombrar al quinto consejero del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales, (INAI), y que dicho Instituto finalmente pueda sesionar.

Con esta decisión, el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz quedó desechado y entre lo que establecía éste, se hace hincapié en que la Cámara alta no fue omisa, por lo que no debe llevarse al extremo de esta situación porque el proceso sí se inició, solo que no se concretó. Habrase visto lo que ocasiona la ceguera y lealtad hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde luego y como ha ocurrido en otras votaciones, a favor de esta aberración votaron la propia ministra Ortiz, la ministra cachirula, Yasmín Esquivel y Arturo Zaldívar, éste último, se había distanciado un poco de Palacio Nacional, pero se ve que el de Tepetitán, con su discurso de púlpito, lo volvió al redil de la lealtad de esta errada y llamada Cuarta Transformación. Así que esto ya no sorprende a nadie. Lo malo es que en el Poder Judicial se van de vacaciones para retornar a sus labores hasta el próximo 1 de agosto y la ley establece, además que si se desecha algún proyecto que presente algún ministro de la Suprema Corte, lo que sigue es que éste tiene que ser returnado.

La posibilidad de que el INAI pudiera sesionar solamente con cuatro comisionados desafortunadamente, debe esperar tres semanas por lo que habrá que esperar tres semanas, pero lo más probable es que después del primer día de agosto, hay confianza de parte de la titular del INAI, Blanca Lilia Ibarra, quien señaló que se ve la luz al final del túnel “porque en la primera semana de agosto podría verse la posibilidad de que puedan sesionar con esos cuatro comisionados”.

La titular del INAI señaló que el máximo tribunal de la Nación deja una muestra muy clara de que hay una prevalencia por fortalecer los derechos del INAI por parte de los ministros, la mayoría de ellos, menos las honrosas excepciones ya descritas, demuestran que están comprometidos con el orden constitucional, sí, ese que a cada rato se empeña en violentar el presidente López Obrador. O sea, Blanca Lilia Ibarra subraya que la Suprema Corte, finalmente, le da la razón al INAI.

Lo que también es cierto y en ello coinciden los especialistas, es que cuestiones políticas que suceden en el Senado de la República, definitivamente, no pueden estar por encima, en este caso, de la integración del INAI.

Municiones

*** Qué bueno que Gabriel Quadri se bajó de la carrera presidencial de la oposición. Dice que se sumará al equipo de especialistas que sustentan diversos proyectos en el Frente Amplio por México, pero así como que aporte mucho, pues para nada.

*** En Veracruz, Ricardo Monreal hizo un llamado a los militantes de Morena para profundizar la relación con la gente y “actuar con humildad, con justicia, actuar con sencillez, pero, sobre todo, protegiendo a los más desvalidos, a los más perseguidos”. Asimismo, el doctor Monreal informó que encabezará asambleas en Xalapa, el Puerto de Veracruz y en Boca del Río. Y por cierto, alguien que no está muy a gusto con la visita del senador con licencia es ni más ni menos que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, a quien los últimos días nada le sale como él quiere un Tribunal Colegiado en Veracruz determinó que la jueza Angélica Sánchez, detenida en junio pasado en la Ciudad de México, continúe su proceso en libertad. Esta resolución tuvo lugar después de considerar que la medida de prisión preventiva en su contra, por tráfico de influencias y delitos contra la fe pública, fue excesiva. En Veracruz, el único que presume y hace gala de influyentismo, es el gobernador Cuitláhuac García, que anda muy, pero muy enojado. ¡Qué tal!

