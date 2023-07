Racismo y violencia de género

Ángel Soriano

Desde el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, hasta la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, se han quejado de racismo, discriminación y violencia de género en la contienda electoral con vistas al proceso electoral de 2024.

Creel dijo que el color de su piel y sus ojos han sido motivo para acciones de discriminación, en tanto que Gálvez indicó que el llamarla globo que se infla y títere de grupos empresariales es violencia política de género, porque está en la carrera presidencial por su capacidad y por sus méritos y no porque un hombre u organización empresarial esté detrás de ella.

El diputado Creel manifestó que contrario a lo que ocurre con los indígenas o pueblos originarios, en su caso es discriminado o se le pretende discriminar —como podría ser el caso de la ex jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum—, por su origen familiar o el abolengo de su apellido o capacidad en el ejercicio profesional como litigante exitoso.

La senadora panista ha advertido que irá a los tribunales para demandar al presidente López Obrador por ejercer violencia política de género en su contra, pues es agredida por su actividad política y por sus legítimas aspiraciones de llegar a Palacio Nacional. Todo el poder del Estado se ha echado a caminar para calumniarla y atacarla y eso no se vale, señala.

Llega a Oaxaca Xochitl Gálvez; no volverán las pensiones

En plena fiesta, la hidalguense Xóchitl Gálvez arribó a la ciudad de Oaxaca como parte de su campaña en busca de ser responsable del Frente Amplio por México que la impulse hacia la candidatura presidencial y se deslindó de los dichos del ex presidente Vicente Fox de que si llega a Palacio Nacional desaparecerán los programas presidenciales y devolverá las pensiones a los ex presidentes. Dijo que tiene la capacidad y la decisión suficiente para desligarse de quien tenga que hacerlo cuando no comparta forma de pensar o intereses y aseguró que, contrario a lo expresado por el guanajuatense, no regresarán las pensiones a los ex mandatarios y está de acuerdo con los programas sociales para grupos vulnerables, pero deben mejorarse… La senadora se reunirá este martes con mujeres oaxaqueñas antes de partir hacia Huajuapan de León, uno de los pocos bastiones panistas de la entidad, que se ha mantenido en las filas del blanquiazul durante décadas. Todo parece indicar que finalmente fueron superadas las diferencias entre las mujeres organizadoras del evento porque si bien están en su derecho de cobrar por un desayuno de lujo, también deben considerar que se trata de una campaña política de acercamiento con el pueblo y el poder no es para élites ni con fines de negocio. Habría que delimitar bien ambos campos: o se hace negocio o se hace política de apoyo a las mayorías…Tundieron por todos lados al ex presidente Vicente Fox, cuya incultura general o política ha quedado de manifiesto, y nadie sabe cómo es que llegó a la Presidencia de México con esas deficiencias intelectuales, al meterse a opinar sobre temas que desconoce: los programas sociales están garantizados por la Constitución y la discriminación racial está sancionado por la Ley. Fox incurrió en desatinos al considerar que, ahora sí, con Xóchitl Gálvez retornarían sus cuantiosos privilegios. La hidalguense marcó claramente su raya del malogrado guanajuatense… Nuevas vialidades en la zona metropolitana del Valle de México descongestionarán las entradas y salidas hacia la ciudad de México, aplazadas durante décadas. Todo parece indicar que ha funcionado la coordinación en los tres niveles de gobierno para destrabar este problema.

