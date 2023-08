Inicia el rodaje de “Canta y no llores”

Llegará a cines de México en 2024

La nueva comedia protagonizada por Consuelo Duval y Michelle Rodríguez, producida por AF FILMS, BTF Media y Ebribari Audiovisual

Se dio a conocer el inicio del rodaje de “CANTA Y NO LLORES”, un nuevo filme producido por AF Films, BTF Media y Ebribari Audiovisual en paradisíaco lugar de República Dominicana y que llegará a cines de México en el 2024.

La película dirigida por Felix Sabroso, es una comedia que oscila entre el realismo y sátira, donde una familia de mujeres compuesta por Pepa, la matriarca (Consuelo Duval), Beli, la artista (Michelle Rodríguez) y su hija Lucía (Patricia Maqueo), viven junto a Toni (Paco Rueda), hijo de Pepa y hermanastro de Beli. La familia maneja un food truck de tacos para ganarse la vida, donde van cocinando inquietudes artísticas y frustraciones cotidianas. “Rodar canta y no llores me reencuentra con un tipo de comedia donde conjugo el retrato de mujeres equilibrando la balanza entre lo inesperado y lo real y esta siendo muy emocionante sobre todo por contar con un reparto de grandes nombres mexicanos, actrices, en estado de gracia, muy inspiradoras para un director que mira a los actores como herramienta esencial de su trabajo. No hay una sola secuencia que no me divierta o me apetezca poner en pie. Cada día estás siendo un regalo. Si consigo transmitir solo un poquito de la diversión que está suponiendo, será un gran éxito”, nos comentó el director Felix Sabroso.

“Escribir historias que empoderen a la mujer es un deber en este momento, Canta y no llores es una historia fresca y divertida que nos demuestra la importancia de la familia y del amor. Poder producir en países de Latinoamérica como Republica Dominicana ha sido un reto muy gratificante”, dijo Frank Ariza CEO de AF Films.

Huyendo de azarosas circunstancias, la familia protagonista se traslada de México a República Dominicana para iniciar una nueva etapa en sus vidas. Ahí conocen a Caro (Lumy Lizardo), atípica representante de artistas que se ofrece a ayudar a Beli a cumplir su sueño de triunfar en el mundo de la música popular. Alegrías, aventuras y dificultades se suceden hasta que un mafioso aterriza en la isla caribeña buscando ajustar cuentas con Pepa y su familia.

“Traer historias con arquetipos que nos ayuden a conectar con la audiencia y a resaltar la cultura es para nosotros primordial. La cultura mexicana es tan rica que poder incluirlo en la producción de nuestros contenidos es darles valor a nuestros productos. Canta y no llores es eso, una muestra de la cultura mexicana y las mujeres de nuestro país”, comentó Francisco Cordero CEO de BTF Media.

Canta y no llores es una comedia escrita por Félix Sabroso y Frank Ariza donde tanto los gags, como las situaciones se centran en el dibujo de la peculiaridad de los personajes protagonistas y de la vpuesta en valor de sus tradiciones. Se trata de una comedia de perfiles humanos con situaciones que rozan el límite sin traspasarlo, sorpresivas, disparatadas pero tratadas siempre con realismo, verdad, tono popular y empático. Sin duda una historia fresca, actual y diferenciadora apoyada en los conflictos familiares y amorosos de los protagonistas.

“Las estructuras en co-producción nos permiten impulsar el desarrollo de historias maravillosas como la de Canta y No Llores, así como de ampliar el rango de impacto de importantes artistas y profesionales a los que nos llena de orgullo reunir en una producción de este nivel profesional”, explicó Desiree Reyes, productora del filme y CEO de Ebribari Audiovisual.